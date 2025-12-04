ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश की विशेष जनजातियों को खेती करना सिखा रही सरकार, हर घर को बिजली से करेगी रोशन

खिरकीघाट गांव निवासी इंद्र कुमार भारती ने बताया कि "उन्हें आदिवासी जरूर कहा जाता है और उनके लिए योजनाएं भी बनाई जा रही हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है. वे आदिवासी नहीं सिर्फ 'बासी' बनकर रह गए हैं. जैसे लोग थाली में जूठन के रूप में बासी चावल छोड़ देते हैं. आदिवासियों का यही हाल है, उनकी यही हकीकत है."

कई आदिवासी ऐसे भी हैं जो अपने खेतो में मोटर तो लगा लिए हैं, लेकिन अभी तक बिजली ही नहीं पहुंच पाई है. कुछ का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर खाद और बीज खरीदकर बुआई कर दी, पत्नियों के गहने गिरवी रखकर ट्यूबेल लगवा लिए, मोटर पंप खरीद ली, लेकिन अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई. जिससे फसल सूख रही है.

छिंदवाड़ा के पातालकोट में भारिया जनजाति निवास करती है. सरकार का इस जनजाति की बस्तियों तक बिजली पहुंचाने का विशेष प्रयास है. ताकि इनकों फसलों की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल या मोटर का साधन मिल सके. हालांकि धरातल पर ये प्रयास सिर्फ प्रयास ही साबित होता नजर आ रहा है.

मध्य प्रदेश में कई जनजातियां निवास करती हैं, जिसमें से 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां बैगा, भारिया और सहरिया है. इनकी कुल जनसंख्या लगभग 5.51 लाख है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर इन जनजातियों को पीएम-जनमन योजना से जोड़ने की शुरुआत की थी. विशेष रूप से कमजोर इस जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के घरों और बस्तियों तक बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. इन जनजातियों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है.

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश का हर पांचवा व्यक्ति आदिवासी है. देश में सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या मध्य प्रदेश में ही निवास करती है. यहां कई ऐसी भी जनजातियां हैं जो पारंपरिक तरीके से अपना जीवन-यापन कर रही हैं. उन तक आधुनिक सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं. ऐसे में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. सरकार इन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चला रही है. इनको रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और एमपी सरकार मिलकर इन्हें कृषि से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं. ऐसे में जानते हैं कि सरकार का ये प्रयास धरातल पर कितना पहुंचा है. जनजातियों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं.

इंद्र कुमार ने कहा कि "वो अब भोपाल जाएंगे और मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखेंगे. उनसे कहेंगे भले ही आप हमसे अपने कपड़े धुलवा लो, लेकिन हमारी बस्तियों तक बिजली पहुंचा दो. पानी न मिलने के कारण हमारी फसलें सूख रही हैं. किसानों तक बिजली पहुंचा दिजिए, ताकी हमने जो बीज बो दिया और वो उग आया है और पानी के अभाव में वो सूख न पाए. हम फसल का लाभ ले सके."

भारिया जनजातीय की बस्तियों तक नहीं पहुंच रही बिजली (ETV Bharat)

'सिर्फ मकान की सुविधा मिली, बाकी काम अभी हैं अधूरे'

मढ़ी ग्राम पंचायत के सरपंच मनीष पचरिया का कहना है कि "पीएम-जनमन योजना के तहत उनके गांव में लोगों को सिर्फ मकान का फायदा मिल पाया है बाकी योजनाएं आज भी अधूरी हैं. उनका गांव छिंदवाड़ा के अंतिम छोर पर है. वहां से नरसिंहपुर मात्र 1 किलोमीटर की दूरी से शुरू हो जाता है." बिजली की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि "उनके गांव के पास ही एनटीपीसी नरसिंहपुर से भिमलाढाना कोड़िया तक बिजली की व्यवस्था की गई है. उनके गांव को भी इसी लाइन से जोड़ दिया जाए, तो उनकी बिजली की समस्या हल हो सकती है."

20 से ज्यादा गांवों में सिंचाई के अभाव में सूख रही है फसल

भारिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दिनेश कुमार अंगरिया ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि "बटकाखापा सब स्टेशन से चिलक सर्किट को मिलाकर बांका फीडर है. जहां पर करीब 20 गांव ऐसे हैं, जिनमें बिजली के लो वोल्टेज की समस्या है. यहां पर करीब 1500 की आदिवासी जनसंख्या निवास करती है. उनकी 2 हजार एकड़ की फसल सूख रही है.

पीएम मोदी और एमपी के सीएम मोहन यादव आदिवासियों के विकास और उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन स्थानीय स्तर के अधिकारी और कर्मचारी इन योजनाओं को जमीन पर नहीं उतार पा रहे हैं. जिसकी वजह से सरकार की छवि धूमिल हो रही है. मैंने इसकी शिकायत जिले की प्रभारी मंत्री राकेश सिंह से भी की है, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है."

कलेक्टर ने चौपाल लगाकर आदिवासियों की समस्याएं सुनी

भारिया बस्तियों में बिजली न पहुंचने की समस्या को लेकर छिंदवाड़ा कलेक्टर हरेन्द्र नारायण ने बताया कि "बुधवार को चिलक गांव में 15 गांवों के लिए चौपाल लगाकर उनकी समस्या सुनी गई. जहां बिजली, पानी और सड़क की समस्या मुख्य रूप से सामने आई. हमने विद्युत मंडल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जनजातीय कार्य विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों से बात करके समस्या दूर करने के लिए कहा है."

कलेक्टर ने बताया कि "ओझलढाना सब स्टेशन का काम पूरा हो गया है. लाइन बिछाने का काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा. जिसके बाद इन सभी गांवों को बिजली और वोल्टेज की समस्या से निजात मिल जाएगी. तब तक के लिए उन्होंने विद्युत मंडल को जांच कर गांव के ट्रांसफॉर्मर की लोड कैपेसिटी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिससे किसानों को रबी सीजन में सिंचाई में असुविधा न हो."

भारिया जनजाति को सरकार खेती के लिए कर रही है प्रोत्साहित

भारिया जनजाति को सरकार ने संरक्षित जनजाति की श्रेणी में रखा है, जो विशेष पिछड़ी जनजातियों में मानी जाती है. यह जनजाति मुख्य रूप से छिंदवाड़ा के पातालकोट में पाई जाती है. सरकार इनको बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ खेती करना भी सिखा रही है. यहां पर मोटे अनाजों का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन इन गांव में बिजली की सुविधा नहीं होने की वजह से खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही है. आदिवासियों का कहना है कि उन्हें मोबाइल चार्ज करने में भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है.