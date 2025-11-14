Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में 141,000 धन्नासेठ खा रहे गरीबों का हक, घर बंगला गाड़ी फिर भी गरीब

मध्य प्रदेश में मुफ्त राशन योजना में सामने आया घोटाला, 1 लाख 41 हजार 249 लखपति लोग उठा रहे फ्री राशन का लाभ.

MP FREE RATION SCHEME SCAM
मध्य प्रदेश में मुफ्त राशन योजना में गड़बड़ी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 2:53 PM IST

|

Updated : November 14, 2025 at 3:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बुरहानपुर: मध्य प्रदेश में मुफ्त राशन योजना में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है. मुफ्त राशन योजना के तहत मध्य प्रदेश में 12 लाख ऐसे हितग्राही हैं जो मर चुके हैं. लेकिन विभाग उनको हर महीने पीडीएस का राशन दे रहा है. और जो वाकई में गरीब हैं वह राशन योजना से वंचित हैं. वहीं मध्य प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक हितग्राही पीडीएस का राशन ले रहे थे. अब इनकी ई-केवायसी कराई जा रही है. जो बीपीएल कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं.

141,000 से ज्यादा अमीर लोग खा रहे गरीबों का हक
खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारी जारी सूची के मुताबिक, पूरे मध्य प्रदेश में 1 लाख 41 हजार 249 लखपति लोग फ्री राशन का लाभ उठा रहे थे. अब नोटिस के बाद 37 हजार 484 अपात्र लोगों के नाम हटा दिए हैं. बात की जाए बुरहानपुर जिले की तो यहां केंद्र सरकार ने खाद्य आपूर्ति विभाग को 1297 अमीर हितग्राहियों की सूची भेजी है. साथ ही पोर्टल डेटा से मिली सूचना ने बुरहानपुर जिले में चल रही गरीब कल्याण योजना की असलियत उजागर कर दी है. चौंकाने वाली बात यह है कि 10 से 20 लाख रुपये की संपत्ति रखने वाले लोग भी बीपीएल राशन कार्ड पर मुफ्त अनाज उठा रहे थे.

बुरहानपुर में खाद्य आपूर्ति विभाग ने 1297 लोगों को नोटिस जारी किए (ETV Bharat)

1297 लोगों को नोटिस जारी किए
खाद्य आपूर्ति विभाग ने बुरहानपुर में 1297 लोगों को नोटिस जारी किए थे, उनसे जवाब मांगा गया था, लेकिन 282 बीपीएल कार्ड धारकों ने ही अब तक जवाब पेश किया है. फिलहाल विभाग ने 1015 लोगों के नाम हटा दिए हैं. हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया है कि इनके लोगों के भी नाम हटा दिए जाएंगे. जांच में सामने आया है कि पेटेंट से बंद किए गए 1297 कार्डधारियों के पास लाखों की संपत्ति, पक्के मकान, जमीन-जायदाद और आय के बेहतर स्रोत मौजूद हैं.

BURHANPUR 1297 FAKE POOR EXPOSED
धन्नासेठ खा रहे गरीबों का हक (ETV Bharat GFX)

कंपनी के डायरेक्टर ले रहे गरीबों का राशन
इनमें से कई दुकानदार, व्यापारी और कंपनी के डायरेक्टर हैं, जो अच्छी खासी संपत्ति के मालिक हैं, फिर भी ये खुद को गरीब बताकर सरकारी खजाने पर बोझ बने हुए थे. विभाग ने 1015 के बीपीएल परिवारों की सूची से बेदखल कर दिया है. शेष ने नोटिस का जवाब दिया है, लेकिन इन्हें भी बेदखल कर दिया जाएगा, क्योंकि यह भी टेक्स भुगतान करते हैं, बावजूद इसके योजनाओं का लाभ और फ्री राशन के लिए गरीब बनकर लाभ उठा रहे थे.

MP FAKE BPL RATION CARDS
किस जिले में कितने लोगों को पोर्टल से हटाया (Food Supplies Department)

282 लोगों ने स्वीकार की गलती
विभाग की कार्रवाई के बाद 1297 में से केवल 282 लोगों ने अपनी गलती स्वीकार की है. इसके बाद खाद्य आपूर्ति विभाग ने 1015 लोगों की पात्रता पत्री सरेंडर कराई है, बाकी कार्डधारी अभी भी अपने को सही ठहराने की कोशिश में लगे हैं. सूत्रों के अनुसार, इन लोगों ने गलत जानकारी देकर बीपीएल कार्ड बनवा लिए थे, आधार डेटा और सरकारी योजनाओं की लापरवाही का फायदा उठाकर सालों से मुफ्त राशन और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ उठा रहे थे.

MP FAKE BPL RATION CARDS
कितने लोग ले रहे फ्री का राशन (Food Supplies Department)

बुरहानपुर की खाद्य आपूर्ति अधिकारी अर्चना नागपुरे ने बताया, ''केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों की सूची दी है जिनकी आय 6 लाख से ज्यादा होने पर भी उनके द्वारा फ्री राशन का लाभ लिया जा रहा था. शासन ने ऐसे लोगों की जांच करने के निर्देश दिए थे. अधिकतर उनमें अपात्र हैं, जिन्होंने इनकम टैक्स भरा. ऐसे लोगों को 15 दिन का टाइम दिया था. इनमें से 282 लोगों ने ही गलती स्वीकार की है. अभी तक हमने 1015 लोगों को पोस्टल से हटा दिया है.'' खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब ऐसे सभी फर्जी लाभार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. दुकानदारों और कंपनियों के डेटाबेस की भी जांच शुरू कर दी गई है, सरकारी योजनाओं का लाभ अब केवल वास्तविक पात्र लोगों को ही मिलेगा.

Last Updated : November 14, 2025 at 3:06 PM IST

TAGGED:

141000 RICH PEOPLE EATING RATIONS
BURHANPUR 1297 FAKE POOR EXPOSED
BURHANPUR NEWS
MP FAKE BPL RATION CARDS
MP FREE RATION SCHEME SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश के गोल्डन बॉय सोहेल खान ने कूडो में जीता सिल्वर, अक्षय कुमार, डिंपल कपाड़िया हुए मुरीद

मंदसौर में बेजुबान से हैवानियत, खेत में घुसने पर युवक ने पड़ोसी के कुत्ते को मारी गोली

रात होते ही जंगल से बाहर आते हैं तेंदुए, शिकार के लिए नाप देते हैं 50 किमी सफर

घोड़े पर सवार हो पेशी पर बुरहानपुर जिला अदालत पहुंचा, बताया- ये स्टंटबाजी नहीं मजबूरी है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.