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मध्य प्रदेश में सरकारीकर्मियों का 10 साल का इंतजार खत्म, अगले कुछ दिनों में शुरू होगी प्रमोशन प्रक्रिया

भोपाल: ​मध्य प्रदेश के साढ़े चार लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार ने मई 2016 से अटकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की तैयारी कर ली है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के बाद प्रशासनिक विभागों में प्रमोशन को लेकर कार्रवाई तेज हो गई है. विभाग के अधिकारियों की मानें तो अगले 10 से 15 दिनों के भीतर प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. इस फैसले से प्रदेश के 4.50 लाख से अधिक सरकारी सेवकों को फायदा मिलेगा.

​कैबिनेट में मिल चुकी हरी झंडी, नए नियम होंगे लागू

बता दें कि ​बीते 17 जून को आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश लोकसेवा पदोन्नति नियम-2025 को अपनी मंजूरी दे दी थी. इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने नियमों को जल्द लागू करने पर जोर दिया है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार ने अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों और विभागाध्यक्षों को मौखिक रूप से पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं. इस कदम से उन अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी की लहर है, जो सालों से एक ही पद पर बैठे हैं. अब उन्हें ऊंचे पद पर जाने का मौका मिलेगा.

मुख्य सचिव भी सभी विभागों को दे चुके निर्देश

बता दें कि ​प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने 24 जून को अधिकारियों के साथ बैठक में प्रमोशन को लेकर स्पष्ट संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा कि पदोन्नति के नए नियम पर वर्तमान में कोई रोक नहीं है, इसलिए अधिकारी इस प्रक्रिया को देख लें और यदि संभव हो तो इसे तुरंत शुरू कर दें. उन्होंने इस संबंध में महाधिवक्ता कार्यालय से भी मार्गदर्शन लेने की सलाह दी है.