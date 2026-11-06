मध्य प्रदेश में फूलों से हो रही पैसों की बारिश, किसानों ने पकड़ी खेती की नई राह
फूलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर, यहां परंपरागत खेती छोड़कर किसान अपना रहे फूलों की खेती. रिपोर्ट बृजेंद्र पटेरिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 9:46 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के किसानों की मेहनत से ही इस बार प्रदेश के घर महकेंगे. मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों में इस बार जमकर फूलों की पैदावार हुई है. इसके चलते हर साल दूसरे राज्यों से मंगाए जाने वाले फूलों की आवाक घटकर मुश्किल से 20 फीसदी ही रह गई है.
उधर, दीपावली के त्योहार के पहले ही प्रदेश में फूलों की डिमांड 70 फीसदी तक बढ़ गई है, हालांकि इसके साथ ही फूलों की कीमतें भी बढ़ गई हैं. राजधानी भोपाल में ही अब थोक बाजार में गेंदे का फूल 40 से 50 रुपए किलो तक बिक रहा है. कीमतों में बढ़ोत्तरी से किसानों को राहत मिली है.
प्रदेश के किसान ही कर रहे मांग पूरी
राजधानी भोपाल से सटे सीहोर जिले के आमखेडी गांव के किसान कुलदीप लोधी पिछले तीन सालों से फूलों की खेती कर रहे हैं. वे कहते हैं कि परंपरागत खेती छोड़कर उन्होंने फूलों की खेती की राह पकड़ी है और फूलों का अच्छा उत्पादन हो रहा है. मध्य प्रदेश में किसानों ने परंपरागत खेती को छोड़कर कैश क्रॉप का रास्ता अपनाया है. इसके चलते प्रदेश में फूलों की खेती का रकबा बढ़ा है. प्रदेश में अभी 45 हजार हेक्टेयर पर फूलों की खेती हो रही है, जिसमें पिछले तीन सालों में करीबन 25 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है.
यही वजह है कि अब स्थानीय बाजार में फूलों की मांग की पूर्ति स्थानीय किसान ही कर रहे हैं. फूलों के थोक व्यापारी नंदू कुशवाहा कहते हैं कि "पिछले तीन सालों में दूसरे राज्यों से आने वाले फूलों की डिमांड लगातार कम हुई है. अब बाजार में आ रहा 80 फीसदी फूल स्थानीय किसानों का ही है. स्थानीय स्तर पर अच्छे किस्म का गेंदा, गुलाब, जरबेरा उगाया जा रहा है.
बाजार में हर रोज आ रहा 300 क्विंटल फूल
राजधानी भोपाल से सटे बैरसिया के सुनील माली फूलों की खेती के अलावा इसके थोक व्यापारी भी हैं. वे कहते हैं कि "दीपावली के पहले ही फूलों की डिमांड करीबन 70 फीसदी बढ़ गई है. राजधानी भोपाल में अब हर रोज करीब 300 क्विंटल फूल आ रहा है और लगभग सभी की बिक्री हो रही है. अब कटिंग गुलाब, ऑर्किड, कार्नेशन, लिली को छोड दें तो गुलाब, जरबेरा, गेंदा आदि स्थानीय किसानों द्वारा ही लाया जा रहा है. दीपावली पर फूलों की यह डिमांड 400 क्विंटल तक पहुंच जाएगी"
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डिमांड बढ़ने के साथ ही किसानों के खिले चेहरे
उधर, फूलों की डिमांड के साथ ही किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं. किसान कुलदीप लोधी कहते हैं कि "दीपावली के त्योहार के साथ ही किसानों को भी राहत मिली है. वे कहते हैं कि गणेश उत्सव से नवरात्रि तक इस बार फूलों के अच्छे दाम ही नहीं मिले. हालात यह बन गये कि कई बार फूलों को मंडी तक लेकर आने का भाड़ा भी नहीं निकल सका. इस वजह से कई किसानों को फूल फेंकने तक पड़ गए.
हालांकि, अब फूलों के थोक बाजार में 40 से 50 रुपए किलो तक के भाव मिल रहे हैं, इससे थोड़ी राहत मिली है. जबकि कुछ दिन पहले तक सिर्फ 5 रुपए किलो तक फूल बिक रहे थे, इससे फूल की खेती की लागत भी नहीं निकल रही थी."
उधर, किसान राजेन्द्र माली कहते हैं कि "सरकार फूलों की खेती को बढ़ावा देने की बात लगातार कर रही है, लेकिन इसके साथ सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रही. राजधानी भोपाल में फूलों की मंडी आज तक नहीं बन पाई, जबकि कई बार इसके आश्वासन दिए जा चुके हैं. किसान ने सरकार से दूसरी फसलों की तरह फूलों को भी समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने की मांग की है."