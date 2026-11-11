रात भर आती हैं खेत से आवाजें, किसान पुत्र ने लगाया ऐसा दिमाग, जंगली सुअर भी आने से डरते हैं
किसान पुत्र का देसी जुगाड़, फटाके और कुत्तों की रात भर आती हैं आवाजें, सुनते ही दूर भागते हैं जंगली सुअर. सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 1:48 PM IST
बुरहानपुर : जंगली सुअरों से परेशान बुरहानपुर के किसान का देसी जुगाड़ चर्चा में है. इस किसान ने खेत में ऐसा साउंड सिस्टम लगाया है, जिसकी वजह से रात भर खेत से आवाजें आती हैं और अब उनके खेतों में रात के वक्त जंगली सुअर भी एंट्री मारने से डरते हैं.
दरअसल, यहां किसान ने जंगली सुअरों की समस्या से बचाव का उपाय खोज निकाला है. उन्होंने खेत में साउंड सिस्टम स्थापित किया है, जो रोज शाम होते ही खेत में शुरू हो जाता है. इसस सिस्टम से रातभर कुत्ते और पटाखों की आवाज निकलती है. किसानों का यह प्रयोग सफल हुआ है, यही वजह है कि जंगली सुअरों ने खेतो में आना बंद कर दिया है.
केले और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे सुअर
बुरहानपुर जिले में केला व अन्य फसल उत्पादक किसान अपने खेत में रात के समय आने वाले सुअरों को झूंड और सुअरों के द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाए जाने की समस्या से परेशान हैं. किसान अब तक इस समस्या से निपटने के लिए देर रात आकर अपने अपने खेतों में पटाखे छोड़ते थे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा था. ऐसे में बुरहानपुर के अडगांव के एक किसान पुत्र ने इस समस्या का समाधान करने के लिए दिमाग चलाया और खेत में साउंड सिस्टम स्थापित किया.
जंगली सुअरों ने आना किया बंद
शाम होते ही इस साउंड सिस्टम से कुत्तों की आवाज और पटाखों की आवाज बजना शुरू हो जाती है. यह सिलसिला शाम से लेकर रातभर चलता है. इस नवाचार का किसानों को लाभ भी मिलने लगा. किसानों का दावा है कि जब से खेत में ये साउंड सिस्टम लगाया है तब से जंगली सुअरों ने उनके खेत में आना बंद कर दिया है. आसपास के किसान भी इस सिस्टम को देखने पहुंच रहे हैं, और जिन केला खेतों में सुअर आकर लाखों की फसल बर्बाद कर रहे हैं, वह किसान भी अपने-अपने खेतों मे इस तरह के साउंड सिस्टम लगाना चाहते हैं.
देसी जुगाड़ से किसानों को बड़ी राहत
किसान समाधान चौधरी ने बताया, '' मैंने 2 एकड़ में चना फसल लगाई हैं, रात के अंधेरे में अक्सर जंगली सुअर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इससे किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन मेरे बेटे ने जंगली सुअर से निजात पाने का तरीका खोज निकाला है, उसने खेत में साउंड सिस्टम स्थापित किया है, रात भर इसमें कुत्ते और पटाखे की आवाज आती है.
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इसी तरह किशन विलास चौधरी ने बताया, '' हमने भी दो एकड़ में केला फसल लगाई है. केले के खेत में रोजाना जंगली सुअर 8 से 10 पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे थे, इससे हम काफी परेशानथे, ऐसे में मेरे भतीजे ने देसी जुगाड़ अपनाया है. उसने साउंड सिस्टम तैयार किया, इस सिस्टम को खेत में लगाया है, अब जंगली सुअरों ने खेतों में आना जाना बंद कर दिया है.''
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किसानों के देसी जुगाड़ की तारीफ
मध्य प्रदेश केला महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पाटिल ने किसानों के इस नवाचार की तारिफ करते हुए कहा, '' देश का किसान जब भी किसी समस्या का सामना करता है, वह इसी तरह के जुगाड़ से अपनी समस्या का समाधान खोज निकालता है. हमने राज्य सरकार से तारफेंसिंग के लिए अनुदान योजना को बुरहानपुर जिले में भी लागू करने की मांग की है.''