ETV Bharat / state

साल 2025 में मध्य प्रदेश की कई जानी मानी हस्तियों ने दुनिया को कहा अलविदा

मध्य प्रदेश की कई जानी-मानी हस्तियां का 2025 में हुआ निधन. सामाजिक, राजनैतिक, सिनेमा और खेल से जुड़ी इन हस्तियों को किया जाएगा हमेशा याद.

MP PERSONALITIES PASSED AWAY 2025
साल 2025 में मध्य प्रदेश की जानी मानी हस्तियों ने दुनिया को कहा अलविदा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 7:50 PM IST

|

Updated : December 31, 2025 at 7:59 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

MP Personalities Passed Away 2025: साल 2025 में मध्य प्रदेश की कई जानी मानी हस्तियों ने दुनिया को अलविदा कह दिया. थियेटर, सिनेमा, राजनीति, प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व दिवंगत हो गए. इन सभी लोगों ने अपने-अपने क्षेत्रों में अमिट छाप छोड़ी. पद्म श्री रामसहाय पांडे, डॉक्टर एमसी डावर, डॉ रामविलास वेदांती, जाने माने रंगकर्मी आलोक चटर्जी जैसी कई दिग्गज हस्तियों के निधन से राजनैतिक, सामाजिक, खेल और मनोरंजन जगत में गहरा शून्य हो गया.

पद्म श्री रामसहाय पांडे

बुंदेलखंड के राई नृत्य के दिग्गज कलाकार पद्म श्री रामसहाय पांडे 8 अप्रैल को 92 साल की आयु में लंबी बीमारी के बाद दुनिया से विदा हो गए. उनका निधन सागर स्थित एक निजी अस्पताल में हुआ था. उनका अंतिम संस्कार कनेरा देव गांव में किया गया. लुप्त होती बुंदेलखंड की राई नृत्य को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में उनका अमिट योगदान रहा. पंडित रामसहाय पांडे ने 11 वर्ष की उम्र में राई लोक नृत्य में मृदंग बजाना शुरू कर दिया था. 2022 में उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान पद्म श्री से नवाजा गया.

पद्म श्री डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर

गरीबों के मसीहा डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर का 79 साल की उम्र में 4 जुलाई को जबलपुर में निधन हो गया. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता था. जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री पूरी की. इसके बाद कुछ दिनों तक सेना में नौकरी भी की थी फिर जबलपुर में महानंदा में एक छोटी सी क्लीनिक शुरू कर प्रैक्टिस की शुरुआत की थी.

उन्होंने मात्र 2 रुपये की फीस से इलाज करना शुरू किया था और वर्तमान में मात्र 20 रुपये में गरीबों का इलाज कर रहे थे. भारत सरकार ने उनके इस सेवा कार्य के लिए 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जबलपुर दौरे के दौरान उनसे मुलाकात की थी.

रंगमंच अभिनेता आलोक चटर्जी

प्रख्यात फिल्म और रंगमंच अभिनेता आलोक चटर्जी का 6 जनवरी को भोपाल में 63 वर्ष की आयु में मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर से निधन हो गया. एनएसडी के पूर्व छात्र और दिवंगत अभिनेता इरफान खान के सहपाठी रहे थे. जिन्हें 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. उन्होंने 2003 में बंगाली फिल्म पातालघर से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद हिंदी फिल्मों जैसे उत्थान (2006), हसीन दिलरुबा (2021), मुकाम (2022), 30 आवर्स सर्वाइवल: गौरैया लाइव (2024) और पटना शुक्ला (2024) में काम किया. उन्होंने उत्तर कथा, गांव हमारा, शहर से प्यारा और महारानी जैसे कई टीवी सीरियल्स में सहायक भूमिकाएं निभाईं.

अभिनेता अच्युत पोतदार

जबलपुर में जन्मे जाने माने अभिनेता अच्युत पोतदार का निधन 18 अगस्त को ठाणे महाराष्ट्र में हुआ. उनका जन्म 22 अगस्त 1934 को जबलपुर, मध्य प्रांत, ब्रिटिश भारत में हुआ था. वे एक जाने माने अभिनेता थे. उन्होंने 3 इडियट्स (2009), लगे रहो मुन्ना भाई (2006) और इश्क (1997) जैसी कई हिट फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया. उन्होंने बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के 44 वर्ष की आयु में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया था. उन्होंने इंडियन ऑयल में भी 25 वर्षों तक काम किया और 1992 में 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए. स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मध्य प्रदेश के रीवा में प्रोफेसर के रूप में भी काम किया था.

अयोध्या मंदिर आंदोलन के सूत्रधार डॉ. रामविलास वेदांती

रीवा में जन्मे अयोध्या मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार रहे डॉ रामविलास वेदांती का 15 दिसंबर को रीवा में ही इलाज के दौरान निधन हो गया था. वे 67 वर्ष के थे. अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें रीवा के एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां जांच के बाद सेप्टीसीमिया की पुष्टि हुई. उनका अंतिम संस्कार अयोध्या में किया गया.

पीतांबरा पीठ के मुख्य आचार्य पं.ओम नारायण शास्त्री

पीतांबरा पीठ के मुख्य आचार्य पं ओम नारायण शास्त्री का 13 मार्च को निधन हो गया. वह लंबे समय से बीमार थे. ग्वालियर के हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उन्होंने 90 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. आचार्य बाल काल से ही पीतांबरा पीठ से जुड़ गए थे और मां बगलामुखी की सेवा में अपना ध्यान लगाते थे.

1962 में राष्ट्ररक्षा अनुष्ठान में अहम भूमिका निभाई थी. पीठ से जुड़े कुछ साधक बताते हैं कि भारत और चीन का युद्ध रोकने के लिए पीतांबरा पीठ पर स्वामी जी महाराज ने विशेष अनुष्ठान किया था. जिसमें स्वामी जी महाराज ने आचार्य ओम नारायण शास्त्री जी को भी उस अनुष्ठान में शामिल किया था. उस समय 80 विद्वानों द्वारा ये अनुष्ठान किया गया था, जिसमें दतिया से आचार्य ओम नारायण शास्त्री भी शामिल थे.

स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवरनाथ तिवारी

देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवर नाथ तिवारी का 7 दिसंबर को 94 साल की उम्र में मैहर में निधन हो गया. मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मर्दापुर निवासी अक्षयवरनाथ लंबे समय से मैहर के ग्राम पहाड़ी में रह रहे थे. उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार प्रयागराज में किया गया था.

अक्षयवरनाथ तिवारी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ सक्रिय रहे थे. 1977 के आपातकाल का भी खुलकर विरोध किया. जिसके चलते उन्हें मीसा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और 11 माह की कैद झेलनी पड़ी थी.

विंध्य के कद्दावर नेता शंकरलाल तिवारी

बीजेपी के पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी का इलाज के दौरान 12 अक्टूबर को निधन हो गया. लंबी बीमारी के बाद दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली थी. विंध्य क्षेत्र के सतना की राजनीति में शंकरलाल तिवारी एक कद्दावर नेता माने जाते थे. वे सतना विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से 3 बार विधायक रहे. उन्हें गरीबों व सर्वहारा के नेता के रूप में जाना जाता था. एक जमीनी नेता के रूप में हमेशा लोगों के बीच मौजूद रहते थे.

कांग्रेस नेता लाहलिंग देवदा

रतलाम के सैलाना क्षेत्र के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता लाहलिंग देवदा का सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद उपचार के दौरान निधन हो गया. परिजन उन्हें रतलाम के प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे थे जहां उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें गुजरात के वडोदरा ले जाया गया था. उपचार के दौरान लाहलिंग देवदा का वडोदरा में 7 नवंबर को निधन हो गया. 70 वर्षीय देवदा 1993 में सैलाना से कांग्रेस के टिकिट पर विधायक बने थे.

भाजपा नेता रामदयाल प्रजापति

मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य रामदयाल प्रजापति का 1 फरवरी को निधन हो गया. रामदयाल प्रजापति का भोपाल स्थित चोला विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार किया गया. रामदयाल प्रजापति भोपाल नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष थे और वर्तमान में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था और वो माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष थे.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश तपेश कुमार दुबे

बैतूल के आमला में पदस्थ 55 साल के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तपेश कुमार दुबे का नवंबर माह में निधन हो गया. वह आमला क्षेत्र के लादी गांव में विजिट करने गए थे वहीं अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई. तुरंत ही मौके पर डॉक्टर्स को बुलाया गया लेकिन डॉक्टर्स ने चेकअप करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई. वे छिंदवाड़ा के रहने वाले थे और वहीं उनका अंतिम संस्कार 5 नवंबर को हुआ.

बीएसएफ आईजी राजेश शर्मा

ग्वालियर के टेकनपुर में स्थित सीमा सुरक्षा बल अकादमी BSF के कमांडो स्कूल के IG राजेश शर्मा का 19 मार्च को हार्टअटैक से निधन हो गया. आईजी शर्मा एक कर्तव्यनिष्ठ बीएसएफ अधिकारी थे और उनके नेतृत्व में देश की सीमाओं की रक्षा के लिहाज से अनेक महत्वपूर्ण अभियान चलाये गए. वे देश की सीमाओं पर तैनात भी रहे.

सीनियर आईपीएस मनीष शर्मा

मध्य प्रदेश पुलिस में स्पेशल डीजी रेल मनीष शंकर शर्मा का 17 मार्च को दिल्ली में निधन हो गया. सीनियर आईपीसए मनीष शर्मा को इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया था, जहां हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया था. मनीष शंकर शर्मा का भोपाल में अंतिम संस्कार किया गया. आईपीएस मनीष शंकर शर्मा ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल सिक्योरिटी, काउंटर टेरेरिज्म एंड पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स डिग्री ली थी.

वे प्रदेश के रायसेन, सतना, छिंदवाड़ा और खंडवा जिले में एसपी रहे. उन्होंने ग्लोबल टेररिज्म चैलेंज एंड पॉलिसी ऑप्शन बुक भी लिखी थी. उन्होंने अपनी 31 साल की सरकारी नौकरी में 4 महाद्वीपों में अपनी सेवाएं दीं. आईपीएस मनीष शंकर शर्मा के पिता केएस शर्मा मध्य प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव थे.

जु-जित्सु खिलाड़ी रोहिणी कलम

35 साल की अंतरराष्ट्रीय जु-जित्सु खिलाड़ी रोहिणी कलम देवास स्थित अपने घर में अक्टूबर माह में मृत हालत में मिलीं. ऐसा बताया गया कि उन्होंने आत्महत्या की. परिजन उन्हें अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. रोहिणी ने हांगझोऊ में 19वें एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था. वे बर्मिंघम में आयोजित विश्व खेलों के लिए चुनी जाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थीं. इसके अलावा इस टूर्नामेंट में भारत के लिए कई पदक जीते थे. रोहिणी ने 2007 में अपने खेल जीवन की शुरुआत की थी और 2015 से पेशेवर रूप से जु-जित्सु में शामिल हुईं.

Last Updated : December 31, 2025 at 7:59 PM IST

TAGGED:

MP CELEBRITIES PASSED AWAY IN 2025
MADHYA PRADESH CELEBRITIES DIED
MP REMEMBERED PERSONALITIES
CELEBRITIES LOST 2025
MP PERSONALITIES PASSED AWAY 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.