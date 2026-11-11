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रात भर आती हैं खेत से आवाजें, किसान पुत्र ने लगाया ऐसा दिमाग, जंगली सुअर भी आने से डरते हैं

किसान पुत्र के देसी जुगाड़े के चर्चे ( Etv Bharat Graphics )

बुरहानपुर : जंगली सुअरों से परेशान बुरहानपुर के किसान का देसी जुगाड़ चर्चा में है. इस किसान ने खेत में ऐसा साउंड सिस्टम लगाया है, जिसकी वजह से रात भर खेत से आवाजें आती हैं और अब उनके खेतों में रात के वक्त जंगली सुअर भी एंट्री मारने से डरते हैं.

देसी समस्या का देसी जुगाड़ (Etv Bharat Graphics) दरअसल, यहां किसान ने जंगली सुअरों की समस्या से बचाव का उपाय खोज निकाला है. उन्होंने खेत में साउंड सिस्टम स्थापित किया है, जो रोज शाम होते ही खेत में शुरू हो जाता है. इसस सिस्टम से रातभर कुत्ते और पटाखों की आवाज निकलती है. किसानों का यह प्रयोग सफल हुआ है, यही वजह है कि जंगली सुअरों ने खेतो में आना बंद कर दिया है.