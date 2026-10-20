मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का मौका, 9898 पदों पर निकली बंपर भर्ती, देखें पूरी लिस्ट
मध्य प्रदेश में होमगार्ड से लेकर स्वास्थ्य विभाग में बंपर सरकारी नौकरियां, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण. नवंबर में जारी होगा शेड्यूल. रिपोर्ट बृजेंद्र पटेरिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 4:36 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में भर्ती का मौका ढूंढ रहे युवाओं के लिए खुशी भरी खबर है. प्रदेश पुलिस में ड्राइवरों के बाद अब प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद होमगार्ड में भर्ती होने जा रही है. राज्य सरकार होमगार्ड में 5020 पदों पर भर्ती निकालने जा रही है. यह भर्ती प्रक्रिया इस बार कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से कराई जाएगी.
होमगार्ड की भर्ती में एक अहम बदलाव भी किया जा रहा है. इस बार होमगार्ड की भर्ती जिला स्तर पर होगी. उधर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 4878 आशा कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों की भी भर्ती होने जा रही है.
नवंबर में जारी होगा शेड्यूल
उज्जैन में होने वाले सिहंस्थ को देखते हुए राज्य सरकार होमगार्ड की भर्ती कराने जा रही है. होमगार्ड की मध्य प्रदेश में 97 कंपनियां हैं, जिसके लिए 15 हजार 800 पद स्वीकृत हैं, लेकिन स्वीकृत पदों के मुकाबले प्रदेश में सिर्फ 9 हजार 110 होमगार्ड के जवान ही काम कर रहे हैं और करीबन 6690 पद खाली पड़े हैं. अब इन खाली पदों को भरने की तैयारी शुरू की जा रही है.
महिलाओं को मिलेगा आरक्षण
होमगार्ड के 5020 पदों को भरने का प्रस्ताव होमगार्ड मुख्यालय द्वारा राज्य शासन को भेज दिया गया है, इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया कर्मचारी चयन मंडल के जरिए होगी. इसके लिए मंडल ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. बताया जा रहा है कि नवंबर माह में इसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा. होमगार्ड भर्ती में महिलाओं को भी 33 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा. अभी प्रदेश में होमगार्ड में सिर्फ 350 महिलाएं हैं.
उज्जैन के लिए 488 पद सुरक्षित
5020 पदों पर होने वाली इस भर्ती प्रक्रिया में उज्जैन मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 488 जवानों की नियुक्ति अलग से होगी. इस तरह 4532 पर सामान्य ड्यूटी के लिए और 488 पद मंदिर सुरक्षा के लिए होंगे. मुख्यमंत्री इसकी पहले ही घोषणा कर चुके हैं. मंदिर सुरक्षा के लिए होमगार्ड की 4 विशेष कंपनियों के गठन के प्रस्ताव को राज्य सरकार पहले ही हरी झंडी दे चुकी है.
488 जवान कॉल ऑन और कॉल ऑफ से रहेंगे मुक्त
महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भर्ती होने वाले 488 जवान कॉल ऑन और कॉल ऑफ से मुक्त रहेंगे, यानी इनका जवानों का उज्जैन मंदिर की व्यवस्था के अलावा दूसरे स्थानों पर तबादला नहीं हो सकेगा. पूरी सेवाकाल के दौरान यह जत्था सिर्फ मंदिर में ही सेवाएं देगा. इसके बाद मंदिर में निजी सुरक्षा एजेंसियों की व्यवस्था खत्म की जाएगी.
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4878 आशा कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति
उधर, प्रदेश के ग्रामीण, आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए 4878 पदों पर आशा कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों भर्ती की जाएगी. इसके तहत 4264 पदों पर आशा कार्यकर्तातों और 614 पद सुपरवाइजर के लिए तय किए गए हैं. यह भर्ती प्रदेश में स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों को देखते हुए की जाएगी. भर्ती में 3064 आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लिए चुनी जाएंगी. ताकि इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया जा सके. आदिवासी बहुल जिलों के लिए 1251 पद रिजर्व किए गए हैं.