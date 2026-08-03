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लाडली बहनें कहां खर्च कर रहीं पैसा, सरकार कराएगी स्टडी, इस माह होगा डबल धमाका

मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त 15 अगस्त तक महिलाओं के खातों में डालने जा रही. रक्षाबंधन के मद्देनजर 250 रुपए की अतिरिक्त राशि देने की तैयारी. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

Govt to study Ladli Behna impact
लाडली बहना योजना के असर पर होगा अध्ययन (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 5:33 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की सवा करोड़ लाडली बहनों को अब तक 61 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि बांट चुकी हैं. योजना की 39वीं किस्त की राशि भी सरकार 15 अगस्त तक लाडली बहनों के खातों में डालने जा रही है. इसके अलावा रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए सरकार इस माह लाडली बहनों को शगुन के रूप में भी 250 रुपए की अतिरिक्त राशि भी देने की तैयारी कर रही है. सरकार अब महिलाओं को हर माह दी जाने वाली राशि से होने वाले सामाजिक बदलावों का अध्ययन कराने जा रही है. सरकार जानना चाहती है कि आखिर इस योजना से महिलाओं के जीवन में कितना सामाजिक और आर्थिक बदलाव आया है.

अध्ययन में कई सवालों के खोजे जाएंगे जवाब

देश के कई राज्यों में लाडली बहना जैसी योजना चल रही है. मध्य प्रदेश में इसकी शुरूआत मई 2023 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हुई थी. योजना की शुरुआत में इस योजना के तहत महिलाओं को हर माह एक हजार रुपए की किस्त दी जा रही थी, जिसे अक्टूबर 2023 में बढ़ाकर 1250 रुपए मासिक और इसके बाद नवंबर 2025 में इसको बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह किया जा चुका है.

प्रदेश सरकार जुलाई 2026 तक 61 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि लाडली बहनों के खातों में डाल चुकी है. हालांकि अब सवाल उठ रहा है कि हर माह लाडली बहनों के खातों में पहुंचने वाली 1800 करोड़ से ज्यादा की राशि उनके जीवन में किस तरह का सामाजिक और आर्थिक बदलाव ला रही है. इसके लिए मध्य प्रदेश के अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा इस योजना का विस्तृत सामाजिक और आर्थिक अध्ययन कराया जाएगा.

इस अध्ययन के जरिए सरकार कई सवालों को जानने का प्रयास करेगी. मसलन इस योजना के तहत प्राप्त होने वाली राशि का महिलाएं किस तरह से उपयोग कर रही हैं और यह राशि किन जरूरतों पर खर्च की जा रही है. इस योजना से महिलाओं के जीवन में किस तरह का आर्थिक बदलाव आया है और परिवार पर इसका क्या असर पड़ा है.

क्या योजना से बदली खर्च की प्राथमिकताएं

इस अध्ययन के दौरान पता लगाया जाएगा कि इस योजना के रूप में महिलाओं को मिलने वाली 1500 रुपए की मासिक राशि से घरेलू खर्च की प्राथमिकताओं में किस तरह का बदलाव आया है. इस राशि के उपयोग से स्वरोजगार के रास्ते भी क्या खुले हैं? वित्तीय फैसलों में महिलाओं की भागीदारी कितनी बढ़ी है. दरअसल मध्य प्रदेश में इस योजना को संचालित हुए दो साल का वक्त पूरा हो गया है और सरकार का मानना है कि इस योजना से होने वाले बदलावों को जानना जरूरी है.

दो राज्य पहले ही करा चुके अध्ययन

मध्य प्रदेश और ओडिशा में भले ही यह योजना बाद में लागू हुई हो, लेकिन दोनों राज्यों में इस योजना से होने वाले सामाजिक और आर्थिक बदलावों पर अध्ययन करा लिया गया है. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहीण योजना और ओडिशा की सुभद्रा योजना का वैज्ञानिक प्रभाव अध्ययन प्रकाशित किया गया है. अध्ययन में सामने आया है कि योजना से महिलाओं के बैंक खातों के बचत में बढ़ोत्तरी हुई है. इसके अलावा उनके मासिक खर्चों में भी बढ़ोतरी हुई है.

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