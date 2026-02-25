ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में फायर ब्रिगेड का तय होगा रिस्पांस टाइम, मोहन सरकार ला रही फायर सेफ्टी एक्ट

मध्य प्रदेश में फायर ब्रिगेड का तय होगा रिस्पांस टाइम

विधानसभा सत्र में बीजेपी विधायक डॉ. अभिलाष पांडे ने प्रदेश में बढ़ती आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश में फायर सेफ्टी कानून और नियमित ऑडिट की व्यवस्था लागू किए जाने का मुद्दा ध्यानाकर्षण में उठाया. उन्होंने कहा कि "मेरे जबलपुर विधानसभा क्षेत्र में ही ऐसे कई सघन क्षेत्र हैं, जहां आगजनी की घटना के दौरान फायर बिग्रेड पहुंच ही नहीं सकती. इन क्षेत्रों में कई बार आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं.

भोपाल: मध्य प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली आगजनी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार अगले 3 माह में फायर सेफ्टी एक्ट लाने जा रही है. विधानसभा में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ध्यानाकर्षण के जवाब में इसकी जानकारी दी है. मंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश है कि आगजनी की घटना के बाद फायर ब्रिगेड पहुंचने के रिस्पांस टाइम के निर्धारण करने पर विचार किया जा रहा है. इसके लिए प्रदेश के नगर निगमों सहित सभी नगरीय निकायों से जानकारी मांगी जा रही है.

आगजनी की घटना में कई बार इंश्योरेंस कंपनियां भी हाथ खड़े कर लेती हैं. ध्यानाकर्षण के जरिए प्रदेश में फायर सेफ्टी एक्ट और फायर ऑडिट को लाए जाने की जरूरत है. इस मामले में कठोरता से व्यापारियों पर इसे लागू किया जाना चाहिए. यह व्यवस्था नगरीय निकायों से लेकर पंचायत स्तर तक लागू किया जाना चाहिए."

मंत्री बोले सरकार रिस्पांस टाइम कर रही फिक्स

जवाब में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि "प्रदेश में ई नगर पालिका पोर्टल के जरिए फायर सेफ्टी प्लान तक फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी किए जाते हैं. भारत सरकार द्वारा मॉडल फायर एक्ट उपलब्ध कराया गया है. इसके आधार पर मध्य प्रदेश का फायर एक्ट तैयार किया जा रहा है. अगले तीन माह में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. मंत्री ने कहा कि प्रदेश का फायर एक्ट दूसरे राज्यों से बेहतर होगा. इसको लेकर विभागीय स्तर पर काम चल रहा है.

एमपी विधानसभा बजट सत्र (ETV Bharat)

मंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश है कि आगजनी की घटना के 10 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड पहुंच जानी चाहिए, इस दिशा में योजना तैयार की जा रही है. एक्ट बनाए जाने के बाद इस दिशा में काम किया जाएगा. इसके लिए जरूरी कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू किया जाएगा. प्रदेश में फायर सेफ्टी को पुख्ता करने के लिए कितने और फायर स्टेशन की जरूरत है, इसके लिए सभी नगरीय निकायों से जानकारी बुलाई जा रही है."