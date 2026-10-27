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बुरहानपुर के किसान का कमाल, चिरायता की खेती से धमाल, खेत में ऊगने लगा सोना

एमपी के इस गांव में पहली बार चिरायता की खेती ( Etv Bharat Graphics )

बुरहानपुर : मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के सीमावर्ती लोनी गांव में प्रगतिशील किसान भास्कर महाजन ऐसी खेती कर रहे हैं, जिसे मालामाल करने वाली खेती कहना गलत नहीं होगा. उन्होंने पारंपरिक खेती के साथ औषधीय खेती को अपनाया है. दरअसल, पिछली बार उन्होंने नीमच मंडी में औषधीय फसलों व वस्तुओं की नीलामी प्रकिया और बेहतर भाव से प्रेरित होकर कालमेघ यानी चिरायता की खेती को अपनाया है, खेती के लिए भास्कर ने 3 किलोग्राम चिरायता के बीज खरीदे, इसके बाद बारह एकड़ में से एक एकड़ कृषि भूमि पर औषधीय फसल लगाकर नया प्रयोग किया.

एमपी में चिरायता की खेती (Etv Bharat Graphics) किसान भास्कर ने जिले में पहली बार चिरायता की खेती में भाग्य आजमाया है, इस खेती से उन्हें बेहतर उत्पादन और मुनाफे की उम्मीद है, उन्होंने अन्य किसानों से अपील की है कि नई और उन्नत खेती को अपनाएं. खेती किसानी में विशेषयज्ञ से सलाह जरूर लें, इससे वाकई में किसानों की आमदनी दोगुनी हो सकती है.