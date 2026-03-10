ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में कोदो-कुटकी से तैयार होगा 'नर्मदा मिलेट्स', सरकार बेचेगी इडली-डोसा और उपमा

भोपाल: मध्य प्रदेश के एफपीओ (FPO) यानी किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से तैयार होने वाले कोदो और कुटकी के इडली-डोसा पाउडर, उपमा, खिचड़ी, बिस्किट जैसे कई उत्पाद जल्द ही देश भर के बड़े मॉल में दिखाई देंगे. प्रदेश में कोदो और कुटकी की सरकारी स्तर पर खरीद के बाद अब राज्य सरकार नर्मदा मिलेट्स ब्रांड नाम से इन उत्पादों को मार्केट में उतारने जा रही है. इसके लिए प्रदेश में पैदा होने वाले कोदो और कुटकी की मिलिंग भी मध्य प्रदेश में ही कराई जाएगी. अभी तक नासिक के व्यापारियों द्वारा इसकी मिलिंग कर इसे अपने स्तर पर बेच दिया जाता था.

मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल पहली बार किसानों से श्री अन्न यानी कोदो और कुटकी की सरकारी स्तर पर खरीद कराई है. मध्य प्रदेश में कोदो और कुटकी का उत्पादन मंडला, डिंडौरी, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी और सिंगरौली जिलों में होता है. मंडला ओर डिंडौरी को श्री अन्न का कटोरा भी कहा जाता है. राज्य सरकार द्वारा इस साल करीब 4 हजार किसानों से 3 हजार मीट्रिक टन कोदो और कुटकी की खरीदी की गई है. राज्य सरकार ने यह खरीदी श्री अन्न फेडरेशन के माध्यम से की है. फेडरेशन के सीईओ बलराम विश्वकर्मा ने बताया कि "सरकार ने तय किया है कि अब कोदो-कुटकी की प्रोसेसिंग के बाद उत्पादों का निर्माण कर इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी की जाए."

किसान उत्पादक संगठन कोदो कुटकी से बनाएगी इडली डोसा पाउडर (ETV Bharat)

कोदो से इटली-डोसा और उपमा होंगे तैयार

सीईओ बलराम विश्वकर्मा कहते हैं कि "अभी तक मध्य प्रदेश में पैदा होने वाले कोदो-कुटकी को महाराष्ट्र के नासिक में बेचा जाता था, जहां से इसकी प्रोसेसिंग कर बाजार में बेचा जाता था. लेकिन अब मध्य प्रदेश में ही कोदो और कुटकी की प्रोसेसिंग की जाएगी. इसके बाद इससे कई तरह के प्रोडक्ट भी बनाए जाएंगे, जिन्हें मध्य प्रदेश के अपने ब्रांड नेम 'नर्मदा मिलेट्स' के टैग के साथ बेचा जाएगा. कोदो और कुटकी से अभी टेस्टिंग के रूप में 5 तरह के उत्पाद तैयार किए गए हैं. जिसमें कुकीज, इडली, डोसा का मिश्रण, उपमा और खिचड़ी शामिल है. इसकी पैकिंग भी तैयार करा ली गई है. इसको मॉल और बड़े स्टोर पर बेचने के लिए भी चर्चा की जा रही है."

कुटकी से तैयार इडली बनाने का पाउडर (ETV Bharat)

कोदो-कुटकी से तैयार मिलेट्स (ETV Bharat)

सरकार जल्द बांटेगी बोनस

राज्य सरकार ने किसानों से कोदो 2500 रुपए क्विंटल और कुटकी 3500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदी थी. इसके अलावा इस पर 1000 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया था. किसानों को खरीदी का भुगतान तो कर दिया गया, लेकिन अभी बोनस की राशि नहीं दी गई है. किसानों को कोदो-कुटकी बिक्री के बोनस का भुगतान किया जाना बाकी है. इसी माह के अंत में किसानों को बोनस के भुगतान की करीब 3 करोड़ की राशि देने की तैयारी की जा रही है.