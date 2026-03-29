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मध्य प्रदेश में 30 मार्च को भी नहीं खुलेंगे सरकारी दफ्तर, मोहन यादव सरकार का ऐलान

मध्य प्रदेश में अब 30 मार्च को सरकारी छुट्टी, 31 मार्च को खुलेंगे सरकारी दफ्तर, छुट्टी को लेकर किया संशोधन, धूमधाम से मनेगी महावीर जयंती

MP GOVERNMENT HOLIDAY 30 MARCH
मध्य प्रदेश में 30 मार्च को भी नहीं खुलेंगे सरकारी दफ्तर, (Canva)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 12:54 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालय 30 मार्च 2026 सोमवार को भी बंद रहेंगे. राज्य सरकार ने 30 मार्च की छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं. राज्य सरकार ने यह निर्णय सामाजिक संगठनों की मांग पर लिया है. सामाजिक संगठनों ने महावीर जयंती का अवकाश 31 मार्च के स्थान पर 30 मार्च को करने की मांग की थी, इसके बाद 31 मार्च को घोषित किए गए अवकाश में संशोधन किया गया है. प्रदेश भर में अब 31 मार्च को सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे.

राज्य शासन ने जारी किए आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना में लिखा गया है कि "राज्य शासन द्वारा साल 2026 के लिए घोषित अवकाशों की सूची में 31 मार्च 2026 दिन मंगलवार को महावीर जयंती के उपलक्ष्य में सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित किया गया है." सामाजिक संगठनों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर विचार करने के बाद राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए महावीर जयंती के उपलक्ष्य में दिनांक 31 मार्च 2026 के स्थान पर 30 मार्च 2026 दिन सोमवार को अवकाश घोषित करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया गया है. राज्य शासन के आदेश के बाद भोपाल कलेक्टर द्वारा भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए.

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शासन ने छुट्टी की तारीख में किया संशोधन (ETV Bharat)

इसलिए बदलनी पड़ी तारीख

दरअसल, महावीर जयंती के सरकारी अवकाश की तारीख में संशोधन को लेकर कांग्रेस विधायक नितेन्द्र सिंह राठौर सहित कुछ विधायकों ने पत्र भेजा था और छुट्टी में संशोधन का आग्रह किया था. उधर इसको लेकर सामाजिक संगठनों द्वारा पत्र भेजा गया था. इसमें लिखा गया था कि जैन धर्म की धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों के मुताबिक भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक इस साल 30 मार्च 2026 को मनाया जाएगा.

हाईकोर्ट का दिया हवाला

विधायक राठौर ने यह भी तर्क दिया था कि जबलपुर हाईकोर्ट ने भी अपनी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए 30 मार्च को ही अवकाश घोषित किया है. साथ ही कांग्रेस विधायक ने पूर्व में होली के पर्व पर शासन द्वारा किए गए संशोधनों का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव इस ओर विचार करने का अनुरोध किया था. बताया जा रहा है कि इसको लेकर सागर के बंडा से बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह लम्बरदार ने भी शासन को पत्र लिखकर 30 मार्च को सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग की थी.

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