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मध्य प्रदेश में फूलों से हो रही पैसों की बारिश, किसानों ने पकड़ी खेती की नई राह

मध्य प्रदेश में परंपरागत खेती छोड़कर किसान अपना रहे फूलों की खेती ( ETV Bharat GFX )

भोपाल: मध्य प्रदेश के किसानों की मेहनत से ही इस बार प्रदेश के घर महकेंगे. मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों में इस बार जमकर फूलों की पैदावार हुई है. इसके चलते हर साल दूसरे राज्यों से मंगाए जाने वाले फूलों की आवाक घटकर मुश्किल से 20 फीसदी ही रह गई है.

उधर, दीपावली के त्योहार के पहले ही प्रदेश में फूलों की डिमांड 70 फीसदी तक बढ़ गई है, हालांकि इसके साथ ही फूलों की कीमतें भी बढ़ गई हैं. राजधानी भोपाल में ही अब थोक बाजार में गेंदे का फूल 40 से 50 रुपए किलो तक बिक रहा है. कीमतों में बढ़ोत्तरी से किसानों को राहत मिली है.