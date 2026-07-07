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मध्य प्रदेश में 10 साल बाद प्रमोशन, 190 तहसीलदार और SLR बने डिप्टी कलेक्टर, देखें पूरी लिस्ट

मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने 190 तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख और प्रभारी डिप्टी कलेक्टरों को डिप्टी कलेक्टर पद पर मिला प्रमोशन.

MP 190 TEHSILDARS SLR PROMOTED
तहसीलदार और SLR बने डिप्टी कलेक्टर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 4:34 PM IST

2 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले करीब 10 वर्षों से कानूनी और तकनीकी उलझनों में अटकी पदोन्नति प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है. जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक बड़े आदेश के तहत राज्य के 190 तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख और प्रभारी डिप्टी कलेक्टरों को नियमित रूप से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नत कर दिया गया है. इस फैसले से प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में खुशी की लहर है.

5400 ग्रेड पे पर होंगे पदोन्नत

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेश के साथ ही एक बड़ा ढांचागत बदलाव भी हुआ है. अब तक ये अधिकारी राजस्व विभाग के अधीन कार्यरत थे लेकिन इस नियमित पदोन्नति के बाद इन सभी 190 अधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) का अधिकारी माना जाएगा. जारी आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (पे-मैट्रिक्स लेवल-12, 15600-39100 + 5400 ग्रेड पे) में पदोन्नत किया गया है.

MP REVENUE OFFICERS PROMOTION
मध्य प्रदेश में 10 साल बाद प्रमोशन (Madhya Pradesh General Administration Department)
MP REVENUE OFFICERS PROMOTION
प्रभार न लेने वालों को भी मिला लाभ (Madhya Pradesh General Administration Department)
TEHSILDARS PROMOTE DEPUTY COLLECTOR
सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी पदोन्नतियां (Madhya Pradesh General Administration Department)

प्रभार न लेने वालों को भी मिला लाभ

प्रशासनिक सुविधा और सुचारू कामकाज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फिलहाल इन अधिकारियों के जिलों में बदलाव नहीं किया है. पदोन्नति के बाद भी इन सभी अधिकारियों की पदस्थापना वर्तमान में उसी जिले में रखी गई है, जहां वे अभी कार्यरत हैं. इसके अलावा इस आदेश की एक खास बात यह है कि इसमें उन अधिकारियों को भी पदोन्नति का पूरा लाभ दिया गया है, जिन्होंने पूर्व में प्रभारी डिप्टी कलेक्टर अथवा एसएलआर के रूप में कार्य करना तो स्वीकार किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से कार्यवाहक उच्च पद का प्रभार ग्रहण नहीं किया था.

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190 तहसीलदार और SLR बने डिप्टी कलेक्टर (Madhya Pradesh General Administration Department)
TEHSILDARS PROMOTE DEPUTY COLLECTOR
5400 ग्रेड पे पर होंगे पदोन्नत (Madhya Pradesh General Administration Department)
TEHSILDARS PROMOTE DEPUTY COLLECTOR
मध्य प्रदेश में 10 साल बाद प्रमोशन (Madhya Pradesh General Administration Department)

सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी पदोन्नतियां

इस आदेश से अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश में एक महत्वपूर्ण शर्त भी जोड़ी है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये सभी पदोन्नतियां पूरी तरह से अंतरिम हैं. मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े मामले वर्तमान में माननीय सर्वाेच्च न्यायालय में लंबित हैं. इसलिए यह पूरी पदोन्नति प्रक्रिया और अधिकारियों का भविष्य सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय और भविष्य में पारित होने वाले आदेशों के अधीन रहेगा.

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