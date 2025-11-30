ETV Bharat / state

शीतकालीन सत्र में सरकार ला रही दो अहम विधेयक, जनता सीधे चुनेगी नगर पालिका अध्यक्ष

सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लाने जा रही है मध्य प्रदेश नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2025. 1 से 5 दिसंबर तक चलेगा सत्र.

MP Assembly Winter session
मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 4:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 दिसबर 2025 से शुरू होने जा रहा है. इस सत्र में सरकार तीन अहम सरकारी काम निपटाने जा रही है. इस सत्र में सरकार दो महत्वपूर्ण विधेयक लाने के साथ ही दूसरा अनुपूरक बजट भी पेश करेगी. सरकार द्वारा लाए जा रहे दो विधेयकों से प्रदेश के नगरीय निकायों और व्यापारिक प्रतिष्ठान संचालित करने वाले लोगों पर असर दिखाई देगा. 1 दिसंबर से शुरू होने वाला विधानसभा सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा. सत्र को लेकर सत्ता और विपक्षी दल भी तैयारियों में जुटे हुए हैं.

अब जनता सीधे चुनेगी अपना अध्यक्ष

सरकार विधानसभा सत्र में मध्य प्रदेश नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 लाने जा रही है. सत्र में इस संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी. संशोधन विधेयक प्रदेश की नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ा हुआ है. इस संशोधन के बाद मध्य प्रदेश के नगर पालिका और नगर परिषद में अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा. इसमें यदि जनता अध्यक्ष के काम से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें राइट टू रिकॉल का अधिकार भी होगा.

मध्य प्रदेश में 1999 से 2014 तक मतदाता ही नगरीय निकाय के अध्यक्षों का चुनाव करते थे. लेकिन कोरोना की वजह से 2019 में नगरीय निकायों के चुनाव नहीं हो सके. साल 2022 में सरकार ने नगर पालिका अध्यक्षों के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने शुरू कर दिए. लेकिन इसके बाद कुछ स्थानों पर पार्षदों ने दल बदल कर अध्यक्ष हटाने का तरीका शुरू कर दिया, इसके बाद सरकार ने इसमें संशोधन का निर्णय लिया.

अब घर बैठे खुद बना सकेंगे सर्टिफिकेट, लेकिन बढ़ेगी फीस

राज्य सरकार दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1956 में भी संशोधन करने जा रही है. इस संशोधन के बाद प्रदेश में दुकान, होटल, रेस्टोरेंट या कोई दूसरी व्यावसायिक इकाई खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने श्रम विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे. इसके रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और आवेदक खुद ही श्रम विभाग की वेबसाइट पर इसके लिए आवेदन कर सकेंगे. इसमें आवेदक स्व प्रमाणन कर अपनी दुकान शुरू कर सकेगा. आवेदन के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट तुरंत जारी हो जाएगा.

  • यदि कोई अपना प्रतिष्ठान बंद करना चाहता है तब भी ऑनलाइन इसकी जानकारी दे सकेगा. इसके लिए 10 दिन की समय सीमा निर्धारित की जाएगी. श्रम विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन से लेकर संशोधन तक की सभी प्रक्रिया की जा सकेगी.
  • हालांकि अभी रजिस्ट्रेशन की फीस 300 रुपये है, जिसको बढ़ाकर 2500 रुपए किया जा रहा है.
  • नए संशोधन में दुकानदारों को प्रतिष्ठान पर काम करने वाले श्रमिकों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश देना अनिवार्य होगा.

10 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट आएगा

राज्य सरकार विधानसभा सत्र के दौरान दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी. यह बजट 10 हजार करोड़ का होगा. विधानसभा सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस बार सत्र के पहले विधायकों के विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन पर लगाई गई रोक को भी हटा लिया गया है. विधानसभा सत्र को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए ढ़ाई हजार पुलिस बल को लगाया गया है. विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेगा.

TAGGED:

MADHYA PRADESH WINTER SESSION
MADHYA PRADESH NEWS
MP SECOND SUPPLEMENTARY BUDGET
MP ASSEMBLY WINTER SESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.