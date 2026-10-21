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घर के मालिकाना हक के इंतजार में 50 लाख ग्रामीण, मध्य प्रदेश में 28 हजार हो सकी रजिस्ट्री

मध्य प्रदेश में 28 हजार हो सकी रजिस्ट्री ( Getty Image )

भोपाल: मध्य प्रदेश के ग्रामीणों क्षेत्रों में भूखंड मालिकों को कानूनी मालिकाना हक देने के लिए लाई गई स्वामित्व योजना पटवारियों की हड़ताल और सर्वर डाउन होने के कारण सरकारी लक्ष्य से काफी पीछे रह गई है. दरअसल, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चले विशेष अभियान में 50 लाख रजिस्ट्रियों का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 19 अक्टूबर तक सिर्फ 27,787 रजिस्ट्रियां ही हो सकीं हैं. वहीं राजधानी भोपाल में भी 42 हजार से ज्यादा भूखंडों के पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अब तक केवल 197 रजिस्ट्रियां ही हो पाई हैं.

लक्ष्य 50 लाख का, आंकड़ा 28 हजार भी नहीं पहुंचा