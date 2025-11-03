ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर ग्राम पंचायतों पर लटके थे ताले, बैरंग लौटे आवेदक

मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर राज्य में कई जगहों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए. लेकिन बुरहानपुर के करीब आधा दर्जन पंचायतों में न कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया और न ही कोई ग्राम सभा हुई. ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि "उच्च अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. कोई निर्देश जारी नहीं किए और न ही लोगों की समस्याओं को लेकर शिविर लगाने के लिए निर्देशित किया.

बुरहानपुर: मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस सरकार ने बड़े ही धूमधाम से मनाया. लेकिन स्थापना दिवस की अहमियत ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों को शायद समझ नहीं आई. ईटीवी भारत की टीम ने बुरहानपुर जिले के आधा दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों का दौरा किया. जिसमें ग्राम पंचायत मालवीर, भावसा, मोहद, बंभाड़ा और ग्राम पंचायत खामनी के जिम्मेदार सरपंच और सचिव मौके से नदारद थे.

दरवाजे पर लटके थे ताले, बैरंग लौटे आवेदक

बुरहानपुर जनपद पंचायत क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के दिन सन्नाटा पसरा रहा. कहीं ग्राम पंचायत में ताले लटके मिले तो कहीं से अधिकारी ही नदारद पाए गए. जिससे ग्राम पंचायत में अपने काम को लेकर पहुंचे आवेदकों को बिना काम कराए बैरंग लौटना पड़ा. ईटीवी भारत से बात करते हुए ग्राम पंचायत मालवीर में एक हितग्राही खान सिंह ने बताया कि "राशन की समस्या लेकर ग्राम पंचायत आया था, लेकिन सरपंच और सचिव पंचायत कार्यालय में नहीं मिले."

वहीं, एक अन्य ग्रामीण रणजीत ने बताया कि "मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यालय खुले थे, लेकिन सरपंच और सचिव कार्यालय में नहीं मिले. जिससे मेरा काम नहीं हो पाया.

मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर नहीं थी छुट्टी

पंचायत सचिव संगठन जिलाध्यक्ष प्रमोद महाजन ने बताया कि "1 नवंबर को सरकारी अवकाश नहीं था. जनपद सीईओ दुर्गेश भूमरकर के आदेश पर गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में उपस्थित होने पहुंचे थे. यहां 1 बजे से समीक्षा बैठक रखी गई थी. इस बैठक में सरपंच, सचिव सहित सहायक सचिवों को बुलाया गया था, हालांकि 12 बजे तक पंचायत को खुलना चाहिए था."

वहीं, इस पूरे मामले में जनपद सीईओ दुर्गेश भूमरकर से ईटीवी भारत के संवाददाता ने बात करनी चाही, तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया. खबर लिखे जाने तक उनका बैक कॉल भी नहीं आया है. उनके पक्ष का हमें इंतजार है. जैसे ही उनका पक्ष हमारे तक पहुंचता हम आपको इससे अवगत कराएगें.