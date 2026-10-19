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मध्य प्रदेश के 1 हजार दूध उत्पादकों को सरकार देगी 1-1 लाख रुपए, इस तरह होगा सिलेक्शन

सांकेतिक तस्वीर ( Source: Getty Image )

भोपाल: मध्य प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है. दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए नस्ल सुधार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. राज्य सरकार ने प्रदेश में 313 गांवों को वृंदावन गांव के रूप में चुना है और अब इन गांवों में गौपालकों को पुरस्कृत करने के लिए गोपालकृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना के लिए चुना जाएगा. इस योजना के तहत गौपालकों को 25 हजार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा. प्रदेश भर में ऐसे 939 गौपालकों को पुरस्कृत किया जाएगा.

कैसे ले सकेंगे इस योजना का लाभ