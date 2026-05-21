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मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विक्रमादित्य की जीवनी, अतिथि शिक्षकों की भर्ती पर मोहन यादव के निर्देश

उन्होंने निर्देशित किया कि 16 जून को स्कूल खुलने से पहले सभी जरुरी बंदोबस्त पूरे कर लिए जाएं. इसके अलावा उन्होंने कहा कि "स्कूलों में पूर्व छात्र-छात्रा सम्मेलन कराए जाएं, ताकि ऐसे विद्यार्थी जो अपने विद्यालय से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, वे उस विद्यालय के विकास-विस्तार में कुछ योगदान भी कर सकेंगे."

मध्य प्रदेश में मोहन सरकार सरकारी स्कूलों की परफार्मेंस सुधारने के लिए कई प्रयोग कर रही है. आज स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, "सांदीपनि विद्यालयों में नई पीढ़ी को शिक्षा देने के साथ मजबूत नींव तैयार की जा रही है."

अब स्कूली छात्रों के लिए सम्राट विक्रमादित्य के जीवनी के साथ भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनी के जीवन पर भी पुस्तक तैयार की जा रही है, जो छात्रों को सिलेबस में पढ़ाई जाएगी. स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ये निर्देश दिए. उन्होंने निर्देश दिए कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई से पहले पूरी कर ली जाए.

भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की सूरत से लेकर सिलेबस तक में मोहन यादव सरकार कई बड़े बदलाव करने जा रही है. अब 100 परसेंट रिजल्ट देने वाले सरकारी स्कूलों को सम्मानित करेगी मध्य प्रदेश की मोहन सरकार. इसके अलावा छात्रों को स्कूल से ही व्यवसायिक ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि पढ़ाई के साथ उनके हाथों में हुनर भी रहे.

विधायक की मॉनिटरिंग में बदले हर विधानसभा की सूरत

मध्य प्रदेश के 26 स्कूल ऐसे हैं, जहां शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम आया है. यहां के सारे विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि "इन स्कूलों के अलावा 90 या 95 प्रतिशत से अधिक रिजल्ट देने वाली संस्थाओं को भी सम्मानित किया जाए."

उन्होंने कहा कि "सांदीपनि विद्यालय की अवधारणा-योजना को जन-जन तक पहुंचाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना भी तैयार की जाए. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अधिकारियों को ऐसे जिलों को चिन्हित करने को कहा, जहां सभी स्कूलों में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध हों, साथ ही भौतिक एवं मानव संसाधन की कमी वाले जिलों की भी अलग श्रेणी तैयार की जाए."

इससे सरकार को इन्हीं जिलों पर फोकस करने में आसानी होगी. कमी वाले जिलों पर इसी साल से काम प्रारंभ किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी स्थानीय विधायक के साथ बैठकर पूरी विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में व्यवस्थाओं की बेहतरी के लिए प्रयास करें.

सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी अब सिलेबस में

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने विभागीय अधिकारियों को सम्राट वीर विक्रमादित्य की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि "गुरु सांदीपनि के जीवन पर भी एक रोचक पुस्तक तैयार की जाए." उन्होंने निर्देश दिए कि "अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई से पहले पूरी कर ली जाए. प्रदेश के स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाए. हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी कक्षाओं में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं अन्य रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का भी अध्ययन कराया जाए."

आठवीं के बाद छूटी पढ़ाई अब ऐसे होगी पूरी

बैठक में 'शिक्षा घर योजना' के नाम से नई योजना का प्रेजेंटेशन दिया गया. इस योजना में किसी वजह से स्कूली शिक्षा पूरी न कर पाने वाले विद्यार्थियों को हाईस्कूल-हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा. योजना से ऐसे सभी किशोर-किशोरी, युवक-युवती लाभान्वित होंगे, जिन्होंने कक्षा 8 या इसके बाद की कक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने पर पढ़ाई समाप्त कर दी थी. योजना का क्षेत्र सम्पूर्ण मध्य प्रदेश होगा, जिसमें प्रदेश की सभी ग्राम, पंचायतें और नगरीय निकाय भी शामिल होंगे. योजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड करेगा.