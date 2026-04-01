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युद्ध के चलते प्लास्टिक बैग की सप्लाई प्रभावित, MSP पर गेहूं खरीद में PP के साथ जूट के बोरों का होगा उपयोग

लगातार गेहूं खरीद की तारीख बढ़ाए जाने का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है. पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए किसानों को खुले बाजार में गेहूं बेचना पड़ रहा है, जहां उन्हें समर्थन मूल्य से 400 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान उठाना पड़ रहा है.

भोपाल: अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध का असर मध्य प्रदेश के किसानों पर भी दिखाई दे रहा है. गेहूं खरीदी के लिए जरूरी पीपी बैग की कमी की वजह से मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद को लगातार टाला जा रहा है. प्रदेश में गेहूं खरीद की तारीख 3 बार बढ़ाई जा चुकी है. अब समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की नई तारीख 10 अप्रैल तय की गई है.

मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी के लिए सबसे ज्यादा वारदाना यानी पीपी और एचडीपीपी बैग की जरूरत होती है. इसकी मध्य प्रदेश में भारी कमी है. यह प्लास्टिक बैग पेट्रोलियम उत्पादों से बनते हैं. ईरान युद्ध की वजह से प्रभावित हुई पेट्रोलियम सप्लाई की वजह से प्लास्टिक बैग का उत्पादन और इसकी सप्लाई भी प्रभावित हुई है.

वारदानों की कमी से टल रही समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी (ETV Bharat)

पीपी बैग के साथ जूट के बोरे के उपयोग का निर्णय

मध्य प्रदेश में अभी 35 लाख टन गेहूं को रखने के लिए ही वारदानों की व्यवस्था है, लेकिन इससे 3 गुना वारदानों की जरूरत है. हालांकि जूट कमिश्नर द्वारा ढाई करोड़ बोरे मध्य प्रदेश के लिए आवंटित किए गए हैं. इसके अलावा एक लाख 80 हजार गठान के टेंडर जारी किए गए हैं. एक गठान में 500 बोरे होते हैं. पीपी बैग की कमी को देखते हुए जूट के बोरे का उपयोग किए जाने का निर्णय किया गया है. इसके अलावा एक बार उपयोग हो चुके जूट के बोरों का भी उपयोग करने के लिए कहा गया है.

कम दाम में गेहूं की फसल बेचने को किसान मजबूर (ETV Bharat)

किसानों को मजबूरन कम दाम पर बेचना पड़ रहा गेहूं

मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी बार-बार टाले जाने की वजह से सबसे ज्यादा परेशान किसान हैं. राजधानी भोपाल के बगोनिया गांव के रहने वाले किसान दशरथ सिंह भारती कहते हैं कि "उनके बेटे की 15 अप्रैल को शादी है. इस बार अनाज अच्छा हुआ है, लेकिन खरीद शुरू न होने की वजह से अब उन्हें मजबूरन भोपाल की अनाज मंडी में इसे बेचने आना पड़ा है. ओपन मार्केट में गेहूं बेचने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि समर्थन मूल्य के मुकाबले 22 सौ रुपए क्विंटल पर ही गेहूं बेचना पड़ रहा है."

10 अप्रैल से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद (ETV Bharat)

यही स्थिति पाठन गांव के किसान आनंद की है. भोपाल कृषि मंडी गेहूं लेकर पहुंचे बगोनिया गांव कहते हैं कि "उन्हें उम्मीद थी कि समर्थन मूल्य पर 1 अप्रैल से खरीदी शुरू हो जाएगी. पैसा देना है, इसलिए मजबूरन मंडी गेहूं बेचने आए हैं. मंडी में गेहूं बेचने का नुकसान कम दाम के रूप में उठाना पड. रहा है."

10 अप्रैल से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद

प्रदेश में गेहूं खरीद की तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई है. प्रदेश में पहले 1 फरवरी से गेहूं की खरीद शुरू होनी थी. बाद में इसकी तारीख बदलकर 16 मार्च कर दी गई थी. इसके बाद 1 अप्रैल से गेहूं खरीद की तारीख तय की गई थी. अब राज्य सरकार ने एक बार फिर इसकी तारीख में बदलाव कर दिया है. गेहूं खरीदी अब 10 अप्रैल से की जाएगी. 10 अप्रैल से उज्जैन, भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम संभाग में खरीदी शुरू होगी. 15 अप्रैल से प्रदेश के बाकी शहरों में खरीदी शुरू होगी.