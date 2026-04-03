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मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में 2 नए आयुक्त नियुक्त, आलोक नागर और राजेश भट्ट को मिली जिम्मेदारी

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में 2 नए आयुक्त नियुक्त ( ETV Bharat )