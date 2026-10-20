ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का मौका, 9898 पदों पर निकली बंपर भर्ती, देखें पूरी लिस्ट

MP में सरकारी नौकरी का मौका ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में भर्ती का मौका ढूंढ रहे युवाओं के लिए खुशी भरी खबर है. प्रदेश पुलिस में ड्राइवरों के बाद अब प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद होमगार्ड में भर्ती होने जा रही है. राज्य सरकार होमगार्ड में 5020 पदों पर भर्ती निकालने जा रही है. यह भर्ती प्रक्रिया इस बार कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से कराई जाएगी.

होमगार्ड की भर्ती में एक अहम बदलाव भी किया जा रहा है. इस बार होमगार्ड की भर्ती जिला स्तर पर होगी. उधर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 4878 आशा कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों की भी भर्ती होने जा रही है.