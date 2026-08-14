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स्वतंत्रता आंदोलन का हथियार था दैनिक प्रकाश, रतौना कांड और जंगल सत्याग्रह में निभाई थी बड़ी भूमिका

सागर से प्रकाशित हुआ था एमपी का पहला दैनिक समाचार पत्र ( ETV Bharat )

'देश दशा दर्शन देता, यह मनोभाव नित करे विकास. राष्ट्रप्रेम, स्वतंत्र मानव हित, पढ़िये दैनिक पत्र प्रकाश.'

इसी समय में दैनिक प्रकाश के पहले अंक का प्रकाशन भगवान प्रिटिंग प्रेस से हुआ था. इसके संपादक भले मास्टर बलदेव प्रसाद थे, लेकिन संस्थापक और प्रकाशक प्रेमनारायण शर्मा थे. पहले अंक में छपे मुख्य शीर्षक की पंक्तियों से पता चलता है कि राष्ट्रप्रेम, स्वतंत्रता, जनहित और देश की दशा के दर्शन के उद्देश्य से ये समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था. हालांकि, ये अखबार करीब 100 अंक प्रकाशित होने के बाद बंद हो गया था.

मध्य प्रदेश की पत्रकारिता में बुंदेलखंड का अहम योगदान था. बुंदेलखंड के सागर से मध्य प्रदेश का पहला दैनिक समाचार पत्र 'प्रकाश' 11 जून, 1923 को मास्टर बलदेव प्रसाद के संपादन में प्रकाशित हुआ था. तत्कालीन परिस्थितियों के चलते दैनिक समाचार पत्र के प्रकाशन का उद्देश्य आजादी की लड़ाई को मजबूती प्रदान करना था. ये दौर महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का दौर था.

सागर: गुलाम भारत की पत्रकारिता का मिशन आजादी था. भारत की आजादी में पत्रकार और पत्रकारिता का योगदान राजनेताओं और क्रांतिकारियों के जैसा ही था. उस दौर में कई पत्रकारों ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अखबार निकाला और आजादी के आंदोलन को मजबूत किया. इसी कड़ी में मौजूदा मध्य प्रदेश के पहले दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन सागर से हुआ था. मास्टर बलदेव प्रसाद ने सागर से इस अखबार का प्रकाशन शुरू किया था. खास बात ये है कि इस अखबार का सागर के रतौना आंदोलन और जंगल सत्याग्रह में बड़ा योगदान था. रोजाना प्रकाशित होने वाले इस अखबार में आजादी के आंदोलन से जुड़े समाचार और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संदेश और लेख हुआ करते थे.

रतौना कांड में दैनिक प्रकाश की अहम भुूमिका

सागर में 1920 में हुआ रतौना कांड सिर्फ बुंदेलखंड ही नहीं, बल्कि पूरी देश की राजनीति में चर्चा में आ गया था. दरअसल, अंग्रेज सागर भोपाल मार्ग पर स्थित रतौना में आधुनिक कसाईखाना खोलना चाह रहे थे. सागर यूनिवर्सटी के इतिहास विभाग के प्रो. बी के श्रीवास्तव बताते हैं कि "अंग्रेजों ने भारत से गौवंश का डिब्बाबंद मांस निर्यात करने के लिए ये आधुनिक कसाईखाना खोलने की योजना बनायी थी. यूरोप में गौमांस की मांग को देखते हुए मेसर्स सेंट डेविड कंपनी को रतौना में आधुनिक कसाईखाना खोलने के लिए ठेका दिया था, जिसका बाकायदा विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन एक 25 साल के युवक अब्दुल गनी सबसे पहले इसके विरोध में उतरे और उनके विरोध के चलते आंदोलन खड़ा हो गया और आंदोलन के समर्थन में देश के दिग्गज क्रांतिकारियों के साथ कई नेता एक साथ आ गए.

मास्टर बलदेव प्रसाद का प्रेस (ETV Bharat)

कसाईखाने के विरोध में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त सागर पहुंचे और चकराघाट पर विशाल सभा को संबोधित किया. रतौना कांड के विरोध के लिए दैनिक प्रकाश अखबार ने अहम भूमिका निभाई थी. अखबार में कसाईखाने के विरोध में लेख और खबरें प्रकाशित होती और वालंटियर इन्हें बांटने का काम करते थे. आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा और भारी विरोध के चलते कसाईखाना स्थापित नहीं हो सका."

जंगल सत्याग्रह और दैनिक प्रकाश

इसी दौर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जंगल सत्याग्रह ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था. दरअसल, अंग्रेजों ने वनसंपदा को अपने कब्जे में लेने के लिए जंगलों से घास काटने, जड़ीबूटी और लकड़ी बीनने पर प्रतिबंध लगा दिया था. इस बात से सबसे ज्यादा आदिवासी वर्ग प्रभावित हुआ था. अंग्रेजों के इस कानून भारतीय वन अधिनियम 1927 के दमन के खिलाफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के आदिवासी विरोध में उतर आए थे.

सागर का चक्राघाट (Source: जवाहर लाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर)

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मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल सिवनी, छिंदवाड़ा, सागर कई जगह आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था. जंगल सत्याग्रह के अंतर्गत 1930 में दुर्गाशंकर मेहता ने सिवनी में तुरिया जंगल सत्याग्रह की शुरूआत की थी. ये आंदोलन सागर में भी काफी चर्चित हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बनाने में दैनिक प्रकाश समाचार पत्र की अहम भूमिका थी. आदिवासियों के हक को लेकर मास्टर बलदेव प्रसाद ने कई विचारोत्तजक लेख लिए.

क्या कहते हैं जानकार

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर शोध करने वाले इतिहासकार डाॅ. भरत शुक्ला बताते हैं कि "मास्टर बलदेव प्रसाद सागर नगर के गौरव हैं. उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सागर नगर का प्रतिनिधित्व बढ़ चढ़कर किया था. वो एक बहुत अच्छे पत्रकार होने के साथ-साथ समाज सुधारक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे. उन्होंने 11 जून 1923 को सागर से मध्य प्रदेश का पहला दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित किया था. इसके साथ ही रतौना में जो कसाईखाना अंग्रेज खोलने जा रहे थे, उसके विरोध में चकराघाट में विशाल आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में उनका अहम योगदान था. इसके अलावा 1930 के जंगल सत्याग्रह में भी मास्टर बलदेव प्रसाद ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की थी."