मध्य प्रदेश स्थापना दिवस: मान लिए जाते वो सुझाव, तो गायब हो जाते नक्शे से इतने जिले

इसी तरह से ये सुझाव भी दिया गया कि वर्तमान मध्य भारत राज्य के चार उत्तरी जिले भिंड, मुरैना, गिर्द और शिवपुरी उचित रीति से प्रस्तावित राज्य में शामिल नहीं किए जा सकते, क्योंकि वे मालवा के भाग नहीं है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रिपोर्ट के मुताबिक मध्य भारत के मंदसौर जिला जिसका बड़ा हिस्सा राजस्थान से घिरा हुआ था. जिसका एक छोटा टुकड़ा राजस्थान प्रदेश में एक द्वीप के समान स्थित था. उसे राजस्थान ने मांगा था.

कैसा होगा अपना मध्य प्रदेश. जब ये खाका खींचा जा रहा था, तब कमीशन को जो सुझाव मिल रहे थे. वो परस्पर विरोधी थे. पक्ष विपक्ष में जो दावे किए गए. इनमें से कई अगर मंजूर कर लिए जाते तो मध्य प्रदेश के कई जिलों का वजूद ही नहीं बचता. रिपोर्ट बताती है महाविदर्भ की ओर से ये कहा गया कि महाकौशल की सीमा इस प्रकार से नबाई जाए कि उसमें से निमाड़ के मराठी भाषी बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट और बस्तर जिले बाहर हो जाएं. तब इन्हें निमाड़ में गिना जाता था.

ऐसे जिले थे, जिनके वजूद पर संकट मंडरा रहा था. राज्य बनाए जाने से पहले जो सुझाव मिले, उसमें छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल का टिकट पाना मुश्किल था. मंदसौर राजस्थान का हिस्सा होता. भोपाल का देरी से हुआ विलय और इंतजार क्यों करना पड़ा. कैसे बना जनमत कि एक बड़ा हिंदी प्रदेश बनाया जाना क्यों जरुरी हो गया है. राज्य पुर्नगठन आयोग की तत्कालीन रिपोर्ट के हवाले पढ़िए...कैसे गढ़ा गया और फिर खड़ा हुआ अपना मध्य प्रदेश.

भोपाल: किसी सूबे के बन जाने की कहानी में कितने किरदार आते हैं और कितने सवाल. जैसे घर का बंटवारा हो रहा हो. कौन सा हिस्सा किसके पास जाएगा और क्यों? ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं. मध्य प्रदेश के गढ़ने और बनने की कहानी में इसी तरह के कई मोड़ आए. राज्य पुर्नगठन आयोग की सिफारिशें आज देखिए तो पता चलता है कि आज प्रदेश का हिस्सा बन चुके कितने जिले थे, जिनके वजूद पर संकट गहरा गया था. कौन से वो जिले थे, जिनकी मध्य प्रदेश से ज्यादा राजस्थान से डिमांड थी.

मंदसौर की तरह ही राजगढ़ और गुना जिले के भाग भी राजस्थान ने मांगे थे. वरिष्ठ लेखक दीपक तिवारी बताते हैं कांट छांट चल रही थी. मध्यभारत की ओर से कोटा और झालावाड़ का दावा तकरीबन समान अधिकारों पर किया गया था. हालांकि बाद में राजगढ़ और गुना को तोड़े जाने की सिफारिश कमजोर पड़ गई."

पर विलय के बावजूद भी कैसे स्वतंत्र रहा भोपाल

राज्य पुर्नगठन आयोग की रिपोर्ट बताती है कि जिस समय भोपाल राज्य का विलय भारत संघ में हुआ. उस समय यहां के राजा को वचन दिया गया था कि 5 वर्ष तक यह प्रदेश मुख्य आयुक्त का प्रांत रहकर प्रशासित होगा. इसलिए भोपाल राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व है. 26 मई को पार्लियामेंट में भाषण देते हुए तत्कालीन राज्य मंंत्री एन गोपाल स्वामी आयंगर ने जो कहा था वो काबिल ए गौर है. वे कहते हैं भोपाल में भी एक छोटा सा दल है. जो विलय के पक्ष में नहीं है और जो राज्य को एक अलग इकाई रखना चाहता है.

राजनीतिनामा में मध्य प्रदेश का इतिहास (ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा कि किन्तू मेरा पूरा विश्वास है, इस समय भोपाल में ऐसे लोगों की संखया बहुत अधिक है, जो विलय चाहते हैं. लेकिन नवाब से किए हुए वायदों के कारण हम विलय को क्रियान्वित नहीं कर सकते. जब तक कि मैं नवाब को इस बात के लिए राजी ना कर लूं कि जितनी देर तक उसे वर्तमान स्थिति बनाए रखने का अधिकार है, उससे पहले ही इसका विलय कर दिया जाए, तब तक हमें भोपाल के मामले में प्रतीक्षा करनी चाहिए.

हिंदी ने जोड़ा था तब अपना मध्य प्रदेश

राज्य पुर्नगर्ठन आयोग की रिपोर्ट में 120 नंबर पेज से मध्य प्रदेश है. इस रिपोर्ट का 9वां अध्याय मध्य प्रदेश है. जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश के हिंदी भषी क्षेत्रों में अब जनमत यह बन रहा है कि प्रदेश के टुकड़े करने के बजाए एक वृहत्तर हिंदी भाषी प्रदेश बनाना आवश्यक हो जाता है. प्रस्ताव महाकौशल प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का था.

राजनीतिनामा में एमपी के जिलों की कहानी (ETV Bharat)

सुझाव में कहा गया वर्तमान मध्य प्रदेश के हिंदी भाषी क्षेत्रों मध्य भारत के मालवा भाग और संपूर्ण विंध्य प्रदेश और भोपाल को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए, लेकिन तब भी सवाल ये खड़ा हुआ था कि क्या हिंदी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक राज्य बना पाना संभव हो सकता है.

ये क्या ऊंट जैसा नक्शा बना लाए

ये वाक्या काफी चर्चित हो चुका है, लेकिन रोचक है. राजनीतिनामा पुस्तक के लेखक और वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी बताते हैं. "जब मध्य प्रदेश का नक्शा पूरी तरह से तैयार होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचा, तो उन्होंने नक्शे को देखकर कहा था कि ये क्या ऊंट जैसा नक्शा बना लाए."