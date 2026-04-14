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मध्य प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालय में एक भी स्थाई रजिस्ट्रार नहीं, 97 प्रतिशत प्राचार्यों के पद भी खाली

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में प्रशासन की रीढ़ माने जाने वाले रजिस्ट्रार के सभी पद खाली हैं. कुल 45 स्वीकृत पदों पर एक भी स्थायी नियुक्ति नहीं होना यह दर्शाता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया किस हद तक प्रभावित हो रही है. रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालयों का प्रशासनिक संचालन अस्थायी व्यवस्थाओं से चलाया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों प्रभावित हो रही हैं.

भोपाल: मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा व्यवस्था बदहाली के मुहाने पर है. विश्वविद्यालयों से लेकर सरकारी कॉलेजों तक प्रशासनिक और शैक्षणिक ढांचा लगभग ठप होने की कगार पर है. हालात इतने खराब हो चुके हैं कि प्रदेश के किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय में एक भी स्थाई रजिस्ट्रार नहीं है, जबकि कॉलेजों में 97 प्रतिशत प्राचार्यों के पद खाली पड़े हैं. ऐसे में शिक्षा व्यवस्था अब जुगाड़ और प्रभार के सहारे चल रही है.

प्राचार्य विहीन कॉलेज, प्रभारी चला रहे

सरकारी कॉलेजों की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है. प्रदेश में प्राचार्य के 568 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से केवल 16 पर ही स्थायी नियुक्ति है. यानी 552 पद खाली हैं. इसका सीधा असर कॉलेजों के संचालन पर पड़ रहा है. जानकारी के अनुसार प्रभारी प्राचार्य सीमित अधिकारों के साथ काम कर रहे हैं, जिससे शैक्षणिक संस्थानों में न तो दीर्घकालिक योजनाएं बन पा रही हैं और न ही संस्थागत विकास संभव हो पा रहा है.

विश्वविद्यालय और कॉलेजों में 60 प्रतिशत पद खाली

मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में कुल 15,481 स्वीकृत शैक्षणिक पदों में से 9,290 खाली हैं. यानी करीब 60 प्रतिशत पद रिक्त हैं. वहीं प्रोफेसर स्तर पर भी 58 प्रतिशत से अधिक पद खाली हैं. इतना ही नहीं वर्तमान में केवल 5,711 शिक्षकों के भरोसे प्रदेश की पूरी उच्च शिक्षा व्यवस्था चल रही है. इसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई, शोध और गुणवत्ता पर पड़ रहा है.

भर्ती की रफ्तार धीमी, रिटायरमेंट तेज

शिक्षाविदों का मानना है कि स्थिति इसलिए और बिगड़ रही है क्योंकि विभाग में भर्ती की गति बेहद धीमी है, जबकि हर साल 250 से 300 शिक्षक और अन्य स्टाफ रिटायर हो रहे हैं. 2022 और 2024 में कुछ भर्तियां जरूर हुईं, लेकिन वे जरूरत के मुकाबले बेहद कम हैं. विशेषज्ञों की माने तो आने वाले वर्षों में यह संकट और गहराने वाला है, खासकर 2027 में बड़े पैमाने पर होने वाले रिटायरमेंट के कारण.

वित्तीय अड़चन भी बन रही बड़ी बाधा

बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग की योजनाएं वित्त विभाग की मंजूरी के अभाव में अटकी हुई हैं. प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्वीकृत 1,845 शैक्षणिक और 187 गैर-शैक्षणिक पदों पर अभी तक अंतिम सहमति नहीं मिली है. ऐसे में नई नियुक्तियां शुरू नहीं हो पा रही हैं, जिससे स्थिति जस की तस बनी हुई है. वहीं राज्य सरकार नई शिक्षा नीति को लागू करने का दावा कर रही है, जिसमें मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स शुरू करने की योजना है. लेकिन इसके लिए मौजूदा स्टाफ से डेढ़ से दो गुना अधिक शिक्षकों की जरूरत होगी.

उच्च शिक्षा विभाग में पदों के आंकड़े

पद नाम स्वीकृत - कार्यरत - रिक्त

रजिस्ट्रार - 45 - 00 - 45

प्राचार्य - 568 - 16 - 552

ग्रंथपाल - 582 - 241 - 341

क्रीड़ा अधिकारी - 543 - 223 - 320

शैक्षणिक पद - 13,743 - 5,711 - 8,032

कुल - 15,481 - 6,191 - 9,290