ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर ग्राम पंचायतों पर लटके थे ताले, बैरंग लौटे आवेदक

मोहन यादव सरकार ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया, लेकिन बुरहानपुर के कई पंचायतों में पसरा रहा सन्नाटा.

BURHANPUR GRAM PANCHAYATS
मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर ग्राम पंचायतों पर लटके थे ताले (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 3:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बुरहानपुर: मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस सरकार ने बड़े ही धूमधाम से मनाया. लेकिन स्थापना दिवस की अहमियत ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों को शायद समझ नहीं आई. ईटीवी भारत की टीम ने बुरहानपुर जिले के आधा दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों का दौरा किया. जिसमें ग्राम पंचायत मालवीर, भावसा, मोहद, बंभाड़ा और ग्राम पंचायत खामनी के जिम्मेदार सरपंच और सचिव मौके से नदारद थे.

स्थापना दिवस पर नहीं हुआ कोई कार्यक्रम

मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर राज्य में कई जगहों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए. लेकिन बुरहानपुर के करीब आधा दर्जन पंचायतों में न कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया और न ही कोई ग्राम सभा हुई. ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि "उच्च अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. कोई निर्देश जारी नहीं किए और न ही लोगों की समस्याओं को लेकर शिविर लगाने के लिए निर्देशित किया.

दरवाजे पर लटके थे ताले बैरंग लौटे आवेदक (ETV Bharat)

दरवाजे पर लटके थे ताले, बैरंग लौटे आवेदक

बुरहानपुर जनपद पंचायत क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के दिन सन्नाटा पसरा रहा. कहीं ग्राम पंचायत में ताले लटके मिले तो कहीं से अधिकारी ही नदारद पाए गए. जिससे ग्राम पंचायत में अपने काम को लेकर पहुंचे आवेदकों को बिना काम कराए बैरंग लौटना पड़ा. ईटीवी भारत से बात करते हुए ग्राम पंचायत मालवीर में एक हितग्राही खान सिंह ने बताया कि "राशन की समस्या लेकर ग्राम पंचायत आया था, लेकिन सरपंच और सचिव पंचायत कार्यालय में नहीं मिले."

Burhanpur beneficiary deprived
मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर कई पंचायतों में पसरा रहा सन्नाटा (ETV Bharat)

वहीं, एक अन्य ग्रामीण रणजीत ने बताया कि "मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यालय खुले थे, लेकिन सरपंच और सचिव कार्यालय में नहीं मिले. जिससे मेरा काम नहीं हो पाया.

मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर नहीं थी छुट्टी

पंचायत सचिव संगठन जिलाध्यक्ष प्रमोद महाजन ने बताया कि "1 नवंबर को सरकारी अवकाश नहीं था. जनपद सीईओ दुर्गेश भूमरकर के आदेश पर गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में उपस्थित होने पहुंचे थे. यहां 1 बजे से समीक्षा बैठक रखी गई थी. इस बैठक में सरपंच, सचिव सहित सहायक सचिवों को बुलाया गया था, हालांकि 12 बजे तक पंचायत को खुलना चाहिए था."

Burhanpur gram panchayats closed
मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर ग्राम पंचायतों में नहीं हुआ कोई कार्यक्रम (ETV Bharat)

वहीं, इस पूरे मामले में जनपद सीईओ दुर्गेश भूमरकर से ईटीवी भारत के संवाददाता ने बात करनी चाही, तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया. खबर लिखे जाने तक उनका बैक कॉल भी नहीं आया है. उनके पक्ष का हमें इंतजार है. जैसे ही उनका पक्ष हमारे तक पहुंचता हम आपको इससे अवगत कराएगें.

TAGGED:

MADHYA PRADESH FOUNDATION DAY
BURHANPUR GRAM PANCHAYATS CLOSED
BURHANPUR BENEFICIARY DEPRIVED
MP FOUNDATION DAY
BURHANPUR GRAM PANCHAYATS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्यों गन्ने के बिना अधूरे हैं कार्तिक माह के व्रत त्यौहार, वेद और पुराणों में मिला जिक्र

5 लोगों को नई जिंदगी देकर अमर हुईं इंदौर की 38 वर्षीय एडवोकेट अभिजीता राठौर

राजगढ़ में फर्जी नोटरी सील कांड, वकील के नाम पर 5 साल से बना रहे थे लीगल डॉक्यूमेंट

छतरपुर के मिट्टी के नमूनों की दुनिया में धूम, महिलाओं का आर्ट देख विधायक कलेक्टर मुग्ध

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.