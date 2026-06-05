किसानों के बड़े काम का किसान क्रेडिट कार्ड, फायदे ही फायदे, जानिए कैसे बनवाएं

किसानों के बड़े काम का किसान क्रेडिट कार्ड, फायदे ही फायदे, जानिए कैसे बनवाएं
किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों की खेती में नहीं होगी समस्या, खाद-बीज से लेकर सब आसान, मिलेगा बीमा सुरक्षा का लाभ, अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 12:59 PM IST
शहडोल: मध्य प्रदेश में प्री मानसून को लेकर माहौल बन रहा है. किसान खेती किसानी की तैयारी भी शुरू कर चुके हैं. ऐसे में खरीफ सीजन की खेती से पहले किसान क्रेडिट कार्ड आपके बहुत काम आ सकता है. किसान क्रेडिट कार्ड का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो आपकी खेती को पंख लग सकते हैं.
क्या है किसान क्रेडिट कार्ड, गजब हैं फायदे
अक्सर देखने को मिलता है कि किसानों को फसल की बोनी के समय खाद-बीज, कृषि उपकरण और अन्य खेती से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है. किसानों के पास अधिक पूंजी न होने के कारण खेती में निवेश करने में कठिनाई होती है. इस कठिनाई को दूर करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड सबसे कारगर उपाय है. बैंकों के माध्यम से सभी छोटे-बड़े किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाते हैं. इसके माध्यम से बैंक किसान को कम अवधि की राशि चार प्रतिशत ब्याज की दर से देती है.
किसान फसल आने पर यदि समय कर्ज चुका देते हैं, तो उन्हें अगली फसल के लिए फिर से राशि जारी कर दी जाती है. किसान क्रेडिट कार्ड में फसलों के लिए सरलता से ऋण मिलने के साथ-साथ बीमा सुरक्षा का भी लाभ दिया जाता है. किसान क्रेडिट कार्डधारी होने पर मृत्यु की दशा में परिजनों को 50 हजार रुपए दिए जाते हैं. दुर्घटना में या अन्य कारण से स्थाई विकलांगता होने पर 25 हजार रुपए तक की सहायता दी जाती है.
कैसे बनवायें किसान क्रेडिट कार्ड ?
कृषि विभाग के उप संचालक केसी यादव बताते हैं कि "सभी किसान बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं. किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए जमीन का खसरा, आवेदन पत्र के साथ बैंक में प्रस्तुत करना होता है. किसान क्रेडिट कार्ड में किसान का नाम, पता, जमीन की जानकारी व अवधि अंकित होती है. किसान क्रेडिट कार्ड 5 वर्ष के लिए वैध होता है. इसके बाद इसकी कार्यशील पूंजी का नवीनीकरण वार्षिक आधार पर किया जाता है.
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किसान क्रेडिट कार्ड में ऋण राशि की अधिकतम सीमा फसल के अनुसार निर्धारित रहती है. बैंक द्वारा 3 लाख रुपए तक के केसीसी में कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाता है. किसान जितनी राशि का उपयोग करता है, उस पर ही ब्याज देय होता है. किसान क्रेडिट कार्ड में ब्याज की दर 7 प्रतिशत निर्धारित है, लेकिन अगर किसान समय पर ऋण राशि अदा कर देता है तो उसे 3 प्रतिशत ब्याज में छूट मिलती है. किसान को केवल 4 प्रतिशत ब्याज ही देना होता है. किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किसान अपनी खेती को पंख लगा सकते हैं."