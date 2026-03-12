मर्दानगी का मिथक या जागरुकता की कमी? नसबंदी कराने से क्यों दूर भागते हैं पुरुष, जानिए पूरा सच
मध्य प्रदेश में नसबंदी को लेकर पुरुषों की नहीं बदली सोच. 86 हजार से ज्यादा नसबंदी ऑपरेशन में सिर्फ 684 पुरुषों ने कराई नसबंदी.
March 12, 2026
रिपोर्ट: विश्वास चतुर्वेदी
भोपाल: परिवार नियोजन को लेकर समाज में फैली भ्रांतियां और जागरूकता की कमी के कारण ही आज पुरुष नसबंदी से कोसो दूर हैं. वंश वृद्धि के बाद परिवार नियोजन की जिम्मेदारी एकतरफा महिलाओं के कंधों पर आ गई है. स्वास्थ्य विभाग के एचएमआईएस आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से 30 नवंबर 2025 के बीच प्रदेश में कुल 86,439 नसबंदी ऑपरेशन हुए, जिनमें 85,755 महिलाओं की नसबंदी हुई, जबकि पुरुषों के सिर्फ 684 मामले सामने आए. यानी करीब 99 प्रतिशत ऑपरेशन महिलाओं के हैं.
पुरुषों की सोच, गर्भनिरोध महिलाओं का विषय
परिवार नियोजन की चर्चा आते ही समाज में अब भी यह धारणा मजबूत दिखती है कि यह सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है. केंद्र सरकार द्वारा कराए गए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 में सामने आया कि देश में एक तिहाई से अधिक पुरुष मानते हैं कि गर्भनिरोध का विषय महिलाओं से जुड़ा मामला है और पुरुषों को इसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. विशेषज्ञों का कहना है कि पुरुष नसबंदी को लेकर ‘मर्दानगी’ कम होने, कमजोरी आने या काम करने की क्षमता घटने जैसे मिथक आज भी समाज में गहराई से मौजूद हैं, जबकि चिकित्सकीय रूप से यह एक सरल और सुरक्षित प्रक्रिया है.
पुरुषों को महिलाओं के अनैतिक संबंध बनाने का डर
इतना ही नहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार करीब 20 प्रतिशत पुरुष यह भी मानते हैं कि गर्भनिरोधक अपनाने वाली महिला अनैतिक संबंध बना सकती हैं. ऐसी सोच न सिर्फ महिलाओं पर मानसिक दबाव बढ़ाती है, बल्कि परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी को भी सीमित कर देती है. इस सर्वे के अनुसार आधे से ज्यादा पुरुष यह स्वीकार करते हैं कि कंडोम का सही उपयोग गर्भावस्था से बचाव में प्रभावी है, फिर भी व्यवहार में जिम्मेदारी से दूरी साफ नजर आती है.
'नसबंदी से पुरुषों की दूरी के लिए महिलाएं भी जिम्मेदार'
राजधानी के जयप्रकाश चिकित्सालय में पदस्थ महिला रोग विशेषज्ञ डॉ प्रीति देव पुजारी का मानना है कि "पुरुष नसबंदी को लेकर फैली भ्रांतियों में केवल पुरुष ही नहीं, बल्कि कई बार महिलाएं भी अनजाने में भागीदार बन जाती हैं. प्रैक्टिस के दौरान कई ऐसे मामले सामने आते हैं, जहां महिलाओं के 4-5 बच्चे हो चुके होते हैं, कई बार सीजेरियन ऑपरेशन भी हो चुके होते हैं और शरीर में खून की कमी भी रहती है.
इसके बावजूद जब डॉक्टर परिवार को सलाह देते हैं कि पति नसबंदी करा लें, तो कई महिलाएं खुद ही इसके लिए तैयार नहीं होतीं. उनको डर रहता है कि अगर पति मजदूरी करते हैं और ऑपरेशन हो गया तो वे कमजोर पड़ जाएंगे और कमाई पर असर पड़ेगा. इसी डर और गलत धारणाओं के कारण नसबंदी का बोझ सालों से महिलाओं पर ही ज्यादा पड़ता चला आ रहा है."
'मर्दानगी से जुड़ा डर सच नहीं है'
राजधानी के हमीदिया अस्पताल में पदस्थ मनोरोग विशेषज्ञ डॉ समीक्षा साहू के अनुसार "पुरुष नसबंदी से दूरी की सबसे बड़ी वजह सामाजिक कलंक और गलत धारणाएं हैं. बहुत से पुरुषों को लगता है कि नसबंदी कराने से उनकी यौन क्षमता कम हो जाएगी या उनकी मर्दानगी पर असर पड़ेगा. जबकि चिकित्सकीय रूप से यह पूरी तरह गलत है. नसबंदी का पुरुषों के सेक्सुअल पावर, इरेक्शन, हार्माेन या टेस्टोस्टेरोन पर कोई असर नहीं पड़ता. यह एक सरल डे-केयर प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति सुबह अस्पताल जाकर कुछ ही घंटों में घर लौट सकता है."
गर्भनिरोध के लिए नसबंदी कराती हैं 38 प्रतिशत महिलाएं
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं में परिवार नियोजन की मांग काफी अधिक है. तीन-चौथाई से ज्यादा महिलाएं या तो बच्चों के बीच अंतर चाहती हैं या परिवार को सीमित रखना चाहती हैं. इनमें से करीब 67 प्रतिशत महिलाएं किसी न किसी गर्भनिरोधक उपाय का उपयोग भी कर रही हैं. लेकिन इन उपायों में सबसे ज्यादा हिस्सा महिला नसबंदी का है, जिसे करीब 38 प्रतिशत महिलाएं अपनाती हैं. इसके मुकाबले पुरुष कंडोम का उपयोग करीब 10 प्रतिशत और गर्भनिरोधक गोलियों का उपयोग लगभग 5 प्रतिशत तक सीमित है.
परंपराएं और गलत धारणाएं भी बन रही बड़ी वजह
विशेषज्ञ मानते हैं कि महिलाओं में नसबंदी ज्यादा होने के पीछे सामाजिक परंपराएं भी जिम्मेदार हैं. अक्सर डिलीवरी के समय, खासकर जब परिवार पूरा हो चुका होता है, तब डॉक्टर महिलाओं को नसबंदी का विकल्प दे देते हैं और कई बार उसी समय यह प्रक्रिया कर दी जाती है. वहीं पुरुषों के मन में ‘नसबंदी’ शब्द से ही यह भ्रम बैठ जाता है कि इससे उनकी ताकत या काम करने की क्षमता खत्म हो जाएगी. जबकि हकीकत यह है कि वासेक्टोमी (पुरुष नसबंदी) सुरक्षित और कई मामलों में रिवर्सिबल भी हो सकती है.
'जिम्मेदारी साझा हो, तभी बदलेगा संतुलन'
डॉ. प्रीति देव पुजारी का कहना है कि "परिवार नियोजन में पुरुषों को भी आगे आना चाहिए. महिलाएं ही बच्चे पैदा करती हैं, उनकी देखभाल भी करती हैं. ऐसे में परिवार को सीमित रखने की जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं पर नहीं होनी चाहिए. पुरुष नसबंदी भी एक सुरक्षित और आसान प्रक्रिया है और इसके बाद पुरुषों को भी आवश्यक छुट्टी दी जाती है. सरकार की ओर से इसके लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है."
उनका मानना है कि "यदि पुरुष इस दिशा में पहल करें और समाज में फैली गलत धारणाएं दूर हों, तो परिवार नियोजन का बोझ महिलाओं और पुरुषों के बीच बराबरी से बंट सकता है."
पुरुषों से अधिक जटिल महिला नसबंदी
डॉक्टरों का कहना है कि महिलाओं में नसबंदी की प्रक्रिया पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा जटिल होती है. इसके अलावा पुरुष नसबंदी से न तो शारीरिक कमजोरी आती है और न ही संक्रमण का डर रहता है. इसके लिए बहुत सामान्य सा ऑपरेशन है, जिसमें आधे घंटे से भी कम का समय लगता है. यहां तक कि लाभार्थी को अस्पताल में रहने की जरूरत भी नहीं पड़ती तथा वह ऑपरेशन के आधे घंटे के बाद अपने घर भी जा सकते हैं. उनमें किसी भी प्रकार के शारीरिक बदलाव या दिनचर्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न ही नसबंदी से भविष्य में किसी तरह की स्वास्थ्यजनित समस्या होती है.
नसबंदी कराने पर महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को पैसा
महिला नसबंदी कराने पर हितग्राही को 2000 रुपए और प्रेरक को 300 रुपए का भुगतान किया जाता है. जबकि पुरुष नसबंदी कराने पर हितग्राही को 3000 रुपए तथा प्रेरक को 400 रुपए प्रदान किए जाते हैं. वहीं सीटीटी ऑपरेशन करवाने पर महिला हितग्राही को 3000 रुपए तथा प्रेरक को 400 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की जाती है. इसके बावजूद नसबंदी को लेकर पुरुष जागरुक नहीं हैं.
पुरुष नसबंदी के लिए योग्यता
पुरुष नसबंदी परिवार नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा अपनाया जाने वाला एकमात्र स्थायी साधन है. इसलिए यह जरूरी है कि नसबंदी के समय लाभार्थी की उम्र 22 वर्ष से कम या 60 वर्ष से ज्यादा नहीं हो. इसके साथ ही लाभार्थी शादीशुदा हो. वहीं लाभार्थी कम से कम एक बच्चे का पिता हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो.
पुरुष नसबंदी के बाद ध्यान रखने योग्य बातें
- पुरुष नसबंदी के शुरूआती 3 महीने तक गर्भनिरोधक साधन का इस्तेमाल जरूर करें.
- 3 महीने तक असुरक्षित यौन संबंध बनाने से बचें.
- यौन संक्रमण एवं एचआईवी-एड्स जैसे रोगों से बचने के लिए नसबंदी के बाद भी कंडोम का इस्तेमाल जरूर करें.
- नसबंदी कराने के बाद इसे दोबारा सामान्य नहीं किया जा सकता, इसलिए खूब सोच-विचार कर तय करने के बाद ही नसबंदी कराएं.