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गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कराने हाईकोर्ट में सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने रखा पक्ष

ट्विशा शर्मा मौत मामले में गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कराने के लिये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई. 25 मई को फिर होगी सुनवाई.

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 10:42 PM IST

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जबलपुर: मॉडल ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में सरकार ने पूर्व जज और ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कराने के लिये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. भोपाल जिला व सत्र न्यायालय से रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह को दहेज हत्या के आरोप में मिली अग्रिम जमानत याचिका के विरोध में प्रदेश सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस ए के सिंह ने अनावेदिका गिरीबाला सिंह को नोटिस जारी करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 25 मई को निर्धारित की है.

भोपाल जिला कोर्ट ने दी थी गिरीबाला सिंह को अग्रिम जमानत

रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह को दहेज हत्या के आरोप में मिली अग्रिम जमानत याचिका के खिलाफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा. भोपाल जिला न्यायालय से पूर्व न्यायाधीश गिरीबाला सिंह की जमानत याचिका का विरोध किया गया.

एकलपीठ को बताया गया कि उनकी बहू का शव संदिग्ध अवस्था में घर पर 12 मई की रात को मिला था. दहेज हत्या के अपराध में उन्होंने 14 मई को अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था. इसके बाद भोपाल जिला कोर्ट ने उन्हें 15 मई को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी. अग्रिम जमानत का लाभ मिलने पर वह साक्ष्यों को प्रभावित कर सकती हैं. अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने पर न्यायालय को विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लेना था.

गिरीबाला सिंह को नोटिस जारी, 25 मई को अगली सुनवाई

एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि दोनों पक्ष के लोग मीडिया के माध्यम से आरोप प्रत्यारोपण कर रहे हैं. सुनवाई के दौरान बताया गया कि अनावेदिका की तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ है. एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद अनावेदिका को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 25 मई को निर्धारित की है. प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तथा महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा.

शादी के 5 महीने बाद ट्विशा की मौत

राज्य सरकार की ओर से एक बड़ा कानूनी आधार भी हाईकोर्ट में रखा गया है. सुनवाई के दौरान बताया गया कि अगर किसी महिला की शादी के 7 साल के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में मौत होती है, तो कानून के दायरे में सीधे पति और ससुराल वाले शक के घेरे में आ जाते हैं. ट्विशा की शादी 9 दिसंबर 2025 को हुई थी और उसकी मौत 12-13 मई 2026 की रात को हुई. यानि शादी के सिर्फ 5 से 6 महीने के भीतर मौत हो गई. पुलिस का आरोप है कि निचली अदालत ने इस अहम कानूनी पहलू को नजरअंदाज कर दिया.

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