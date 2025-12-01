ETV Bharat / state

वर्कर हेल्पलाइन, खंडेलवाल के कॉल पर बीजेपी दफ्तर में शुरू हुआ मिनिस्टर्स कार्नर

उन्होंने कहा कि "हम कोशिश करेंगे कि यथासंभव उनकी समस्याओं का समाधान हो सके. जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा उन्हें सूचीबद्ध करके संबंधित विभागों को भेजा जाएगा. उसका फॉलोअप भी लेंगे. कोई काम अगर असंभव है, तो वो भी जानकारी देंगे और अगर हो जाता है तो उसकी भी जानकारी देंगे."

कार्यकर्ताओं की शिकायत सुनने के बाद उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "ये व्यवस्था की गई है कि हर दिन 2 मंत्री, एक सीनियर और एक राज्य मंत्री बीजेपी मुख्यालय में बैठेंगे, जिससे प्रदेश भर से आने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान हो सके. इसके लिए एक बजे से तीन बजे तक का समय निश्चित किया गया है."

इसमें दोपहर 1 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मंत्रियों को उनकी बारी आने पर मुख्यालय में बैठना होगा. इसकी शुरुआत सोमवार से हो गई. पहले दिन (आज) डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और मंत्री गौतम टेटवाल ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया. इन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना और यथासंभव मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास किया.

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल कमान संभालने के शुरुआती 6 महीने में ही पार्टी में कई नवाचार कर रहे हैं. पार्टी ऑफिस में मिनिस्टर कॉर्नर उसी का हिस्सा है. बीजेपी कार्यालय में शुरू हुई कार्यकर्ताओं की हेल्पलाइन में सप्ताह में 5 दिन मंत्रियों के लिए नीयत किए गए हैं.

भोपाल: मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई का एक काउंटर अब बीजेपी मुख्यालय में भी खुल गया है. प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पूरे 22 साल बाद सत्ता और संगठन का इस तरह से कनेक्ट किया है. प्रदेश में सत्ता के शुरुआती दिनों में दिवंगत प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष कैलाश जोशी और संगठन महामंत्री कप्तान सिंह सोलंकी का जो प्लान कुछ दिन चलने के बाद बंद हो गया था, खंडेलवाल ने उसे दोबारा शुरू किया है. सप्ताह में 5 दिन (मंडे टू फ्राइडे) बीजेपी दफ्तर में 2 मंत्री मौजूद रहेंगे जो कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनेंगे और उसका समाधान भी करेंगे.

मंत्री गौतम टेटवाल ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि "बीजेपी में सत्ता और संगठन का समन्वय हमेशा से था. पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा. ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. सत्ता और संगठन में समन्वय हमेशा से रहता ही है.

अभी हेमंत खंडेलवाल और डॉ. मोहन यादव ने निर्देशित किया है कि सप्ताह में 5 दिन प्रत्येक मंत्री को भाजपा कार्यालय में बैठना है. कार्यकर्ताओं के मन की बात भी सुननी है. अब कार्यकर्ताओं के मन की जो भी पीड़ा हो उसे सुनकर उनकी समस्याओं का निराकरण पार्टी कार्यालय से भी हो, ऐसी व्यवस्था दी गई है."

सालभर पहले विधायकों को राजधानी भोपाल बुलाया जाता था

संभागवार हुई बैठकों में कार्यकर्ताओं से ज्यादा विधायकों ने अपनी नाराजगी दर्ज कराई थी और कहा था कि उनकी सरकार में कई बार उनकी सुनवाई नहीं हो पाती. साल भर पहले सोमवार और मंगलवार को विधायकों को भोपाल बुलाया जा रहा था. तब निर्णय ये लिया गया था कि विधायक सोमवार और मंगलवार दो दिन भोपाल में रहें और अपने क्षेत्र के विकास कार्य के लिए कहें.

इसी के लिए ये सिस्टम बनाया गया. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है. लिहाजा सोमवार और मंगलवार के दिन तय किए गए थे. अब साल भर बाद बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़कर मंत्रियों के लिए दिन नीयत कर दिए है. वीक डे में दो मंत्री बीजेपी मुख्यालय में बैठेंगे.

सत्ता की पहली बारी में बीजेपी ने लगाई थी ऐसी क्लास

दिग्विजय सिंह की 10 साल की सरकार के बाद 2003 में बीजेपी एमपी की सत्ता में आई थी और उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थीं. तब बीजेपी ने पहली बार इस तरह का प्रयोग किया था. उस समय दिवंगत पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जोशी और तत्कालीन संगठन महामंत्री कप्तान सिंह सोलंकी ने ये परंपरा शुरू की थी, जिसमें सरकार के मंत्रियों को दिन का एक निश्चित समय पार्टी मुख्यालय में बैठने के निर्देश दे दिए गए थे, ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं के सत्ता से जुड़े काम हो सकें और उनकी अपेक्षाएं पूरी की जा सके.

कांग्रेस का सवाल क्या सरकार बीजेपी मुख्यालय से चलेगी

उधर, कांग्रेस ने बीजेपी के इस नवाचार पर सवाल उठाए हैं. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा ने पूछा है कि "इस पूरे उपक्रम में जनता कहां है. ये पूरी प्रक्रिया तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है. जनता को मंत्री जी कब और कहां मिलेंगे." उन्होंने कहा कि "सवाल ये भी है कि सरकार संविधान से चलेगी या बीजेपी कार्यालय से. कहीं ये सुविधा बीजेपी संगठन को सरकारी लाभ दिलाने के लिए तो नहीं है."