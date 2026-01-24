ETV Bharat / state

26 जनवरी को होगी बारिश? मध्य प्रदेश में बूंदाबादी के बाद घने कोहरे का अलर्ट, ग्वालियर-चंबल भीगा

ग्वालियर-चंबल में बूंदाबादी के बाद 26 जनवरी को सक्रिय होगा एक और सिस्टम, मध्य प्रदेश में फिर बारिश का अनुमान

MP FOG ALERT
कई जिलों में कोहरे का अलर्ट, (फाइल फोटो) (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 8:11 AM IST

Updated : January 24, 2026 at 8:17 AM IST

भोपाल : मध्य प्रदेश में शुक्रवार को कई जिलों में हल्की बारिश व बूंदाबादी के बाद अब घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. इस वर्ष मावठे की बारिश अबतक वैसी नहीं हुई जैसी पिछले कुछ सालों में होती आ रही थी, लेकिन जाते-जाते मावठे की हल्की बारिश ने ग्वालियर-चंबल अंचल को भिगा जरूर दिया. इस बारिश के साथ मौसम का मिजाज काफी ज्यादा बदल गया है. प्रदेश के अधिकतर शहरों में न्यूनतम तापमान में फिलहाल गिरावट है, तो इसके साथ ही अब हवा में नमी बढ़ने के कारण घना कोहरा देखा जा रहा है.

मध्य प्रदेश का मौसम क्यों बदला?

शनिवार 24 जनवरी को मध्य प्रदेश के कई जिलों बादल, धुंध के साथ घने कोहरे का अलर्ट है. आईएमडी (IMD) के मुताबिक, उत्तर पश्चिम और पाकिस्तान के ऊपर बने एक निम्न दबाव के क्षेत्र के साथ एक ट्रफ लाइन सक्रिय है, जिसका सीधा असर देश के कई राज्यों और मध्य प्रदेश पर भी पड़ रहा है. पहाड़ी राज्यों में जहां भारी बर्फबारी और बारिश हो रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में हल्की बूंदाबादी और घने बादलों से दिन और रात के तापमान का अंतर कम हो गया है.

MADHYA PRADESH MAUSAM
कुछ दिनों का ब्रेक, फिर बढ़ेगी ठंड (Getty Images)

शनिवार को अलर्ट नहीं, 26 जनवरी को हो सकती है बारिश

भोपाल मौसम केंद्र की वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन के मुताबिक, '' शनिवार को बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है लेकिन 26 जनवरी से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट क्षेत्रों पर प्रभाव डालेगा. यह सिस्टम ताकतवर नजर आ रहा है और इससे मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है.''

IMD Weather update today
24 जनवरी को प्रदेश में घने कोहरे का अलर्ट (IMD)

इन जिलों में छाए बादल, कोहरे का अलर्ट

शनिवार सुबह से ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में बादलों की आवजाही देखी जा रही है. वहीं, कई स्थानों पर हल्का और मध्यम कोहरा है. जबलपुर, भोपाल, इंदौर और उज्जैन में भी कहीं-कहीं हल्का कोहरा दर्ज किया गया. मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में उतार चढ़ाव के साथ कोहरे के घनत्व में फर्क आ सकता है. ऐसे में वाहन चालकों को सतर्कता बरतने की अपील की गई है.

न्यूनतम तापमान में गिरावट

पिछले कई दिनों से कोल्ड वेव की चपेट में रहे प्रदेश के अधिकतर जिलों को फिलहाल राहत मिली है. मौसम के बदलते मिजाज की वजह से कई शहरों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है. पिछले कई दिनों से जहां तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे था तो वहीं, बारिश और बादलों के आने से गुरुवार-शुक्रवार की रात न्यूनतम तापमान में काफी बढ़ोतरी देखी गई. राजधानी भोपाल में तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि इंदौर में 17.1, ग्वालियर में 13.4 डिग्री, उज्जैन में 15 डिग्री और जबलपुर में 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

कुछ दिनों का ब्रेक, फिर बढ़ेगी ठंड

मौसम विभाग का अनुमान है कि ये ठंड का ब्रेक कुछ ही दिनों का है. जाते-जाते ठंड एक बार फिर अपने पूरे शबाब पर होगी. 26 जनवरी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है, जिसके बाद आसमान साफ होते ही न्यूनतम तापमान फिर गोते लगाएगे.

