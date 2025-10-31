ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश की राजधानी बनने की दौड़ में सबसे आगे था ग्वालियर, गड्ढों ने किया था दौड़ से बाहर

ये सभी जानते हैं कि देश आजाद होने के बाद जब रियासतें खत्म हुई तो राज्यों का गठन हुआ. उस समय ग्वालियर रियासत भी अपनी बड़ी साख रखती थी, इसलिए जब 1948 में मध्य भारत प्रांत बनाया गया तो इसकी राजधानी ग्वालियर थी. ग्वालियर उस दौर का सबसे विकसित क्षेत्र माना जाता था, जहां बेहतरीन आर्किटेक्चर, अंडरग्राउंड सीवेज, अच्छे भवन मौजूद थे लेकिन जब छोटे प्रांतों को विलय कर एक बड़े राज्य के गठन का फैसला लिया और मध्य प्रदेश बना तो इस नए प्रदेश की राजधानी बनाने को लेकर पेंच फंस गया.

ग्वालियर: मध्य प्रदेश राज्य अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है. 1 नवंबर को प्रदेश का स्थापना दिवस है और राजधानी भोपाल में मुख्य समारोह के तहत 3 दिनों तक जश्न मनाया जाएगा लेकिन मध्य प्रदेश गठन और इसकी राजधानी बनने की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है. इतिहास के पन्ने खंगाले तो पता चलता है कि भोपाल से पहले इंदौर के साथ ग्वालियर भी राजधानी की दौड़ में सबसे आगे था लेकिन क्या आप जानते हैं कि खराब और गड्ढों वाली सड़कों की वजह से ग्वालियर 69 साल पहले राजधानी की रेस से बाहर कर दिया गया था.

5 राज्यों को विलय कर बनाया गया था मध्यप्रदेश

इतिहास के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली कहते हैं कि "जब देश आजाद हुआ और मध्य भारत प्रांत बना तो ग्वालियर को इसकी राजधानी बनाया गया. ग्वालियर के साथ-साथ मालवा, विदिशा तक इसमें शामिल था. यहीं से राज्य सरकार का संचालन होता था. लेकिन जब राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया तो प्रस्ताव रखा गया कि अलग-अलग राज्यों को विलय कर नया राज्य बनाया जाए. जिस पर आयोग की सिफारिश पर तय किया गया कि बुंदेलखंड का एक हिस्सा, बघेलखंड, भोपाल स्टेट, मालवा स्टेट और सीपी एंड बरार इन 5 राज्यों को मिलाकर नया प्रदेश मध्य प्रदेश बनाया जाए, इस पर सहमति भी बन गई."

राजधानी को लेकर ग्वालियर-इंदौर के बीच हुई थी खींचतान

नया राज्य बनाने और इसका नाम तो तय हो गया लेकिन समस्या सामने खड़ी थी राजधानी कहां बनाई जाए? तब राजधानी के लिए सबसे प्रबल दावेदार ग्वालियर था क्योंकि यहां पूर्व से ही ग्वालियर राजधानी थी. लेकिन इंदौर भी दावा कर रहा था कि उनके पास आर्थिक संपन्नता है, व्यापार है और सबसे अधिक आर्थिक गतिविधियां होती थी क्योंकि ये मुंबई और गुजरात के नजदीक था. ऐसे में राजधानी बनने को लेकर ग्वालियर और इंदौर के बीच खींचतान होने लगी. इस पर दोनों जगह की कमियां गिनाईं जाने लगीं.

रातों रात बनवाई गईं सड़कें फिर भी चूका ग्वालियर (Photo Courtesy- Jiwaji Club Gwalior)

ग्वालियर को राजधानी ना बनाने दिया गया था सड़कों का हवाला

वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली बताते हैं कि काका ढोंगर सिंह की आत्मकथा किताब में इस बात का जिक्र किया गया है कि "ग्वालियर को राजधानी ना बनाने के लिए कारण दिया गया कि ग्वालियर की सड़कें इस लायक नहीं हैं कि, किसी यूनाइटेड स्टेट की राजधानी के हिसाब से जगह दे सकें." कक्का ढोंगर सिंह ने अपनी बायोग्राफी में यह लिखा है कि "जब हम लोगों को यह पता चला कि ग्वालियर को इसकी सड़कों की वजह से राजधानी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है तो तुरंत ग्वालियर की तत्कालीन नगर निगम और सभी दलों के स्थानीय नेताओं ने एकजुट होकर बैठक की और सड़कों को लेकर इसमें चर्चा की गई."

रातों रात बनवाई गईं सड़कें फिर भी चूका ग्वालियर

बैठक के बाद ग्वालियर की सड़कें बनवाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की बड़ी कंपनी से संपर्क किया गया. उन्हें कांट्रैक्ट देकर रातों रात सड़कें बनवाने का काम भी शुरू हुआ. जिससे कि जब राज्य गठन आयोग की टीम यहां आए तो वे सड़क के तर्क को खारिज करें, लेकिन इसी बीच राजधानी के मसले में डॉ शंकर दयाल शर्मा की एंट्री हो गई, वे उस समय भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री हुआ करते थे. बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने.

5 राज्यों को विलय कर बनाया गया था मध्यप्रदेश (Photo Courtesy- Jiwaji Club Gwalior)

पंडित शंकर दयाल शर्मा ने बदले थे समीकरण

उस दौरान डॉ शंकर दयाल शर्मा के पंडित जवाहर लाल नेहरू से बहुत अच्छे संबंध थे तो राजधानी के मसले में उन्होंने इसका फायदा उठाया और भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का प्रस्ताव रख दिया. भोपाल उस समय ज्यादा बड़ा नहीं था जिस पर उन्होंने तर्क दिया था कि, ये क्षेत्र पहाड़ियों पर बसा है, हरा भरा है और आसपास काफी जगह है जिसे विकसित किया जा सकता है. नए और अच्छे भवन बन सकते हैं और राजधानी के हिसाब से चौड़ी सड़कें बनाई जा सकती हैं.

यात्रा की दूरी का भी दिया था तर्क

इसके साथ ही भोपाल के लिए एक तर्क यह भी दिया गया कि, भोपाल ऐसी जगह है जहां भोगौलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश के किसी भी स्थान से ओवर नाईट सफर कर पहुंचा जा सकता है जबकि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों से ग्वालियर पहुंचने में एक से डेढ़ दिन लगता. इस पूरे मामले में उनके तर्क काम कर गए और ग्वालियर सड़कों की वजह से मध्य प्रदेश की राजधानी बनने से चूक गई.