बुरहानपुर के किसान का कमाल, चिरायता की खेती से धमाल, खेत में ऊगने लगा सोना
एमपी के इस गांव में पहली बार चिरायता की खेती, फसल एक लाभ अनेक, किसान ने बताया कैसे होगी ट्रिपल कमाई, सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 2:08 PM IST
बुरहानपुर : मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के सीमावर्ती लोनी गांव में प्रगतिशील किसान भास्कर महाजन ऐसी खेती कर रहे हैं, जिसे मालामाल करने वाली खेती कहना गलत नहीं होगा. उन्होंने पारंपरिक खेती के साथ औषधीय खेती को अपनाया है. दरअसल, पिछली बार उन्होंने नीमच मंडी में औषधीय फसलों व वस्तुओं की नीलामी प्रकिया और बेहतर भाव से प्रेरित होकर कालमेघ यानी चिरायता की खेती को अपनाया है, खेती के लिए भास्कर ने 3 किलोग्राम चिरायता के बीज खरीदे, इसके बाद बारह एकड़ में से एक एकड़ कृषि भूमि पर औषधीय फसल लगाकर नया प्रयोग किया.
किसान भास्कर ने जिले में पहली बार चिरायता की खेती में भाग्य आजमाया है, इस खेती से उन्हें बेहतर उत्पादन और मुनाफे की उम्मीद है, उन्होंने अन्य किसानों से अपील की है कि नई और उन्नत खेती को अपनाएं. खेती किसानी में विशेषयज्ञ से सलाह जरूर लें, इससे वाकई में किसानों की आमदनी दोगुनी हो सकती है.
चिरायता की खेती यानी ट्रिपल मुनाफा
किसान भास्कर के मुताबिक, '' इस खेती में खाद का कम इस्तेमाल होता हैं, कम लागत और कम समय में बेहतर उत्पादन उठा सकते हैं. यह खेती महज साढ़े चार महीने में ही तैयार हो जाती हैं, इसके बाद आसानी से हार्वेस्ट करके प्रत्येक उपज को बाजार में अच्छे दाम में आसानी से बेच सकते हैं. साढ़े चार महीने की अवधि में दो बार ही दवाइयों का छिड़काव किया है. एक एकड़ में 35 हजार रु का खर्च आता है और इस खेती में 30 क्विंटल पंचांग (भूसा) निकलने की उम्मीद है, जिससे उपज डेढ़ लाख रु में बिकने की संभावना हैं.''
तीन गुना मुनाफा, किसानों का रुझान
खास बात यह है कि नीमच मंडी में चिरायता के बीज और पंचांग की अच्छी कीमत मिलती है, जिसके चलते इस बार चिरायता की खेती के प्रति किसानों का रुझान बढ़ा है, वह इस खेती में सफलता पाने के बाद अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, बुरहानपुर के लोनी गांव में किसान ने पारंपरिक खेती से हटकर नई किस्म की खेती का विकल्प चुना है, उन्होंने 12 एकड़ में से एक एकड़ में प्रयोग के तौर पर औषधीय कालमेघ यानि चिरायता की बोवई की है. हालांकि इस खेती में उन्होंने सफलता पाई है, लेकिन बीज उत्पादन में किसान पिछड़ गए, यदि बीज का उत्पादन भी होता तो किसान की किस्मत बदल जाती है, और अन्य किसानों के लिए मिसाल बनते, हालांकि इस खेती में उन्हें लागत से तीन गुना ज्यादा मुनाफा होने की आस बंधी है.
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खेती एक, लाभ अनेक
किसान भास्कर ने बताया, '' मैंने एक एकड़ खेत में औषधीय फसल लगाकर नया प्रयोग किया है, नीमच मंडी में चिरायता की फसल के भाव देखकर औषधीय फसलों से आकर्षित हुआ. चिरायता की खेती एक है, जबकि लाभ अनेक हैं. इस खेती में पौधों का पंचांग यानी भूसा, बीज सहित जड़ें भी बेहद उपयोगी साबित होती हैं. नीमच मंडी में वर्तमान में जड़ों का भाव डेढ़ हजार से दो हजार रु प्रति क्विंटल, पंचांग (भूसा) साढ़े से पांच हजार रु प्रति क्विंटल, इसी तरह पिछले साल बीज का भाव तीन लाख से नौ लाख रु प्रति क्विंटल तक मिला था. वहीं, एक एकड़ में करीब 30 से 35 क्विंटल पंचांग, और 60 किग्रा से लेकर 100 किग्रा तक बीज निकलता है, जबकि जड़ें भी निकलती हैं, इससे किसान को ट्रिपल फायदा होता है.