मध्य प्रदेश बना सियासत की प्रयोगशाला, राहुल गांधी से लेकर मोहन भागवत लगा रहे पाठशाला
इंदौर-भोपाल में युवा समागम, भोपाल में दो दिन संघ का बड़ा आयोजन, इंदौर में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज प्रोग्राम. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 10:55 PM IST
भोपाल: देश में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र बना हुआ है. उज्जैन और इंदौर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम के साथ ही भोपाल में भी 19 सितंबर को संघ का बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है. संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं. वे शनिवार को राजधानी भोपाल में दो अलग-अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. इस दौरान वे समाज के प्रमुख लोगों से संवाद भी करेंगे. इसके अलावा रविवार को भी भोपाल में संघ का बड़ा आयोजन होने जा रहा है. उधर, शनिवार को इंदौर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम होने जा रहा है.
राष्ट्रीय राजनीति का केन्द्र बना मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश इन दिनों राष्ट्रीय राजनीति का केन्द्र बना हुआ है. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शनिवार को शामिल होने जा रहे हैं. इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए दिल्ली से ही करीब 2 हजार लोगों की टीम इंदौर पहुंची है. इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रिकॉर्ड युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है. कार्यक्रम में करीब 50 हजार से ज्यादा युवाओं को एंट्री दी जाएगी. उधर, कांग्रेस राहुल गांधी के इस कार्यक्रम का सभी जिला और ब्लॉक स्तर पर लाइव प्रसारण स्क्रीन लगाकर करेगी.
राहुल गांधी के कार्यक्रम में 10 लाख रुपये की फीस पर बहस
हालांकि, कार्यक्रम के पहले स्थान के शुल्क को लेकर पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक बयानबाजी जारी है. मोहन सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल के शुल्क पर कांग्रेस की आपत्ति को राजनीतिक स्टंट बताया है. उन्होंने आरोप लगाया कि यदि किसी सरकारी परिसर का उपयोग राजनीतिक कार्यक्रम के लिए किया जाता है तो उसका शुल्क जमा करना पड़ता है. बीजेपी भी शुल्क जमा करती आई है. कांग्रेस यह सब नेगेटिव पब्लिसिटी के जरिए कार्यक्रम को पॉपुलर करने की कोशिश कर रही है.
19 सितंबर को इंदौर में जननायक श्री राहुल गांधी जी के “छात्रों की गूंज” कार्यक्रम को लेकर राजगढ़ में ज़िला कांग्रेस प्रभारी श्री सुरेन्द्र हनी बघेल जी एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री प्रियव्रत सिंह जी की उपस्थिति में ‘छात्रों की गूंज’ के स्टाल लगाकर युवाओं के रजिस्ट्रेशन कर राजगढ़… pic.twitter.com/8E5N0NhaPY— MP Congress (@INCMP) September 17, 2026
मंत्री ने राहुल का किया इंदौर में स्वागत
मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि वे मध्य प्रदेश में युवाओं को दिग्भ्रिमित नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रदेश के स्वशासन की तारीफ भी करें. सिर्फ विपक्ष में होने के नाते देश को तोड़ने की बात न करें. देश के नवनिर्माण और युवाओं की शक्ति को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए.
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भोपाल में संघ का बड़ा कार्यक्रम