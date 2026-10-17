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मुरुगन का इस्तीफा और नरोत्तम की दिल्ली दौड़, क्या ख्वाब सच होने का भरोसा मिला ?

नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश प्रभारी बनाए गए बिप्लव देव से की मुलाकात ( Biplab deb social media )

भोपाल: पांच महीने पहले राज्यसभा जाने का नरोत्तम मिश्रा का टूटा ख्वाब क्या अब पूरा हो सकता है? बीजेपी के केन्द्र में चार दिन पहले हुए एक राजनीतिक घटनाक्रम का असर मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है. दौड़ यहां से भी लग रही है. केन्द्रीय मंत्री रहे एल मुरुगुन के इस्तीफे के ऐन बाद नरोत्तम मिश्रा की दिल्ली दौड़ के बाद ये मायने निकाले जा रहे हें कि इस इस्तीफे से तो पार्टी में हाशिए पर चल रहे नेता नरोत्तम की मुख्यधारा में वापिसी की जुगत तो नहीं लगा रहे.

हाल ही में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बनाए गए बिप्लव देव से नरोत्तम मिश्रा ने उनके आवास पर बातचीत की. मुलाकात तो नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के और भी दिग्गज नेताओं से की है. लेकिन सोशल मीडिया पर तस्वीर इसी मुलाकात की जारी हुई है.

मध्य प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (ETV Bharat) क्या पांच महीने पहले टूटे ख्वाब के सच होने की उम्मीद बंधी है पांच महीने पहले मध्य प्रदेश कोटे से खाली हुई राज्यसभा सीटों का समय याद कीजिए. तब किस तरह से नरोत्तम मिश्रा का नाम राज्यसभा सांसद के लिए उछाला जा रहा था. 2023 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बार देखिए तो कमोबेश हर बार हर नए पद के लिए नरोत्तम मिश्रा का नाम उछाला गया. लेकिन नतीजा सिफर ही रहा. यहां तक कि दतिया उपचुनाव के ठीक पहले प्रचार में उतर गए नरोत्तम मिश्रा का टिकट तक कट गया. मध्य प्रदेश बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव की नेताओं को नसीहत, पार्टी में छोटा बड़ा नेता कुछ नहीं होता हर बार आस निरास हो जाने के बाद भी उम्मीद का दामन थामें नरोत्तम मिश्रा ने केन्द्रीय मंत्री पद से एल मुरुगन के इस्तीफे के ऐन बाद दिल्ली दौरा किया. इस दिल्ली दौरे में उन्होंने खास तौर पर प्रभारी बिप्लव देव से मुलाकात की. निवास पर हुई इस मुलाकात को काफी अहम बताया जा रहा है. मध्य प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (ETV Bharat)