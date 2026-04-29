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मध्य प्रदेश के किसानों का एपिसेंटर बना हरदा, मोहन यादव से मुलाकात करने आए शिवराज सिंह

पंजाब के बाद क्या देश में किसान के गुस्से की नई जमीन बन रहा है मध्य प्रदेश, मक्का-मूंग की एमएसपी खरीद पर किसान संघ अड़ा.

MP FARMERS MOVEMENT EPICENTER HARDA
देश में किसान के गुस्से की नई जमीन बन रहा है मध्य प्रदेश! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 5:27 PM IST

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Updated : April 29, 2026 at 5:48 PM IST

7 Min Read
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भोपाल: खेत की मेढ़ छोड़कर अपने हक के लिए अब तक पंजाब के किसान सड़क पर आते थे. लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के किसानों के वैसे ही तेवर हैं. जिनकी बदौलत इस प्रदेश को फूड बॉस्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है. दाल, तेल के साथ गेंहू के प्रोडक्शन में टाइप फाइव राज्यों में से एक मध्य प्रदेश के किसान गेंहू के समर्थन मूल्य के साथ मूंग, मक्का की खरीदी में हो रही गड़बड़ियों को लेकर सड़क पर उतर गए हैं.

हरदा बना मध्य प्रदेश का एपिसेंटर

इस आंदोलन का एपिसेंटर इस समय मध्य प्रदेश का हरदा है, जो गेंहू और दलहन के रिकार्ड उत्पादन के साथ कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित हो चुका है. 5 हजार से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर पहुंचे किसान आर-पार की लड़ाई में उतरे हैं. क्या पंजाब के बाद मध्य प्रदेश किसान आंदोलन की नई जमीन बन रहा है. खुद को किसान पुत्र कहने वाले देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए ये कड़ा इम्तेहान है, उनके अपने प्रदेश के किसान की नाराजगी क्या वक्त रहते संभल पाएगी.

पंजाब के बाद अब मध्य प्रदेश का किसान क्यों हुआ नाराज

जिस मध्य प्रदेश की 70 फीसदी आबादी पूरी तरह खेती किसानी पर आश्रित है. सोयाबीन के साथ गेंहू और दालों के साथ तिलहन में देश के टॉप फाइव उत्पादक राज्यों में से एक है मध्य प्रदेश. किसान इस प्रदेश की इकॉनोमी की धुरी है. 23 से 36 फीसदी का शेयर जीडीपी में खेती किसानी का ही है. मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है. लेकिन किसान नाराज हैं. किसान मूंग और मक्का की खरीदी समर्थ मूल्य पर चाहता है.

हरदा जिले के किसान रीतेश राठौर कहते हैं, "मक्का में हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए. सरकार ने मक्का नहीं खरीदी. बाजार में हर क्विंटल पर नुकसान हुआ है. सरकार को इस और ध्यान देना पड़ेगा. अगर सरकार किसानों के हित की चिंता करती है तो मूंग और मक्का की खरीद समर्थन मूल्य पर होना चाहिए."

मक्का, मूंग की एमएसपी खरीद पर किसान संघ भी अड़ा

भारतीय किसान संघ की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमल पटेल कहते हैं, "हमने तो इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को ज्ञापन सौंपा है. जब गेंहू की बात हुई तो हमने कहा था कि मक्का और मूंग की खरीदी भी समर्थन मूल्य पर होना चाहिए. मक्के में किसान को बहुत नुकसान हुआ है. 1200 और 1300 क्विटंल के भाव में किसानो ने मक्का बेचा है. एक तरह से हर एक क्विंटल पर एक हजार का नुकसान हुआ है. भारतीय किसान संघ का किसानों को पूरा समर्थन है."

हरदा ना बन जाए कहीं शंभू खनौरी बॉर्डर

48 घंटे का समय बीत चुका है. किसान हरदा में जमा हो रहे हैं. पहली खेप में 2 हजार किसान पहुंचे थे लेकिन अब 5 हजार से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं. मध्य प्रदेश का ये वही किसान है जिसकी बदौलत 7 बार इस प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड मिला. एक बार तो रिकॉर्ड उत्पादन के लिए देवास जिला भी सम्मानित हो चुका है. बढ़ता तापमान आग ऊगलता सूरज भी इन किसानों को रोक नहीं पा रहा. अपने साथ बोरिया बिस्तरा समेट कर आए किसान लंबी लड़ाई की तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं.

किसान सुरेश पटेल कहते हैं, "एमएसपी पूरे साल किसानों को मिलना चाहिए. खेती को लाभ का धंधा बनाना है तो उसके लिए ये बेहद जरुरी है. गेंहू उपार्जन में भी दिक्कतें आ रही हैं. ये आंदोलन अब आगे बढ़ेगा हम हारने या लौटने वाले नहीं है. ट्रॉलियों को ही हमने अपना अस्थाई घर बना लिया है. अनाज खाने पीने का सामान सब लेकर आए हैं."

इन मांगों पर शुरू हुआ आंदोलन

  • मूंग और मक्का की भी एमएसपी पर खरीदी की जाए.
  • एमएसपी की अवधि पूरे साल के लिए तय की जाए.
  • पंजीयन के लिए स्लॉट बुकिंग और भुगतान सरल हो.
  • एमएसपी की खरीदी की तारीख ऐसी हो कि किसान डिफाल्टर ना हो पाए.
  • खाद का संकट खत्म हो, लाइनें लगाने की नौबत ना आए.
  • बड़े भारी बिजली बिल जो किसानों को करंट देते हैं उस पर रास्ता निकाला जाए.
  • नरवाई जलाने पर किसानों पर जो मामले दर्ज हुए वो वापस हों.

किसानों के साथ सड़क पर उतरने को तैयार कांग्रेस

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है, "अगर किसानों ने जो मांगे रखी है उनकी सुनवाई जल्दी नहीं होती तो 7 मई से कांग्रेस किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरेगी." पटवारी ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि "हमारी तैयारी आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे बंद करने की है.

बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल कहते हैं, "कांग्रेस को तो बोलने का ही हक नहीं है. कांग्रेस की दिग्विजय सरकार में किसानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए. मध्य प्रदेश की संवेदनशील मोहन यादव की सरकार में इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है. हर प्रयास किसान को मजबूत करने के लिए होगा."

मध्य प्रदेश में कब-कब उग्र हुआ किसान आंदोलन

मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन लंबे समय से होता रहा है. सबसे पहले एमएसपी पर खरीदी के लिए कर्जमाफी के लिए प्रदर्शन हुए लेकिन इनमें 2010 का किसान आंदोलन सबसे प्रभावी था. जिसमें किसान नेता शिवकुमार शर्मा सबसे आगे रहे थे. 3 दिन तक राजधानी भोपाल में किसान डटे रहे थे फिर गिरफ्तारियों के बाद ये आंदोलन खत्म हुआ था. उसके बाद उज्जैन में सिंहस्थ लैंड पुलिंग को लेकर किसानों ने 9 साल की अपनी लड़ाई को जारी रखा. हांलाकि बाद में सरकार ने लैंड पुलिंग का फैसला वापिस ले लिया था.

मोहन यादव से मुलाकात के लिए पहुंचे शिवराज सिंह

जिस समय हरदा में किसानों का आंदोलन तेज हो रहा है, उसी समय भोपाल में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर सीएम डॉ मोहन यादव से मुलाकात की. इसे सौजन्य भेंट ही बताया गया. लेकिन जानकारी के मुताबिक किसानों की समस्या और बढ़ता आंदोलन इस मुलाकात का मुख्य एजेंडा हैं.

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर कहते हैं, "किसान अब मध्य प्रदेश में बीजेपी का कोर वोटर है. उसकी अनदेखी किसी भी तरह से बीजेपी नहीं कर सकती. फिर कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से हैं. दूसरा मोहन यादव सरकार इस वर्ष को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है. किसानों से मीट्रिक टन तक गेंहू की खरीदी का निर्णय हाल ही में इसलिए सरकार ने लिया था."

Last Updated : April 29, 2026 at 5:48 PM IST

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