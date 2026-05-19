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मध्य प्रदेश में 70 हजार अतिथि शिक्षकों की भर्ती शुरू, बिना वेरिफिकेशन नहीं मिलेगा मौका

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से पहले अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

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मध्य प्रदेश में 70 हजार अतिथि शिक्षकों की भर्ती शुरू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 3:37 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से पहले अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. स्कूल शिक्षा विभाग ने जीएफएमएस पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस बार प्रदेशभर में करीब 70 हजार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होनी है. हालांकि विभाग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि बिना मूल दस्तावेजों के सत्यापन के किसी भी अभ्यर्थी का स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा.

28 मई तक प्रोफाइल अपडेट और आईडी मर्ज होगी

बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग ने पोर्टल में कई नए बदलाव किए हैं. शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कार्य कर चुके अभ्यर्थी जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक का अनुभव पोर्टल 3.0 पर दर्ज कर सकेंगे. विभाग ने बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम दर्ज करना भी अनिवार्य कर दिया है. जिन अभ्यर्थियों की एक से अधिक आईडी बनी हुई हैं, वे 22 मई से 28 मई 2026 तक उन्हें मर्ज कर सकेंगे. इसी अवधि में प्रोफाइल लॉक कराने और संकुल प्राचार्य से सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी.

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28 मई तक मर्ज होगी प्रोफाइल अपडेट और आईडी (ETV Bharat)

नो वेरिफिकेशन, नो स्कोर कार्ड की सख्ती

विभाग ने इस बार चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड करने के बाद संकुल प्राचार्य से भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा. प्राचार्य मूल दस्तावेजों से मिलान कर जानकारी की पुष्टि करेंगे. गलत जानकारी या अपूर्ण योग्यता पाए जाने पर आवेदन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा. वहीं हायर सेकंडरी के कला संकाय में भूगोल विषय वाले अभ्यर्थियों को आर्ट विद ज्योग्राफी विकल्प चुनने के निर्देश दिए गए हैं.

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बिना वेरिफिकेशन नहीं मिलेगा मौका (ETV Bharat)

इन विषयों में सबसे ज्यादा रिक्तियां

विभाग की विषयवार सूची के अनुसार माध्यमिक शिक्षक वर्ग में अंग्रेजी, गणित और संस्कृत विषयों में सबसे अधिक पद खाली हैं. वहीं नियमित शिक्षकों की कमी के चलते इन विषयों में पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी. इसी वजह से विभाग समय रहते भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है. इधर दूसरी ओर अतिथि शिक्षक नियमितीकरण और 62 वर्ष तक सेवा करने समेत अन्य मांगे भी शासन से कर रहे हैं. बता दें कि 16 जून से स्कूल खुलने के बाद अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी, जबकि 1 जुलाई से स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की पदस्थापना का लक्ष्य रखा गया है.

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