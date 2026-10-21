घर के मालिकाना हक के इंतजार में 50 लाख ग्रामीण, मध्य प्रदेश में 28 हजार हो सकी रजिस्ट्री
मध्य प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल और सर्वर डाउन ने रुकवाया काम, सिर्फ 28 हजार हो पाईं रजिस्ट्रियां, सरकार ने रखा था 50 लाख लक्ष्य. भोपाल से विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 7:19 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के ग्रामीणों क्षेत्रों में भूखंड मालिकों को कानूनी मालिकाना हक देने के लिए लाई गई स्वामित्व योजना पटवारियों की हड़ताल और सर्वर डाउन होने के कारण सरकारी लक्ष्य से काफी पीछे रह गई है. दरअसल, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चले विशेष अभियान में 50 लाख रजिस्ट्रियों का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 19 अक्टूबर तक सिर्फ 27,787 रजिस्ट्रियां ही हो सकीं हैं. वहीं राजधानी भोपाल में भी 42 हजार से ज्यादा भूखंडों के पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अब तक केवल 197 रजिस्ट्रियां ही हो पाई हैं.
लक्ष्य 50 लाख का, आंकड़ा 28 हजार भी नहीं पहुंचा
स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूखंडों का ई-पंजीयन कर लोगों को उनके मालिकाना हक के दस्तावेज देने हैं. इसके लिए सरकार ने एक महीने का विशेष अभियान चलाया था. इसके बावजूद 19 अक्टूबर तक प्रदेश में महज 27,787 रजिस्ट्रियां ही हो सकी. इनमें 18 अक्टूबर को 24,314 और 19 अक्टूबर को सिर्फ 3,473 रजिस्ट्रियां हुईं. जबकि बड़वानी और इंदौर समेत चार जिलों में पंजीयन का आंकड़ा शून्य रहा. वहीं भोपाल, पन्ना, सिंगरौली, पांढुर्णा, अनूपपुर और रतलाम में एक से दस तक रजिस्ट्रियां ही दर्ज हो सकीं.
भोपाल में 42 हजार भूखंड, पंजीयन सिर्फ 197
राजधानी के ग्रामीण क्षेत्रों में 432 गांवों के 42,086 भूखंडों के पंजीयन का लक्ष्य तय किया गया है. इसके लिए बैरसिया, कोलार और हुजूर तहसीलों में काम किया जा रहा है. अकेले बैरसिया में 23,440 भूखंडों का पंजीयन होना है, लेकिन तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनों के कारण अब तक केवल 197 भूखंडों का पंजीयन हो पाया है. दरअसल, अभियान की शुरुआत में पटवारियों ने रजिस्ट्री कार्य का बहिष्कार किया था. काम पूरा करने के दबाव में कई जगह रात में भी ड्यूटी लगाई गई. इससे कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ी. कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त ड्यूटी को लेकर विरोध की स्थिति भी बनी.
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सर्वर बैठते ही चार घंटे तक इंतजार
पटवारी संघ के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल के अनुसार "सारा पोर्टल और रजिस्ट्रेशन सर्वर में लगातार तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं. एक साथ काम शुरू होने पर सर्वर ठप हो जाता है और कर्मचारियों को चार-चार घंटे इंतजार करना पड़ता है. पोर्टल पर रजिस्ट्री निरस्त करने का विकल्प नहीं होने और एक ही भूखंड पर दो खरीदारों के नाम दिखने जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं. बता दें कि स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके भूखंड का कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराना है. इससे मालिकाना हक साबित करना आसान होगा और जमीन संबंधी विवाद कम करने में मदद मिलेगी.