मध्य प्रदेश में श्रीअन्न पर बोनस, फिर भी सरकार को कोदो-कुटकी नहीं बेच रहे किसान
मोहन यादव सरकार ने श्रीअन्न पर बोनस देने का किया ऐलान, इसके बाद भी सरकार को श्रीअन्न नहीं बेच रहे मध्य प्रदेश के किसान.
Published : October 19, 2025 at 8:30 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में पहली बार राज्य सरकार किसानों से श्रीअन्न यानि मोटे अनाज की खरीदारी कर रही है. इसके लिए सरकार ने नए रेट भी तय कर दिए हैं और प्रति क्विंटल 1 हजार रुपए का बोनस भी दिया जा रहा है. इसके बाद भी किसान सरकार को श्रीअन्न बेचने को तैयार नहीं है. राज्य सरकार ने कोदो-कुटकी की खरीदी के लिए 10 अक्टूबर से किसानों का पंजीयन शुरु कर दिया है, जबकि पंजीयन की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर तय की गई है.
सवा लाख किसानों में से 110 ने कराया पंजीयन
इस साल प्रदेश में कोदो कुटकी की बुवाई करने वाले किसानों की संख्या करीब 1 लाख 20 हजार है. इस साल लगभग 1 लाख हेक्टेयर में कोदो-कुटकी की बुवाई की गई है, लेकिन ये किसान सरकार के बोनस देने के बाद भी श्रीअन्न को खुले बाजार में बेच रहे हैं. इसका एक बड़ा कारण बाजार में श्रीअन्न का अच्छा रेट मिलना है. वहीं एक अन्य कारण श्रीअन्न की खरीदी के लिए सरकार द्वारा प्रचार-प्रसार में कमी भी है.
एक हजार रुपये प्रति क्विंटल बोनस
राज्य सरकार ने इस साल कोदो-कुटकी की खरीदी के नए रेट तय कर दिए हैं. इसके अनुसार कुटकी का रेट 3500 रुपए प्रति क्विंटल और कोदो का 2500 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. इसके अलावा कोदो-कुटकी की खरीदी पर किसानों को एक हजार रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा. इसके बाद भी बीते 10 दिनों में केवल 110 किसानों ने ही श्रीअन्न बेचने के लिए पंजीयन कराया है. हालांकि पंजीयन की तारीख 24 अक्टूबर तक निर्धारित है. श्रीअन्न के पंजीयन के लिए प्रदेश में 207 केंद्र बनाए गए हैं.
30 हजार मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य
कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कैबिनेट की बैठक में मंजूर किए गए प्रस्ताव के अनुसार कोदो-कुटकी का उपार्जन श्रीअन्न फेडरेशन करेगा. इस वर्ष करीब 30 हजार मीट्रिक टन कोदो-कुटकी के उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए सरकार ने श्रीअन्न फेडरेशन को 80 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया है. श्रीअन्न फेडरेशन ने कोदो-कुटकी की खरीदी की तैयारियां शुरू कर दी हैं.
पिछले साल के बोनस पर भी असमंजस
पिछले साल राज्य सरकार ने अक्टूबर महीने में कोदो-कुटकी की खरीदी किए बगैर किसानों को प्रोत्साहन राशि यानि बिना बोनस देने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार अब तक अपनी घोषणा पर अमल नहीं कर पाई है. सरकार ने अक्टूबर, 2024 में कोदो-कुटकी की खरीदी किए बगैर ही किसानों को प्रति हेक्टेयर 3900 रुपए बोनस देने का निर्णय लिया था. सर्वे में प्रदेश में एक लाख हेक्टेयर से ज्यादा में श्रीअन्न की बुवाई का आंकड़ा सामने आया था. इस तरह सरकार को लगभग 40 करोड़ रुपए की बोनस राशि का वितरण किसानों को करना है. जिसका अब तक किसानों को भगुतान नहीं किया गया है.
श्रीअन्न के उत्पादन में मध्य प्रदेश 7वें पायदान पर
देश में श्रीअन्न (मिलेट्स) के उत्पादन के मामले में राजस्थान सबसे आगे है. श्रीअन्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का सातवां स्थान है. देश में कुल उत्पादित होने वाले श्रीअन्न उत्पादन में से राजस्थान अकेला 28.06 फीसदी का उत्पादन और एमपी 5.07 प्रतिशत श्रीअन्न का उत्पादन करता है. मध्य प्रदेश में श्रीअन्न की 16 प्रमुख किस्में हैं. इनमें ज्वार, बाजरा, रागी, लघु बाजरा, प्रोसो बाजरा, कोदो, कुटकी आदि शामिल हैं.