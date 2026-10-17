मुरुगन का इस्तीफा और नरोत्तम की दिल्ली दौड़, क्या ख्वाब सच होने का भरोसा मिला ?
केन्द्रीय मंत्री एल मुरुगुन के इस्तीफे के ऐन बाद नरोत्तम मिश्रा की दिल्ली दौड़ के निकाले जा रहे मायने. प्रदेश प्रभारी बनाए गए बिप्लव देव से नरोत्तम मिश्रा ने उनके आवास पर बातचीत की. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 5:45 PM IST
भोपाल: पांच महीने पहले राज्यसभा जाने का नरोत्तम मिश्रा का टूटा ख्वाब क्या अब पूरा हो सकता है? बीजेपी के केन्द्र में चार दिन पहले हुए एक राजनीतिक घटनाक्रम का असर मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है. दौड़ यहां से भी लग रही है. केन्द्रीय मंत्री रहे एल मुरुगुन के इस्तीफे के ऐन बाद नरोत्तम मिश्रा की दिल्ली दौड़ के बाद ये मायने निकाले जा रहे हें कि इस इस्तीफे से तो पार्टी में हाशिए पर चल रहे नेता नरोत्तम की मुख्यधारा में वापिसी की जुगत तो नहीं लगा रहे.
हाल ही में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बनाए गए बिप्लव देव से नरोत्तम मिश्रा ने उनके आवास पर बातचीत की. मुलाकात तो नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के और भी दिग्गज नेताओं से की है. लेकिन सोशल मीडिया पर तस्वीर इसी मुलाकात की जारी हुई है.
क्या पांच महीने पहले टूटे ख्वाब के सच होने की उम्मीद बंधी है
पांच महीने पहले मध्य प्रदेश कोटे से खाली हुई राज्यसभा सीटों का समय याद कीजिए. तब किस तरह से नरोत्तम मिश्रा का नाम राज्यसभा सांसद के लिए उछाला जा रहा था. 2023 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बार देखिए तो कमोबेश हर बार हर नए पद के लिए नरोत्तम मिश्रा का नाम उछाला गया. लेकिन नतीजा सिफर ही रहा. यहां तक कि दतिया उपचुनाव के ठीक पहले प्रचार में उतर गए नरोत्तम मिश्रा का टिकट तक कट गया.
हर बार आस निरास हो जाने के बाद भी उम्मीद का दामन थामें नरोत्तम मिश्रा ने केन्द्रीय मंत्री पद से एल मुरुगन के इस्तीफे के ऐन बाद दिल्ली दौरा किया. इस दिल्ली दौरे में उन्होंने खास तौर पर प्रभारी बिप्लव देव से मुलाकात की. निवास पर हुई इस मुलाकात को काफी अहम बताया जा रहा है.
नरोत्तम का मेनस्ट्रीम में लौटना बेहद जरूरी
वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर नरोत्तम मिश्रा की इस दिल्ली दौड़ और मुलाकातों को लेकर कहते हैं, ये राजनीति की एक स्थाई एक्सरसाइज है. नरोत्तम मिश्रा के मामले में ये और भी जरूरी इसलिए है कि बमुश्किल दो साल का समय अब विधानसभा चुनाव में बचा है. और ऐसे में उनका मेनस्ट्रीम में लौटना बेहद जरूरी है. पूरे पांच साल किसी भी राजनीतिक दल में किसी नेता को घर बिठा देना उनके भविष्य की सियासी पारी के लिए बड़ा जोखिम हो सकता है. नरोत्तम उसी जोखिम को समय रहते संभालने की कोशिश कर रहे हैं.
तस्वीर पर सवाल मुलाकात हुई क्या बात हुई
जब से नरोत्तम मिश्रा की बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बिप्लव से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है. सोशल मीडिया पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये मुलाकात भविष्य में नरोत्तम मिश्रा की नई भूमिका की पटकथा तैयार करेगी. राज्यसभा से एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद नरोत्तम ने दिल्ली में संगठन के बाकी पॉवर सेंटर्स पर भी दस्तक दी है. लेकिन अधिकृत जानकारी और तस्वीर केवल एक ही जारी की गई है.
कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता संगीता शर्मा चुटकी लेने के अंदाज में कहती हैं, बीजेपी में देखिए बड़े-बड़े नेताओं को घर बिठाया जा रहा है. पहले शिवराज सिंह चौहान फिर नरोत्त्म मिश्रा. अब ये नेता कितना दिल्ली-भोपाल एक किए दे रहे हैं.