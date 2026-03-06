ETV Bharat / state

देश का दिल दिखाती हैं 2 महिला टूरिस्ट गाइड, रेखा चौपड़ा 36 तो वंदना दुबे 24 साल से बता रहीं इतिहास

राजधानी भोपाल की रहने वाली रेखा चौपड़ा प्रदेश की पहली महिला गाइड हैं. वह बताती हैं कि "1987 में जब उन्होंने पति के साथ टूरिस्ट गाइड का कोर्स किया, तो कोर्स करने वाली पहली महिला थीं. वे दिल्ली से भोपाल शादी होकर आई थी. शादी के बाद बच्चों को कोचिंग देने लगी, लेकिन ससुर आरआर चोपड़ा ने उन्हें टूरिस्ट गाइड बनने के लिए प्रोत्साहित किया. पति के साथ ही उन्होंने यह कोर्स किया. इसमें मैंने टॉप किया, जबकि मेरे पति राकेश चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे."

भोपाल: देश के दिल यानि मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति, स्थापत्य कला को नजदीक से देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक मध्य प्रदेश पहुंचते हैं. इस दौरान प्रदेश के टूरिस्ट स्पॉट्स को गाइड की नजर से देखने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता. मध्य प्रदेश की 2 महिला टूरिस्ट गाइड देश के दिल के एतिहासिक स्थलों को अपनी नजर से जीवंत बनाने का काम कर रही हैं. इसमें महिला टूरिस्ट गाइड रेखा चोपड़ा देश के दिल को दिखाने का पिछले 36 सालों से काम कर रही हैं. वह प्रदेश की पहली महिला गाइड भी हैं. मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड 71 टूरिस्ट गाइड में सिर्फ 2 महिला गाइड हैं.

रेखा चौपड़ा बताती हैं कि "1988 में जब पहली बार फ्रेंच ग्रुप के साथ सांची गई तब महसूस हुआ कि मैं इसी के लिए बनी हूं. टूरिस्ट के सवालों से बहुत कुछ सीखने को मिला. हिंदी-अंग्रेजी पहले से आती थी, लेकिन बाद में फ्रेंच, स्पेनिश सहित कई भाषाओं को सीखा. इसका फायदा यह मिला कि किसी भी देश से टूरिस्ट आते, मेरी डिमांड सबसे ज्यादा होती है."

वे कहती हैं कि उन्हें कई अवॉर्ड मिले, लेकिन सबसे बड़ा अवॉर्ड वह होता है, जब टूरिस्ट उनकी तारीफ करके जाता है. हालांकि अब वे अपनी ट्रेवल्स एजेंसी भी चलाती हैं.

हर साल पर्यटन के लिए करोड़ों पर्यटक पहुंच रहे मध्य प्रदेश (ETV Bharat)

वंदना दुबे हैं प्रदेश की दूसरी महिला गाइड

रेखा चौपड़ा की तरह वंदना दुबे भी पिछले 24 साल से विदेशी पर्यटकों को प्रदेश और बुंदेलखंड के इतिहास और स्वाद से रूबरू करा रही हैं. वे निवाड़ी जिले के ओरछा में महिला गाइड हैं. वे बताती हैं कि "झांसी से मैं शादी होकर टीकमगढ़ के जतारा आई. उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी. घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी. पति की ओरछा में दुकान थी. हम दोनों इस दुकान के पास एक और दुकान में रहने लगे. पढ़ने में रूचि थी, तो पति ने आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा और ग्रेजुएशन किया. इसी दौरान एमपी टूरिज्म से गाइड की ट्रेनिंग निकली तो पति ने इसके लिए आगे बढ़ाया और ट्रेनिंग दिलाई."

वंदना दुबे हैं प्रदेश की दूसरी महिला गाइड (ETV Bharat)

24 साल से इतिहास और स्वाद से करा रहीं रूबरू

गाइड की ट्रेनिंग लेने के बाद 2002 से बतौर महिला गाइड के रूप में काम करने लगी. गाइड वंदना दुबे बताती हैं कि "विदेशी पर्यटकों को ओरछा के एतिहासिक स्थलों की जानकारी देने के अलावा, उन्हें बुंदेलखंडी स्वाद से भी परिचित कराती हूं. इसके लिए घर पर अब कुकिंग क्लॉस भी चलाती हूं. ओरछा आने वाले विदेशी पर्यटकों को घर पर शुद्ध शाकाहारी खाना बनाना सिखाती और फिर खाना भी खिलाती हूं."

रेखा चौपड़ा 36 तो वंदना दुबे 24 साल से बता रहीं इतिहास (ETV Bharat)

वंदना दुबे बताती हैं कि "शुरूआत में जब विदेशियों से बात करने में समस्या हुई, तो धीरे-धीरे अंग्रेजी और फिर फ्रेंच भी सीखी. 2005 में जब वे एक बार पति के साथ दिल्ली गई, तो बिलकुल शुरूआती दिनों में एक ट्रुप लीडर मिल गया. वह मुझे अपने साथ जबरदस्ती लेकर गया और अमेरिका से आए 25 विदेशी मेहमानों से मिलवाया. इसके बाद गाइड के तौर पर उन्हें सिर्फ आर्थिक संबल ही नहीं मिला, बल्कि एक पहचान भी मिली."

प्रदेश की पहली महिला गाइड हैं रेखा चौपड़ा (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश में हैं कुल 71 गाइड

मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. प्रदेश में देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं. इन पर्यटकों को देश का दिल दिखाने के लिए मध्य प्रदेश में 71 टूरिस्ट गाइड रजिस्टर्ड हैं. इसमें से महिला गाइड की संख्या सिर्फ 2 ही है. मध्य प्रदेश में साल 2025 में पर्यटकों की संख्या करीबन 13.18 करोड़ रही है जबकि साल 2024 में पर्यटकों की संख्या 13.14 करोड़ रही. मध्य प्रदेश में 1 लाख 67 हजार विदेशी पर्यटक भी पहुंचे.