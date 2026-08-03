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लाडली बहनें कहां खर्च कर रहीं पैसा, सरकार कराएगी स्टडी, इस माह होगा डबल धमाका

लाडली बहना योजना के असर पर होगा अध्ययन ( फाइल फोटो )

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की सवा करोड़ लाडली बहनों को अब तक 61 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि बांट चुकी हैं. योजना की 39वीं किस्त की राशि भी सरकार 15 अगस्त तक लाडली बहनों के खातों में डालने जा रही है. इसके अलावा रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए सरकार इस माह लाडली बहनों को शगुन के रूप में भी 250 रुपए की अतिरिक्त राशि भी देने की तैयारी कर रही है. सरकार अब महिलाओं को हर माह दी जाने वाली राशि से होने वाले सामाजिक बदलावों का अध्ययन कराने जा रही है. सरकार जानना चाहती है कि आखिर इस योजना से महिलाओं के जीवन में कितना सामाजिक और आर्थिक बदलाव आया है. अध्ययन में कई सवालों के खोजे जाएंगे जवाब देश के कई राज्यों में लाडली बहना जैसी योजना चल रही है. मध्य प्रदेश में इसकी शुरूआत मई 2023 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हुई थी. योजना की शुरुआत में इस योजना के तहत महिलाओं को हर माह एक हजार रुपए की किस्त दी जा रही थी, जिसे अक्टूबर 2023 में बढ़ाकर 1250 रुपए मासिक और इसके बाद नवंबर 2025 में इसको बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह किया जा चुका है. मध्य प्रदेश में बंद होगी लाड़ली बहना योजना? मोहन यादव की बहनों से विधायक की खुसफुस प्रदेश सरकार जुलाई 2026 तक 61 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि लाडली बहनों के खातों में डाल चुकी है. हालांकि अब सवाल उठ रहा है कि हर माह लाडली बहनों के खातों में पहुंचने वाली 1800 करोड़ से ज्यादा की राशि उनके जीवन में किस तरह का सामाजिक और आर्थिक बदलाव ला रही है. इसके लिए मध्य प्रदेश के अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा इस योजना का विस्तृत सामाजिक और आर्थिक अध्ययन कराया जाएगा.