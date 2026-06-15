पश्चिम बंगाल के जंगलों में मध्य प्रदेश वन विभाग का डेरा, 6 दिन चली स्पेशल ट्रेनिंग
मानव-हाथी टकराव रोकने पश्चिम बंगाल में हुआ स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ से भी पहुंचे वन कर्मी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 11:48 AM IST
उमरिया : मध्य प्रदेश के वन कर्मचारियों का 6 दिनों तक बंगाल के जंगलों में डेरा रहा. दरअसल, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पिछले कुछ सालों से हाथियों और इंसानों के बीच टकराव की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसके मद्देनजर पश्चिम बंगाल में जंगली हाथी प्रबंधन व हाथी दांत रोकथाम के लिए 6 दिवसीय स्पेशल ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था. इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मध्यप्रदेश से कई वन्य कर्मी शामिल हुए, जिसमें बांधवगढ़ के भी कुछ कर्मचारी शामिल थे.
30 वनकर्मी पहुंचे थे पश्चिम बंगाल
प्रधान मुख्य वन संरक्षक व मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक मध्य प्रदेश के मार्गदर्शन में 30 वनकर्मी उत्तरी पश्चिम बंगाल पहुंचे थे. यहां मध्य प्रदेश के वन कर्मियों ने जंगली हाथी प्रबंधन व मानव-हाथी द्वंद्व रोकथाम पर 6 दिवसीय ट्रेनिंग में हिस्सा लिया. इस ट्रेनिंग का आयोजन " The Nature conservency " और SNAP Foundation नाम के एनजीओ द्वारा किया गया.
सीखी हाथियों को समझने और उनसे निपटने की नई तकनीकें
इस स्पेशल ट्रेनिंग में उत्तरी पश्चिम बंगाल में इस्तेमाल होने वाले असरदार टूल्स और तकनीकों का प्रैक्टिकल अनुभव दिया गया. इसमें हाथियों को वापस जंगल भेजने के ऑपरेशन, मॉनिटरिंग के तरीके (जैसे ट्रांसेक्ट सर्वे और गोबर का विश्लेषण), हाथियों का व्यवहार, कैम्प हाथियों का मैनेजमेंट और शारीरिक बनावट के आधार पर हाथियों की प्रोफाइलिंग पर जोर दिया गया. हाथियों को लेकर इस स्पेशल ट्रेनिंग में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से वनरक्षक लवकेश प्रसाद कुशवाहा, धीरेंद्र शुक्ल, कैलाश चौधरी, लवकेश गुप्ता, रवि कुमार वर्मा शामिल हुए.
ट्रेनिंग कर लौटे बांधवगढ़ के कर्मचारी
पश्चिम बंगाल से ट्रेनिंग करके लौटे बांधवगढ़ के वन रक्षक धीरेंद्र शुक्ला बताते हैं, '' बांधवगढ़ के अपने 5 अन्य साथियों के साथ मानव हाथी द्वंद्व की ट्रेनिंग के लिए पश्चिम बंगाल गए थे, जहां सभी ने प्रशिक्षण के दौरान मानव हाथी टकराव संबंधित बहुत सारी बारीकियां सीखी हैं, जिनके बारे थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया गया.''
उन्होंने आगे कहा, '' सबसे पहले हमने सीखा है कि मानव हाथी द्वंद्व को रोकने के लिए हमारे आसपास जो ईको विकास समितियां हैं, हमारी कम्युनिटी हैं, उनसे हमें जुड़ना होगा, इनसे जुड़े बिना हम मानव हाथी द्वंद्व को नहीं रोक सकते हैं. दूसरा जो हमने सीखा है कि हाथी के व्यवहार के बारे में उसके इकोलॉजी और उसका हैबिटेट समझना है. हैबिटेट मूवमेंट और कॉरिडोर के माध्यम से उन कॉरिडोर की हमें सुरक्षा कैसे करनी है ये बताया गया है.''
हर हाथी आक्रामक नहीं होता
वन रक्षक धीरेंद्र शुक्ला ने कहा, ''हमने सीखा कि हर हाथी आक्रामक नहीं होता है. हाथी के आक्रामक होने के कारण क्या होते हैं, हाथी क्यों आक्रामक होते हैं, हाथी अक्सर झुंड में रहते हैं और झुंड से अलग क्यों होते हैं, ऐसी तमाम बातें बताई गई. हाथियों का आइडेंटिफिकेशन भी बड़ी शांति से सीखा जिससे की भविष्य में हम कभी हम अलग-अलग प्रकार के हाथियों का आइडेंटिफिकेशन उनकी पूंछ से कर सकें.''
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बांधवगढ़ में कितने हाथी हैं?
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में विगत लगभग 8 सालों से हाथियों का विचरण बना हुआ है. अब बांधवगढ़ जंगली हाथियों के लिए स्थाई रहवास बन चुका है जो कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के स्वस्थ पारिस्थितिकीय तंत्र का सूचक है. लेकिन साथ ही साथ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अंतर्गत व उससे लगे हुए गांवों के समीप हाथियों के विचरण से एक गंभीर चुनौती भी पेश कर रहा है. जिसे ध्यान में रखते हुए हाथियों के विषय में अंतरराज्यीय प्रशिक्षण प्राप्त करने से निश्चित ही जंगली हाथी प्रबंधन एवं मानव-हाथी द्वंद्व रोकथाम को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा.