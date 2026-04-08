ETV Bharat / state

शिक्षक पात्रता परीक्षा के विरोध में सरकारी शिक्षकों का हल्लाबोल, टीचर्स ने बताया क्यों जरुरी नहीं है परीक्षा देना

रायसेन जिले में बतौर शिक्षक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली नेहा पटेल टेट परीक्षा के खिलाफ लोक शिक्षण संचालनालय पर प्रदर्शन करने पहुंची. वह कहती हैं कि "उन्हें स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हुए 28 साल का वक्त बीत चुका है. इस दौरान उनके पढ़ाए हुए कई बच्चे सरकारी नौकरी में हैं और कुछ बच्चे अच्छे पदों तक पहुंचे हैं लेकिन आज मुझे ही मेरी योग्यता का प्रमाण पात्रता परीक्षा के रूप में मांगा जा रहा है."

भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सालों से बतौर सरकारी शिक्षक पढ़ा रहे टीचर्स के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा गले की फांस बन गई है. इस परीक्षा के संभावित रिजल्ट को लेकर टीचर्स परेशान हैं. इस परीक्षा के विरोध में टीचर्स ने राजधानी भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय के सामने धरना प्रदर्शन किया. टीचर्स के मुताबिक सालों तक पढ़ाने के बाद आखिर अब क्यों उनकी परीक्षा कराई जा रही है, जबकि वे प्रवेश परीक्षा पास करके ही विभाग में आए हैं. उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है.

28 साल बाद मांग रहे योग्यता का प्रमाण (ETV Bharat)

'योग्यता का पैमाना सिर्फ शिक्षकों पर ही क्यों लागू'

आखिर यह कहां का न्याय है, जब बतौर टीचर सरकारी नौकरी में भर्ती हुई थीं तो तमाम जरूरी शर्तें पूरी करने के बाद ही नौकरी में आई थी. आखिर इतने सालों बाद फिर परीक्षा में बैठना क्या सही है. यह कहना है अशोक नगर की संगीता कुशवाहा का. उनका कहना है कि "आखिर योग्यता साबित करने का यह पैमाना सिर्फ शिक्षकों पर ही लागू क्यों किया जा रहा है. सरकार को सभी विभागों के सरकारी अधिकारी कर्मचारी की भी पात्रता को जांचना चाहिए."

धरना प्रदर्शन में पहुंचे सभी शिक्षकों का कहना है कि सरकार को इस अन्याय पूर्ण पात्रता परीक्षा को लेकर संज्ञान लेना चाहिए. जब यह पूरा मामला मध्य प्रदेश राज्य को लेकर नहीं था तो फिर सरकार आखिर कोर्ट में सरकार अपना पक्ष क्यों नहीं रख रही.

लोक शिक्षण संचालनालय के सामने शिक्षकों का धरना प्रदर्शन (ETV Bharat)

महाराष्ट्र राज्य से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

केन्द्र सरकार ने 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून पूरे देश में लागू किया था. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य से संबंधित एक मामले में और अन्य याचिकाओं पर निर्णय दिया था कि प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षकों को टीईटी परीक्षा पास करना जरूरी होगा. जिन शिक्षकों का रिटायरमेंट 5 साल रह गया है, उन्हें इससे छूट दी गई है. परीक्षा पास न होने पर टीचर्स को रिटायर्ड कर दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भी परीक्षा को पास करने का आदेश जारी कर दिया गया.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश के सभी शिक्षकों को टीईटी परीक्षा पास करने के निर्देश दिए गए हैं. यह परीक्षा संभवता जुलाई और अगस्त माह में होगी. हालांकि इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय महाराष्ट्र के संबंध में दिया और मध्य प्रदेश इसमें पक्षकार ही नहीं था, तब भी इसे प्रदेश में क्यों लागू कर दिया गया.