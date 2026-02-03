मध्य प्रदेश में गेहूं की MSP और रजिस्ट्रेशन तारीख तय, पंजीयन के लिए कहां जाना होगा देखें पूरी लिस्ट
मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन के लिए 7 फरवरी से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन,सरकार ने बताया कितना होगा गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य, जानें MSP रेट.
भोपाल: समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन के लिए किसान 7 फरवरी से अपना पंजीयन करा सकेंगे. उपार्जन के लिए पंजीयन एक माह यानी 7 मार्च तक चलेगा. इस बार केन्द्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया, जो की पिछले साल से 160 रुपए ज्यादा है. गेहूं की खरीदी के लिए प्रदेश भर में 3186 पंजीयन केन्द्र बनाए गए हैं, जहां किसान आसानी से अपना पंजीयन करा सकेंगे.
निशुल्क होगी पंजीयन की व्यवस्था
नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह ने बताया "किसानों की सुविधा के लिए सभी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत कार्यालयों के अलावा तहसील ऑफिस में पंजीयन की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा सहकारी समितियों, सहकारी विपणन संस्थाओं पर भी निशुल्क पंजीयन की व्यवस्था की गई है. साथ ही किसान एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और साइबर कैफे से भी MP e-Uparjan पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. हालांकि इसके लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा. पंजीयन के लिए 50 रुपए की राशि निर्धारित की गई है.
पंजीयन के लिए दस्तावेज जरूरी
किसान पंजीयन के लिए किसानों को अपनी भूमि से जुड़े दस्तावेज, आधार कार्ड और अन्य फोटो पहचान-पत्र दिखाना होगा. इसके आधार पर ही पंजीयन किया जाएगा. वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमेट्रिक डिवाइस से किया जाएगा. बटाईदार, कोटवार व वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा सिर्फ सहकारी समिति व सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी. ऐसे सभी किसानों का राजस्व विभाग वैरीफिकेशन करेगा.
किसानों से अपील अकाउंट को आधार से कराएं अपडेट
गेहूं खरीदी के बाद उपज का भुगतान आधार से लिंक बैंक खाते में ही किया जाएगा. इसके चलते किसान को अपना पंजीयन कराते समय बैंक का नाम खाता नंबर और आईएफएससी कोड की जानकारी देनी होगी, ताकि भुगतान में समस्या न आए. विभाग ने किसानों से अपील की है कि अपने बैंक अकाउंट को आधार से अपडेट करा लें."