इंदौर और ग्वालियर थी 6-6 महीने की राजधानी, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में भोपाल को ऐसे मिला मौका

राज्य पुनर्गठन के समय प्रदेश के 4 महानगरों ने राजधानी बनने का मजबूत दावा पेश किया था. इनमें भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर शामिल था. भोपाल से पहले 6-6 महीने के लिए ग्वालियर और इंदौर मध्य भारत की राजधानी हुआ करती थी.

साल 1956 में देश में 14 नए राज्यों का गठन हुआ था. उन्हीं में से मध्य प्रदेश एक था. 1950 से 1956 तक मध्य भारत की 2 राजधानियां थीं. ग्वालियर शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी और इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी. इसके अलावा विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी और भोपाल राज्य की राजधानी भोपाल थी. इन्हीं छोटे-छोटे राज्यों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन हुआ था.

भारत का हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की स्थापना की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है. उस दौरान मध्य प्रदेश की नई राजधानी बनाने को लेकर कई शहरों का दावा सामने आया था लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह थी कि भोपाल को राजधानी बनाना पड़ा.

इंदौर: मध्य प्रदेश अपना 70वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है. 1 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है. इस साल स्थापना दिवस समारोह अभ्युदय मध्य प्रदेश की थीम पर मनाया जा रहा है. मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर 1 से 3 नवंबर 2025 तक भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह आयोजित होंगे.

मध्य भारत की राजधानी थे इंदौर और ग्वालियर

इंदौर और ग्वालियर भी कभी मध्य भारत की राजधानी थे. ये शहर 1950 से लेकर 1956 तक हर 6-6 महीने में बारी-बारी से राजधानी बनते थे. लेकिन जब इंदौर और ग्वालियर रियासत की ओर से राजधानी बनने का दावा प्रस्तुत किया गया तो मध्य भारत के मध्य में भोपाल के होने और रेलवे नेटवर्क से दिल्ली समेत छत्तीसगढ़ से सीधे जुड़े होने की स्थिति में भोपाल को राजधानी बनने का लाभ मिला. इसके अलावा भोपाल में आवासीय व्यवस्था अन्य शहरों की तुलना में ज्यादा सुलभ रही. इसके अलावा शंकर दयाल शर्मा की जवाहरलाल नेहरू से निकटता का भी भोपाल को लाभ मिला.

भोपाल को मिला भौगोलिक स्थिति का लाभ

इतिहासकार चिन्मय मिश्र बताते हैं कि "1 नवंबर 1956 के पहले 1950 में मध्य भारत बनाया गया था, जो पूर्व ब्रिटिश व्यवस्था की देन था. उस दौरान यशवंत राव होलकर द्वितीय और जीवाजी राव सिंधिया के बीच सहमति होने के कारण इंदौर और ग्वालियर 6-6 महीने के लिए मध्य भारत की राजधानी रहते थे. हालांकि बाद में जब नए राज्यों का गठन शुरू हुआ तो मध्य भारत के इलाकों के अलावा विंध्य प्रदेश और भोपाल रियासत को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया.

इसके पूर्व मध्य भारत क्षेत्र की राजधानी ग्वालियर और इंदौर 6-6 महीने के लिए रहती थी लेकिन जब 1956 में राज्य का पुनर्गठन हुआ तो भोपाल रियासत को मध्य प्रदेश में मिलाने के अलावा छत्तीसगढ़ और विंध्य के अलावा ग्वालियर अंचल से भोपाल की समानांतर दूरी के अलावा भोपाल को इस भौगोलिक स्थिति का लाभ मिला."

जबलपुर, इंदौर को हाईकोर्ट तो ग्वालियर बना राजस्व मंडल का मुख्यालय

इतिहासकार चिन्मय मिश्र बताते हैं कि "भोपाल को राजधानी बनाने से पहले इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर को राजधानी बनाने पर भी गंभीरता से विचार किया गया लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में भोपाल को राजधानी बनाए जाने पर जबलपुर और इंदौर को हाई कोर्ट प्रदान किया गया जबकि ग्वालियर को समान वितरण के सिद्धांत के अनुरूप राजस्व मंडल का मुख्यालय बनाया गया.

राजधानी बनाने के लिए पहला नाम ग्वालियर का था लेकिन बाद में जबलपुर और इंदौर का नाम भी सुझाया गया लेकिन भोपाल में कर्मचारियों को रहने के लिए भवन ज्यादा थे वहीं भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह भारत से संबंध नहीं रखना चाहते थे. वह हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर भारत का विरोध कर रहे थे. लिहाजा देश के हृदय स्थल भोपाल रियासत का विरोध रोकने के लिए भी सरदार वल्लभभाई पटेल की मध्यस्थता के चलते भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का निर्णय लेना पड़ा."

ऐसा है मध्य प्रदेश के अस्तित्व का सच

26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद 1951-52 में देश के पहले आम चुनाव हुए. इसके बाद संसद और विधानमंडल अस्तित्व में आए. 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ. इसे मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल की सीमाओं को मिलकर बनाया गया. हालांकि इस क्षेत्र को पहले मध्य भारत के नाम से जाना जाता था. मध्य प्रदेश को 1 नवंबर 1956 से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला. इसके बाद राज्य के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल बने.

इतिहासकार सत्यनारायण सत्तन बताते हैं कि "मध्य प्रदेश के गठन के दौरान राजधानी बनने के लिए ग्वालियर का दावा ज्यादा मजबूत था क्योंकि वहां रेलवे नेटवर्क था, जो इंदौर में नहीं था. ऐसी स्थिति में इंदौर और ग्वालियर की लड़ाई का फायदा भोपाल को मिला क्योंकि भोपाल देश के बिल्कुल मध्य क्षेत्र में था, जहां रेलवे का अच्छा नेटवर्क था. वही भोपाल रियासत और हैदराबाद रियासत के विरोध को थामने के लिए भी सरदार वल्लभभाई पटेल को इसे लेकर विशेष प्रयास करने पड़े, हालांकि बाद में इन दोनों रियासतों को झुकना पड़ा.