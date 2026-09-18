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मध्य प्रदेश बना सियासत की प्रयोगशाला, राहुल गांधी से लेकर मोहन भागवत लगा रहे पाठशाला

मध्य प्रदेश इन दिनों राष्ट्रीय राजनीति का केन्द्र बना हुआ है. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शनिवार को शामिल होने जा रहे हैं. इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए दिल्ली से ही करीब 2 हजार लोगों की टीम इंदौर पहुंची है. इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रिकॉर्ड युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है. कार्यक्रम में करीब 50 हजार से ज्यादा युवाओं को एंट्री दी जाएगी. उधर, कांग्रेस राहुल गांधी के इस कार्यक्रम का सभी जिला और ब्लॉक स्तर पर लाइव प्रसारण स्क्रीन लगाकर करेगी.

भोपाल: देश में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र बना हुआ है. उज्जैन और इंदौर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम के साथ ही भोपाल में भी 19 सितंबर को संघ का बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है. संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं. वे शनिवार को राजधानी भोपाल में दो अलग-अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. इस दौरान वे समाज के प्रमुख लोगों से संवाद भी करेंगे. इसके अलावा रविवार को भी भोपाल में संघ का बड़ा आयोजन होने जा रहा है. उधर, शनिवार को इंदौर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम होने जा रहा है.

हालांकि, कार्यक्रम के पहले स्थान के शुल्क को लेकर पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक बयानबाजी जारी है. मोहन सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल के शुल्क पर कांग्रेस की आपत्ति को राजनीतिक स्टंट बताया है. उन्होंने आरोप लगाया कि यदि किसी सरकारी परिसर का उपयोग राजनीतिक कार्यक्रम के लिए किया जाता है तो उसका शुल्क जमा करना पड़ता है. बीजेपी भी शुल्क जमा करती आई है. कांग्रेस यह सब नेगेटिव पब्लिसिटी के जरिए कार्यक्रम को पॉपुलर करने की कोशिश कर रही है.

मंत्री ने राहुल का किया इंदौर में स्वागत

मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि वे मध्य प्रदेश में युवाओं को दिग्भ्रिमित नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रदेश के स्वशासन की तारीफ भी करें. सिर्फ विपक्ष में होने के नाते देश को तोड़ने की बात न करें. देश के नवनिर्माण और युवाओं की शक्ति को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए.

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भोपाल में संघ का बड़ा कार्यक्रम

संघ के कार्यक्रम की सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)

उधर, संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत के उज्जैन में बड़े कार्यक्रम के बाद शनिवार और रविवार को संघ का भोपाल में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है. संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले शनिवार को भोपाल पहुंचेंगे. शनिवार को वे भोपाल के भानपुर में आयोजित श्रम साधक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. इसके अलावा कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में समाज के प्रमुख लोगों से भी वे संवाद करेंगे. इसके अलावा प्रांत प्रचारकों और विस्तारकों के साथ भी उनकी बड़ी बैठक होने जा रही है. रविवार को लाल परेड ग्राउंड में संघ का शाखा संगम का आयोजन होने जा रहा है. इसको होसबाले संबोधित करेंगे. इस कार्यक्रम में करीब 30 हजार पूर्ण गणवेशधारी स्वयं सेवक शामिल होंगे.