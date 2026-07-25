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पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री को किया गया याद, मोहन यादव ने किया नमन

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह की जयंती पर विधानसभा में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन. नेताओं ने उनके योगदान को किया याद.

MP FORMER CM GOVIND NARAYAN SINGH
गोविंद नारायण सिंह की जयंती पर विधानसभा में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 4:00 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह की जयंती के अवसर पर शनिवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के सेंट्रल हाल में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया.

दोनों नेताओं ने प्रदेश के राजनीतिक, लोकतांत्रिक और सार्वजनिक जीवन में उनके ऐतिहासिक योगदान को याद किया. इस कार्यक्रम में उनके सुपुत्र अशोक सिंह, रामपुर बघेलान से भाजपा विधायक विक्रम सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे.

स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह का योगदान अद्वितीय-तोमर (ETV Bharat)

'लोकतांत्रिक परंपराओं की मिसाल थे गोविंद नारायण'

​मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह को याद करते हुए कहा, "वे संविद सरकार (संयुक्त विधायक दल की सरकार) के दौर में राजनीति के प्रमुख ध्रुव थे. रीवा के मूल निवासी स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह ने अपनी सादगी, निष्पक्षता और स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी से समाज सेवा के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी.

MOHAN YADAV TRIBUTE
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने किया नमन (ETV Bharat)

राजमाता जी के साथ मिलकर उन्होंने उस दौर में विपक्ष की एक मजबूत आवाज बुलंद की और मध्य प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाया कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है." सीएम मोहन यादव ने कहा कि स्वर्गीय गोविन्द नारायण सिंह राजव्यवस्था के बजाय लोकतांत्रिक मूल्यों की उत्कृष्ट मिसाल बने.

​1967 में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनाकर रचा था इतिहास

​विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, "मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह का योगदान अद्वितीय है. एक समय जब माना जाता था कि सत्ता में केवल एक ही विचारधारा रह सकती है, तब 1967 में उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनी."

SPEAKER NARENDRA SINGH TOMAR TRIBUTE
​विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने किया नमन (ETV Bharat)

नरेंद्र सिंह तोमर ने उनके ज्ञान और व्यक्तित्व की सराहना करते हुए कहा, "वे एक महान शिक्षाविद, कानूनविद और अध्यात्म के ज्ञाता थे, जिन्हें रामायण का अगाध ज्ञान था. उनके अध्ययनशील जीवन से आज के राजनेताओं को सीख लेनी चाहिए."

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