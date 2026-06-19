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मोहन यादव का बड़ा फैसला, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए खोला 710 करोड़ का खाजना

सीएम मोहन यादव ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, मध्य प्रदेश को मिलेंगे वाइल्ड डॉग्स और गौर, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए 710 करोड़ के बोनस का ऐलान.

MOHAN YADAV MEETING FOREST DEPT
मोहन यादव का बड़ा फैसला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 4:54 PM IST

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Updated : June 19, 2026 at 4:59 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वन विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश की वन संपदा और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए कई ऐतिहासिक फैसले किए हैं. इनमें राज्य में पर्यावरण और वन्यजीवों के आधुनिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके तहत मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के बीच वन्यजीवों की अदला-बदली की जाएगी. आंध्र प्रदेश से जंगली कुत्ते यानि वाइल्ड डॉग्स लेने के बदले उन्हें बाघ और गौर दिए जाएंगे. इसके साथ ही राजस्थान से सोन चिरैया लाकर प्रदेश के जंगलों में छोड़ी जाएगी. बैठक में तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए भारी-भरकम बोनस राशि के वितरण और वनों की सुरक्षा के लिए नई टास्क फोर्स के गठन को भी मंजूरी दी गई है.

राज्यों के बीच होगा वन्यप्राणियों का आदान-प्रदान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अनुसार आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर मध्य प्रदेश से बाघ और गौर दिए जाएंगे, जबकि बदले में वहां से वाइल्ड डाग्स या अन्य वन्य प्राणी लेने के प्रयास होंगे. इसके अलावा राजस्थान सरकार की सहमति के बाद वहां से सोन चिरैया प्राप्त कर उन्हें घाटीगांव और गांधीसागर के जंगलों में छोड़ा जाएगा. वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 52 चीते हैं, जिनमें से 32 का जन्म कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है. सागर जिले का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व चीतों के तीसरे घर के रूप में विकसित हो रहा है, जबकि जुलाई 2026 में मंदसौर के गांधीसागर अभ्यारण में दो और चीते छोड़े जाएंगे.

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मध्य प्रदेश को मिलेंगे वाइल्ड डॉग्स (ETV Bharat)

तेंदूपत्ता संग्राहकों को 710 करोड़ का बोनस

समीक्षा बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026 में प्रदेश में कुल 17.76 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण हुआ है. इसके एवज में तेंदूपत्ता संग्राहकों को कुल 710.71 करोड़ रुपए की बोनस राशि वितरित की जाएगी. इसके अलावा स्थानीय जनजातीय समुदायों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जंगल की सीमा में उनके देवस्थानों को उनके रीति-रिवाजों के अनुसार विकसित किया जाएगा. इस साल 300 नए देवस्थान विकसित किए जाएंगे, जबकि 1,421 देवस्थान पहले ही विकसित किए जा चुके हैं. साथ ही प्रदेश के 700 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने की प्रक्रिया जारी है.

राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का होगा गठन

इस बैठक में वनों में होने वाले संगठित अपराधों पर सख्ती से लगाम कसने के लिए राज्य टाइगर स्ट्राइक फोर्स की तर्ज पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. वन और वन्यजीवों की सुरक्षा की 24 घंटे निगरानी के लिए वन मुख्यालय स्तर पर एक आधुनिक कमांड एवं कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा. इसके साथ ही, खनिज के परिवहन के लिए वन विभाग को परिवहन अनुज्ञा शुल्क में वृद्धि करने की अनुमति भी मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान की गई है.

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मानव-वन्यजीव संघर्ष अब राज्य आपदा

मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मानव और वन्यजीव संघर्ष को राज्य आपदा घोषित करने के प्रयास किए जाएंगे, जिससे प्रशासन, पुलिस, वन विभाग और आपदा मोचन बल मिलकर इसका समुचित प्रबंधन कर सकें. जंगली हाथियों के प्रबंधन के लिए वन विभाग की टीम ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया है और केंद्र सरकार ने 6 हाथियों को रेडियो कॉलर लगाने की अनुमति दे दी है. हाथियों की देखरेख के लिए सहायक महावत के पदों में भी वृद्धि की जाएगी. इसके अलावा कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और पन्ना जैसे 5 नेशनल पार्कों के समीप वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर बनाए जा रहे हैं.

Last Updated : June 19, 2026 at 4:59 PM IST

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