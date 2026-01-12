ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश का पहला टाइम कैप्सूल, जमीन में दफन बंगालियों का इतिहास

जबलपुर में मौजूद है मध्य प्रदेश का पहला टाइम कैप्सूल, बंगाली समाज और बंगाली क्लब का इतिहास मौजूद.

मध्य प्रदेश का पहला टाइम कैप्सूल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 12, 2026

Updated : January 12, 2026

जबलपुर: मध्य प्रदेश का पहला टाइम कैप्सूल जबलपुर के सिटी बंगाली क्लब में रखा गया है. जबलपुर का बंगाली क्लब एक ऐतिहासिक संस्था है. जिसका इतिहास जबलपुर की संस्कृति के साथ से भी जुड़ा हुआ है. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस भी बंगाली क्लब आए थे. इन सब यादों और सिटी बंगाली क्लब के इतिहास को बंगाली क्लब के सदस्यों ने एक पैक कंटेनर में रखकर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सामने जमीन के भीतर सुरक्षित रखा है. यह स्थान गूगल मैप में भी देखा जा सकता है.

क्या है टाइम कैप्सूल

टाइम कैप्सूल की अवधारणा काफी पुरानी है. इसमें किसी स्थान, संस्थान या व्यक्ति का इतिहास एक कैप्सूल के अंदर पैक करके जमीन के भीतर दफन कर दिया जाता है. ऊपर उसके बारे में एक शिलालेख लगा दिया जाता है, ताकि आने वाले समय में नई पीढ़ी इस इतिहास को जान सके. भारत में टाइम कैप्सूल की चर्चा राम मंदिर निर्माण के समय शुरू हुई. जब राम मंदिर के संघर्ष से जुड़ी कहानी को एक कैप्सूल में रखकर राम मंदिर के प्रांगण में 2000 फीट नीचे दबाया गया.

जबलपुर में टाइम कैप्सूल (ETV Bharat)

जबलपुर बंगाली क्लब के प्रांगण में दफन टाइम कैप्सूल

जबलपुर में भी आज सिटी बंगाली क्लब ने एक टाइम कैप्सूल बंगाली क्लब के प्रांगण में जमीन के 2 फीट अंदर सुरक्षित किया है. बंगाली क्लब के बुजुर्ग सदस्य सुजॉय बनर्जी बताते हैं कि "जबलपुर में बंगाली परिवारों का आना 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था. पहला बंगाली परिवार पश्चिम बंगाल से धार्मिक यात्रा पर निकला था. यह लोग बैलगाड़ी से निकले थे और इन लोगों ने सबसे पहले गंगा के दर्शन किए. उसके बाद जबलपुर आ गए.

बड़ी संख्या में जबलपुर आए बंगाली परिवार

जबलपुर के ग्वारीघाट में नर्मदा दर्शन के बाद उन्होंने जबलपुर में ही रहने का फैसला किया. सुजॉय बनर्जी का कहना है कि इसके बाद बंगाली परिवारों का जबलपुर आना शुरू हो गया था. जबलपुर में जब डिफेंस की फैक्ट्रियां खुली, बाद में जब रेलवे का विस्तार हुआ, उस दौरान बंगाली लोग नौकरी करने के लिए जबलपुर आए. जबलपुर में टेलीकॉम फैक्ट्री में भी काम करने के लिए बड़े पैमाने पर बंगाली परिवार जबलपुर पहुंचे थे. यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा."

बंगाली क्लब के प्रांगण में टाइम कैप्सूल (ETV Bharat)

टाइम कैप्सूल में बंगाली क्लब और समाज का इतिहास

सिटी बंगाली क्लब के सचिव प्रकाश शाह बताया कि "इस टाइम कैप्सूल में हमने जबलपुर में बंगाली समाज के इतिहास के साथी सिटी बंगाली क्लब का पूरा इतिहास सजोकर रखा है. सिटी बंगाली क्लब केवल एक सामाजिक संस्था नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक संस्था भी है, क्योंकि कभी सुभाष चंद्र बोस जब जबलपुर आए थे, तब वे भी सिटी बंगाली क्लब आए थे. सिटी बंगाली क्लब ने उन्हें सम्मानित किया था. इस क्लब की तमाम गतिविधियों को हमने इस टाइम कैप्सूल में रिकॉर्ड के साथ सहेज कर रखा है.

बंगाली समाज का टाइम कैप्सूल (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश का पहला टाइम कैप्सूल

प्रकाश शाह का दावा है कि यह मध्य प्रदेश का पहला टाइम कैप्सूल है. जिसे गूगल मैप में रजिस्टर किया गया है. इसे गूगल मैप के जरिए भी देखा जा सकता है. प्रकाश शाह का कहना है कि अगले 100 सालों के लिए इस टाइम कैप्सूल को बंद कर दिया जाएगा. 100 साल बाद सिटी बंगाली क्लब के लोग, जब इसे खोलेंगे तो उन्हें बंगाली क्लब के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी."

बंगाली क्लब के प्रांगण में टाइम कैप्सूल (ETV Bharat)

आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा इतिहास

जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अनु का कहना है कि "यह जबलपुर के लिए गौरव की बात है कि यहां पहला टाइम कैप्सूल सुरक्षित किया गया है. सिटी बंगाली क्लब जबलपुर की साहित्यिक कलात्मक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र रहा है. इसलिए इसके इतिहास को संजो कर रखना हमारे लिए गर्व की बात है." सिटी बंगाली क्लब के लोगों का कहना है कि आने वाली पीढ़ियां इस टाइम कैप्सूल के जरिए हमारे इतिहास के बारे में जान सकेंगे. आज से 100 साल बाद जब हम जिंदा नहीं होंगे, तब हमारा इतिहास जिंदा रहेगा और लोग हमारे बारे में जान सकेंगे.

Last Updated : January 12, 2026

संपादक की पसंद

