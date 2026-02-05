कर्ज लेकर किया मध्य प्रदेश का विकास, वित्त मंत्री ने बताया कैसे होगा आने वाला बजट
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से ईटीवी भारत की बात, सर्वहारा वर्ग के विकास के लिए इस बार पेश होगा बजट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 5, 2026 at 3:21 PM IST
मंदसौर: चंद दिनों के बाद प्रदेश के विकास के लिए मध्य सरकार द्वारा बजट पेश होने वाला है. इन दिनों मध्य प्रदेश का वित्त मंत्रालय आगामी बजट के लिए पूरा खाका तैयार कर रहा है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में इस बार कृषि क्षेत्र, औद्योगिक विकास, शिक्षण संस्थाएं और चिकित्सा क्षेत्र के अलावा भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक साम्यवादी बजट का प्रारूप तैयार किया है. चालू वित्तीय वर्ष का बजट पेश करने के पहले उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए इस बजट में किस तरह, आम जनता और अन्य क्षेत्रों के लिए राशियों का बंटवारा किया है. इस पर बात की. आइए जानते हैं किस तरह का होगा मध्य प्रदेश का बजट.
वित्त मंत्री से ईटीवी भारत ने की बात
मंदसौर दौरे पर आए प्रदेश के वित्त मंत्री व उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से ईटीवी भारत ने आने वाले बजट के बारे में बात की. जहां उन्होंने बताया कि इस साल के बजट में सर्वहारा वर्ग के विकास को ध्यान में रखा गया है. उन्होंने कहा कि स्वर्णिम भारत की अवधारणा के मद्देनजर इस बार बजट को जमीनी स्तर से तैयार किया गया है. प्रदेश के विकास के लिए आम लोगों की मांग और सुझाव लेने के बाद वे पिछले महीने दिल्ली में आयोजित, प्रादेशिक स्तर के प्री बजट मीटिंग में शामिल हुए थे. इस मीटिंग में उन्होंने पिछले साल के 4 लाख 21 हजार करोड़ के बजट के मुताबिक किए गए विकास की रिपोर्ट पेश की थी, साथ ही चालू वित्त वर्ष के बजट के लिए बड़ी राशि की मांग की थी.
सर्वहारा वर्ग के लिए मौलिक बजट
वित्त मंत्री ने बताया कि इस मीटिंग में उन्होंने प्रदेश में पूंजीगत कार्यों के अलावा वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ आयोजन के लिए 2000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की भी केंद्र सरकार से मांग की है. आने वाले 5 सालों के लिहाज से उन्होंने प्रदेश में सड़कों के निर्माण, सिंचाई व्यवस्था, चिकित्सा क्षेत्र, शिक्षा व्यवस्था और गरीब कल्याण योजनाओं के लिए अलग-अलग राशियों का विभाजन कर एक साम्यवादी बजट बनाया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी क्षेत्रों में मदद करने का आश्वासन दिया है.
वित्त मंत्री ने बताया कि आने वाला बजट सर्वहारा वर्ग के लिए एक अच्छा और मौलिक बजट होगा. कांग्रेस के कर्ज लेकर प्रदेश का विकास करने वाले सवाल के जवाब पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी. कहा कि प्रदेश का विकास भले ही कर्ज लेकर करना पड़े, लेकिन उन्होंने स्वर्णिम भारत की अवधारणा को लेकर सभी क्षेत्रों में विकास करने का खाका तैयार किया है. बजट तैयार करने से पहले प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारियों की एक मीटिंग भी ली है, ताकि जरूरत के हिसाब से बजट आवंटित किया जा सके.
कांग्रेस पर सरकारी राशियों का घी पी लेने का आरोप
उन्होंने कहा कि कर्ज लेकर लौटना और इसके साथ ही प्रदेश का विकास करना एक बड़ी चुनौती होती है. उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के जमाने में भी, प्रदेश सरकार कर्ज लेकर विकास के नाम पर बजट पेश करती थी, लेकिन कहीं विकास नजर नहीं आया. उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए आवंटित सरकारी राशियों का भी कांग्रेस द्वारा घी पी लेने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से इस बार डेवलपमेंट के अलावा सड़कों, चिकित्सा और सिंचाई के साथ ही शिक्षा और गरीब कल्याण पर बड़ी राशियों की व्यवस्था की गई है.
सरकार ने जनता के बीच जाकर लिया फीडबैक, फिर बनाया बजट
प्रदेश सरकार के अलावा केंद्र सरकार जो आम जनता के लिए हर साल बजट पेश कर विकास के कार्य कर रही है. उस पर हमारी सरकारों ने आम जनता के बीच जाकर, फीडबैक लेने और जनता के रुझानों पर भी एक कार्यक्रम चलाया, ताकि लोगों की मांग और उसके अनुरूप विकास किया जा सके. कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि उनके शासन में कभी इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी. इसलिए प्रदेश पूरी तरह से विकास के नाम पर चौपट हो गया थाय
आखिर में वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2003 के बाद से लेकर इन 22 सालों में प्रदेश की सुरत बदल गई है और उनकी सरकार स्वर्णिम भारत की अवधारणा के मद्देनजर 2047 तक प्रदेश और देश को विश्व गुरु यानी सर्वोच्च शिखर पर ले जाने की तैयारी की कर रही है. इसीलिए हर साल विकास वाले बजट पेश होंगे.