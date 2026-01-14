ETV Bharat / state

तृतीय वर्ग कर्मचारियों का बड़ा आंदोलन, पुरानी पेंशन, ई-अटेंडेंस जैसी कई मांगो को लेकर हल्लाबोल

भोपाल: मध्य प्रदेश के तृतीय वर्ग कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है. महंगाई भत्ता, पुरानी पेंशन, नियमितीकरण और ई-अटेंडेंस जैसी 11 सूत्री लंबित मांगों को लेकर 15 जनवरी को राजधानी भोपाल सहित सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा. इस दौरान कर्मचारी संगठन मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र निर्णय की मांग करेंगे.

कर्मचारी नेताओं ने बताया की मध्य प्रदेश के मंत्रालयीन कर्मचारियों के साथ सभी जिला मुख्यालयों पर 15 जनवरी को तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के बैनर तले व्यापक आंदोलन किया जाएगा. तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि "कर्मचारियों की वर्षों से लंबित 11 सूत्री मांगों को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है. भोपाल में सतपुड़ा भवन के सामने और जिलों में कलेक्टरेट परिसर में प्रदर्शन कर मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा. यदि इसके बाद भी हमारी मांगो पर विचार नहीं होता तो कर्मचारी बड़े आंदोलन पर विचार करेंगे."

इन प्रमुख मांगों को लेकर होगा आंदोलन

उमाशंकर तिवारी ने कहा कि "बढ़ती महंगाई के बावजूद कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं मिल पा रही है. इसलिए संगठन ने नवनियुक्त कर्मचारियों को 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन देने की व्यवस्था को अन्यायपूर्ण बताते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है. संगठन की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना लागू करना, कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ देना, ई-अटेंडेंस से मुक्ति तथा आउटसोर्स, स्थाई और संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण समेत अन्य मांगे शामिल है."

शिक्षा विभाग से संबंधित मांग भी शामिल

तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन ने शिक्षा विभाग और अनुसूचित जनजातीय विभाग में पदस्थ शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान देने, लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान ग्रेड पे देने और अनुकंपा नियुक्ति व चतुर्थ श्रेणी पदोन्नति में सीपीसीटी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग भी रखी है. इसके साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पीपीओ एवं समस्त स्वत्वों का भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि पर ही देने की मांग की गई है.