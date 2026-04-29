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7 मई को जाम हो जाएगा देश का बड़ा हाईवे, घर से निकलेंगे तो फंस जाएंगे

जीतू पटवारी बोले-किसानों के साथ हो रहा अन्याय नहीं करेंगे बर्दाश्त, 7 मई को मध्य प्रदेश का मुख्य हाईवे जाम करने की चेतावनी.

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कांग्रेस ने दी हाईवे जाम की चेतावनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 12:56 PM IST

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Updated : April 29, 2026 at 3:02 PM IST

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सीहोर: मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी में हो रही परेशानियों को लेकर किसान धरने पर हैं. उनके धरना प्रदर्शन को कांग्रेस का समर्थन मिला है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 7 मई को हाईवे जाम करने की चेतावनी दी है. जीतू पटवारी मंगवालर को सीहोर जिले के बुधनी में आयोजित किसान सत्याग्रह में शामिल हुए और मोहन यादव सरकार को आड़े हाथों लेते हुए हाईवे जाम की बात कही.

कांग्रेस ने लगाए किसानों के साथ नाइंसाफी के आरोप
कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और केंद्र की BJP सरकारों पर किसानों के साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगाया. चेतावनी दी कि, ''अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे मुख्य हाईवे जाम कर देंगे.'' जीतू पटवारी ने कहा कि, ''केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन अजीब बात है कि राज्य के किसानों के साथ सबसे ज़्यादा ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है. अगर किसानों के साथ हो रही नाइंसाफी को तुरंत नहीं रोका गया, तो कांग्रेस 7 मई को आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे (जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है) को जाम करने में किसानों के साथ शामिल होगी.''

किसान आक्रोश सत्याग्रह में गरजे पटवारी (ETV Bharat)

किसान आक्रोश सत्याग्रह में गरजे पटवारी
जीतू पटवारी ने बुधनी में आयोजित 'किसान आक्रोश सत्याग्रह' में हिस्सा लेते हुए वहां मौजूद लोगों से कहा, "राज्य में किसान खाद की कमी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद में रुकावट, बोरियों की कमी और जमीन माफियाओं द्वारा ज़मीन हड़पने जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं. राज्य सरकार सिर्फ विज्ञापनों के जरिए किसान कल्याण वर्ष (2026) मना रही है, जबकि असलियत यह है कि किसान भारी कर्ज़ में डूबे हुए हैं और अपनी उपज का सही दाम पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.''

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कांग्रेस ने लगाए किसानों के साथ नाइंसाफी के आरोप (ETV Bharat)

'सीहोर में खुली शिवराज सिंह के दावों की पोल'
पटवारी ने कहा कि, ''मोहन यादव सरकार ने गेहूं के लिए 2,700 रुपये प्रति क्विंटल MSP का वादा किया था, लेकिन किसानों को 1,800 रुपये से 2,200 रुपये प्रति क्विंटल तक का रेट मिल रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दावा करते हैं कि उन्होंने अपने लंबे शासन के दौरान मध्य प्रदेश में किसानों की इनकम आठ गुना बढ़ाई है, लेकिन उनके होम डिस्ट्रिक्ट सीहोर में किसानों की बुरी हालत ने इन दावों की पोल खोल दी है.''

मध्य प्रदेश से गुजरने वाला बड़ा हाईवे होगा जाम
जीतू पटवारी ने ऐलान किया कि, ''आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर महाराष्ट्र से राजस्थान बॉर्डर तक नाकाबंदी की जाएगी, जिसमें सेंधवा, बड़वानी, खरगोन, धार, देवास, शाजापुर, गुना, राजगढ़, शिवपुरी, मुरैना और ग्वालियर (सभी MP में) शामिल हैं.'' उन्होंने कहा, ''किसानों से जुड़े मुद्दे किसी पार्टी या आइडियोलॉजी से जुड़े नहीं हैं, बल्कि देशभक्ति और अन्नदाताओं के सम्मान से जुड़े हैं. कांग्रेस सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक किसानों के हक के लिए लड़ेगी.''

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किसान सत्याग्रह में शामिल हुए जीतू पटवारी (ETV Bharat)

44 डिग्री गर्मी में भी आंदोलन में पहुंचे किसान और कांग्रेसी
44 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी के बीच आयोजित इस आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए. पटवारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ''बुधनी उपचुनाव के नतीजों ने प्रदेश में कांग्रेस को नई संजीवनी दी है और अब पार्टी किसानों के हितों के लिए सडक़ से सदन तक संघर्ष करेगी.'' जीतू पटवारी ने कहा बुधनी उपचुनाव में आपका एक वोट किसान की लड़ाई को मजबूत करने के लिए था. जो भाजपा यहां 1.46 लाख की लीड का दावा करती थी, बुधनी की जनता ने उसे मात्र 11 हजार पर समेट दिया. यह बुधनी के परिवारजनों का आशीर्वाद ही है कि आज पूरी प्रदेश कांग्रेस आंदोलित है और सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रही है.'' उन्होंने कहा कि, ''राजकुमार पटेल और कांग्रेस के प्रति बुधनी का यह प्रेम ही आने वाले समय में प्रदेश में बड़े बदलाव का आधार बनेगा.''

बेटियों की शादी और खाली जेब का दर्द
जिलाध्यक्ष राजीव गुजराती ने किसानों की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई. गुजराती ने कहा कि, ''वर्तमान में शादियों का सीजन है और किसानों के घरों में मांगलिक कार्य हैं, लेकिन सरकार की ढुलमुल खरीदी नीति के कारण किसान की जेब खाली है.'' इस किसान सत्याग्रह के माध्यम से कांग्रेस ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया. कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, सचिन यादव, राजकुमार पटेल, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे.

किसानों की खुशहाली पचा नहीं पा रही कांग्रेस: भाजपा
चीतू पटवारी की चेतावनी पर भाजपा ने पलटवार किया है. BJP प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा, "कांग्रेस को किसानों के बारे में बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. यह वही कांग्रेस पार्टी है जो किसानों को कभी MSP नहीं दे सकी, जो कभी उनकी फसल नहीं खरीद सकी, जिसने कभी फसल बीमा का फ़ायदा नहीं दिया, जिसने कभी किसानों को लोन नहीं दिया. हर कोई जानता है कि कांग्रेस के राज में सिंचाई की सुविधाएं काफी नहीं थीं और बिजली की मांग और सप्लाई में बहुत बड़ा अंतर था. आज मध्य प्रदेश के किसान खुशहाल हैं, जिसे कांग्रेस पचा नहीं पा रही है.''

Last Updated : April 29, 2026 at 3:02 PM IST

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