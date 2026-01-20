ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों से खरीदेगी विंड एनर्जी, उपभोक्ताओं की जेब पर होगा असर

ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने विंड पावर खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पहले चरण में 800 मेगावाट बिजली खरीदी जाएगी, लेकिन मांग और शर्तें अनुकूल रहीं तो यह क्षमता बढ़ाकर 1600 मेगावाट तक की जा सकती है. यह बिजली 25 साल के लिए बोली प्रक्रिया के माध्यम से खरीदी जाएगी. ऐसी परियोजनाएं देश के किसी भी राज्य में स्थापित हो सकती हैं.

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने स्वच्छ, सस्ती और टिकाऊ बिजली की दिशा में बड़ा फैसला लिया है. ग्रीन एनर्जी ऑक्शन के तहत अब राज्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों से भी विंड एनर्जी खरीदी जाएगी. इस बिजली के लिए मध्य प्रदेश सरकार अन्य राज्यों के साथ 25 साल के लिए अनुबंध करेगी. विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा करने से कोयला आधारित बिजली पर निर्भरता घटेगी, बिजली कंपनियों की लागत कम होगी और उपभोक्ताओं को स्थिर दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी.

बीते दो वर्षों में प्रदेश में 2702 मेगावाट बिजली उत्पादन बढ़ा है. इसमें 1835 मेगावाट सौर ऊर्जा और 647 मेगावाट पवन व अन्य नवीकरणीय स्रोतों से शामिल हैं. गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों में तेज और स्थिर हवाओं के प्रवाह की वजह से विंड एनर्जी प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं. इन्हीं राज्यों से बिजली खरीदना प्रदेश के लिए लागत की दृष्टि से फायदेमंद माना जा रहा है.

उपभोक्ताओं को सस्ती मिलेगी बिजली

ऊर्जा विशेषज्ञ डॉ. नरेश सिंह गहरवार ने बताया कि "वर्तमान दौरे में विंड एनर्जी सस्ती और कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाली बिजली है. इसके बढ़ने से कोयला आधारित बिजली की आवश्यकता घटेगी. इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बिजली कंपनियों के घाटे में भी कमी आएगी. डॉ. सिंह ने बताया कि कोयला आधारित बिजली काफी मंहगी पड़ती है, जिसके कारण बिजली कंपनियों को अधिक टैरिफ लगाना पड़ता है, लेकिन विंड एनर्जी के प्रयोग से उपभोक्ताओं पर टैरिफ का बोझ भी घटेगा."

बिल वसूली का लक्ष्य बढ़ा, लाइन लॉस होगा कम

ऊर्जा विभाग के सचिव विशेष गढ़पाले ने बताया कि "विंड एनर्जी खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसमें 25 साल का अनुबंध होने से लंबे समय तक सस्ती और हरित बिजली सुनिश्चित होगी. सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए और उपभोक्ताओं को विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति मिले. इसके साथ ही विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में बिल वसूली 78.7 फीसदी से बढ़ाकर 2027-28 तक 89 फीसदी करने का लक्ष्य है. लाइन लॉस को भी 21.62 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी तक लाने की योजना है.