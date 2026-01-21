ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में डेयरी उद्योगों को बैंक कैसे लगा रहे पलीता? 9 माह में 2600 आवेदन, 24 को मिला लोन

मध्यप्रदेश में भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना का बेड़ागर्क, स्क्रूटनी कमेटी से 652 आवेदनों को हरी झंडी, 42 जिलों में एक भी लोन नहीं हुआ पास.

मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बैंक बना रोड़ा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 8:42 PM IST

Updated : January 21, 2026 at 8:53 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें डेयरी उद्योग से जोड़ा जा रहा है. प्रदेश में डेयरी उद्योग को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2025 से शुरू की गई डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना में बैंक बड़ी बाधा बन रही है. राज्य सरकार इस योजना के तहत 33 फीसदी की सब्सिडी पर 42 लाख तक की राशि उपलब्ध करा रही है, लेकिन हितग्राहियों को बैंक से लोन सेंशन कराने में विभाग के पसीने छूट रहे हैं. पिछले 10 माह में इस योजना के तहत बैंकों से सिर्फ दो दर्जन लोगों को ही लोन दिया जा सका है.

2600 से ज्यादा आए आवेदन, लोन दो दर्जन को ही

अप्रैल 2025 से शुरू हुई डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना के तहत राज्य सरकार ने पहले साल 828 हितग्राहियों को लाभ दिए जाने का लक्ष्य रखा था. हालांकि डेयरी खोलने के लिए प्रदेश भर से 2600 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन आवेदन जमा किए हैं. इनमें 8 जिलों से ही 1244 लोगों ने आवेदन किए हैं. इनमें सबसे ज्यादा राजगढ़ जिले से 296 आवेदन आए हैं. इसके अलावा शाजापुर से 174, मंदसौर से 167, उज्जैन से 132, गुना से 130, अशोक नगर से 119, विदिशा से 118 और सीहोर से 108 लोगों ने आवेदन किए हैं.

क्या बोले पशुपालन विभाग के संचालक (ETV Bharat)

सबसे कम 1-1 आवेदन अनूपपुर और सिंगरौली से आए हैं. इसके अलावा उमरिया से 4, सीधी से 5, शहडोल से 6, आगर मालवा से 9 और झाबुआ से 9 आवेदन ही आए हैं. पशुपालन विभाग ने एक जिले के लिए अधिकतम 22 से 29 डेयरी आवंटन का लक्ष्य रखा है. ऑनलाइन प्राप्त हुए आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद स्टेट लेवल स्क्रूटनी कमेटी भी 652 डेयरी के आवेदनों को अपनी तरफ से हरी झंडी दे चुकी है.

इन जिलों से आए सबसे ज्यादा आवेदन (ETV Bharat Info)

42 जिलों में नहीं हुआ एक भी लोन

उधर स्टेट लेवल स्क्रूटनी कमेटी से 652 डेयरी के प्रस्तावों को लोन की प्रक्रिया के लिए लीड बैंक को भेजे जा चुके हैं. बैंक में पहुंचने के बाद ही प्रस्तावों की गति में ब्रेक लग रहा है. जानकारी के मुताबिक अप्रैल से शुरू हुई योजना के तहत अभी तक मुश्किल से दो दर्जन हितग्राहियों को ही बैंक लोन सेंशन हो पाया है. इनमें सबसे ज्यादा 3 लोन उज्जैन जिले के पास हुए हैं. इसके अलावा सीहोर, विदिशा में 2-2 लोन ही अब तक किए जा सके हैं.

प्रदेश के 42 जिलों में एक भी लोन पास नहीं हो सका है. हालांकि बैंकों की धीमी रफ्तार को लेकर विभाग के प्रमुख सचिव ने नाराजगी जताई है. पिछले दिनों उनके द्वारा सभी बैंकों की बैठक भी की जा चुकी है. बताया जा रहा है कि 42 लाख तक का भारी भरकम लोन देने से पहले बैंक संबंधित से इसकी अदायगी पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहती है. हालांकि इसके लिए योजना के लिए जरूरी साढ़े तीन एकड़ भूमि को बैंकों द्वारा बंधक रखा जा रहा है. पशुपालन विभाग के संचालक डॉ. पीएस पटेल कहते हैं कि "योजना के लिए हमारे लक्ष्य से ज्यादा आवेदन आए हैं. इसे स्वीकृत कर बैंकों में भेजे जा रहे हैं."

डेयरी उद्योग बढ़ाने सरकार ने शुरू की कामधेनु योजना (Getty Image)

इस तरह मिलता है इस योजना का लाभ

डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को डॉ.भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है. यह आवेदन आधार कार्ड नंबर डालने के बाद ही ओपन होता है. इसके बाद आवेदक को अपना पैन कार्ड नंबर, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, भूमि के दस्तावेज, डीपीआर की कॉपी, आवेदक को अपनी फोटो और यदि जरूरी हो तो जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है.

डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना (Getty Image)

ऑनलाइन भरे हुआ आवेदन संबंधित जिले के पशुपालन विभाग की जिला स्तरीय कमेटी द्वारा इसे चेक किया जाता है. इसमें जरूरी कमियों को पूरा कराए जाने के बाद इन्हें प्रदेश मुख्यालय भेजा जाता है. प्रदेश स्तर पर इन आवेदन को फिर से चेक किया जाता है. योजना के लिए जरूरी दस्तावेज और शर्तें पूरी होने के बाद यह राज्य स्तरीय कमेटी कमेटी के पास भेजी जाती है. इसके बाद प्रस्ताव लोन के लिए लीड बैंक को भेज दिया जाता है. जहां से कोई भी बैंक इस पर लोन दे सकता है.

33 फीसदी तक दिया जा रहा अनुदान

इस योजना में डेयरी उद्योग के लिए राज्य सरकार द्वारा 42 लाख रुपए तक का लोन और 33 फीसदी तक सब्सिडी दी जा रही है. इस योजना में 25 देसी गाय की नस्ल के पशु (एक यूनिट) की डेयरी स्थापित करने के लिए 36 लाख रुपए का लोन दिया जाता है. जबकी क्रॉसब्रीड, हाईब्रिड और भैंस की एक यूनिट के लिए 42 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी.

डेयरी उद्योग के लिए नहीं मिल रहा लोन (Getty Image)

इसमें सामान्य और ओबीसी वर्ग को 25 फीसदी का अनुदान और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए 33 फीसदी का अनुदान दिया जा रहा है. इस योजना के लिए लाभार्थी के पास कम से कम खुद या परिवार के नाम साढ़े 3 एकड़ भूमि होना आवश्यक है. इसके बाद तीन किस्तों में लोन की राशि दी जाती है.

