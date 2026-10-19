मध्य प्रदेश के 1 हजार दूध उत्पादकों को सरकार देगी 1-1 लाख रुपए, इस तरह होगा सिलेक्शन
मध्य प्रदेश सरकार ने दूध उत्पादन 20 फीसदी तक बढ़ाने का रखा लक्ष्य, गोपालकृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना बना हथियार. रिपोर्ट बृजेंद्र पटेरिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 10:02 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 10:51 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है. दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए नस्ल सुधार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. राज्य सरकार ने प्रदेश में 313 गांवों को वृंदावन गांव के रूप में चुना है और अब इन गांवों में गौपालकों को पुरस्कृत करने के लिए गोपालकृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना के लिए चुना जाएगा. इस योजना के तहत गौपालकों को 25 हजार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा. प्रदेश भर में ऐसे 939 गौपालकों को पुरस्कृत किया जाएगा.
कैसे ले सकेंगे इस योजना का लाभ
प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई गोपालकृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना में हिस्सा लेने का मौका उन गौपालकों को ही मिलेगा जिनकी गाय एक दिन में 6 लीटर और उससे अधिक दूध देती है. पुरस्कार के लिए गौपालकों का चयन प्रत्येक वृंदावन गांव में से किया जाएगा. इस तरह एक वृंदावन गांव में से तीन गौपालकों को चुना जाएगा और उन्हें 1 लाख रुपए, 50 हजार रुपए और 25 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा. सबसे ज्यादा इनाम की राशि उस गौपालक को मिलेगी, जिसकी गाय सबसे ज्यादा दूध देगी, यानी हर वृदावन गांव में ऐसे गौपालकों की मैरिट बनाई जाएगी.
इस तरह होगा योजना के लिए चयन
इस पुरस्कार के पहले प्रदेश की सभी 313 ब्लॉक के वृंदावन गांव में प्रतियोगिता कराई जाएगी. इसके लिए सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन का दावा करने वाले दुग्ध उत्पादकों को प्रतियोगिता स्थल पर बुलाया जाएगा, जहां उनकी गाय को दो दिन रखा जाएगा. इसके बाद प्रतिभागियों की गायों को चारा-पानी दिया जाएगा. इसके बाद पशुपालन विभाग के कर्मचारी अधिकारियों की देखरेख में गायों से दूध निकाला जाएगा. फिर सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय का चयन किया जाएगा. इस प्रतियोगिता के लिए सरकार हर ब्लॉक स्तर पर 50 हजार रुपए की राशि खर्च करेगी. इस प्रतियोगिता के लिए जल्द ही पंजीयन शुरू कराया जाएगा.
ये भी पढ़ें:
- '2047 तक हर सेक्टर में नंबर-1 होगा भारत', भोपाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- गौपालकों का भला नहीं चाहती कांग्रेस
- छोटा कद, बड़ी पहचान, A2 मिल्क वाली महाकौशल की बौनी गाय बनी भारत की 57वीं देसी नस्ल
किसे बनाया गया वृंदावन गांव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 3 अक्टूबर को ही इस तरह की प्रतियोगिता कराए जाने का ऐलान किया था. इस प्रतियोगिता को वृंदावन गांवों तक ही सीमित रखा गया है. प्रदेश में हर ब्लॉक के एक गांव को वृंदावन गांव बनाया गया है, जिसमें गांव की आबादी 2 हजार और गौवंश की संख्या कम से कम 500 हो. राज्य सरकार ने प्रदेश में दूध का उत्पादन 20 फीसदी तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए प्रदेश में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की मदद से दूध संकलन आदि को बढ़ाया जा रहा है.