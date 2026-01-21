ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का आंदोलन, मांगें पूरी नहीं होने पर दी सरकार को चेतावनी

मध्य प्रदेश में सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे कर्मचारी, वेतन वृद्धि, पेंशन और नियमितीकरण सहित कई मांगों को लेकर कर रहे आंदोलन.

MADHYA PRADESH EMPLOYEES PROTEST
मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का आंदोलन (ETV Bharat)
Published : January 21, 2026 at 5:05 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी, अंशकालीन और अस्थाई कर्मचारियों ने अपनी वर्षों से लंबित मांगों को लेकर राजधानी भोपाल में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कर दी है. मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के बैनर तले शुरू हुआ यह आंदोलन एक महीने तक चलेगा. कर्मचारियों का कहना है कि पदों को सांख्येत्तर घोषित किए जाने और नियमितीकरण समेत अन्य मांगों पर सरकार की ओर से कोई ठोस फैसला नहीं होने के कारण उनका भविष्य अंधकार में चला गया है. इसी के विरोध में कर्मचारियों ने चरणबद्ध आंदोलन का रास्ता अपनाया है.

भविष्य पर मंडराया संकट

कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि प्रदेश के स्थाई, दैनिक वेतन भोगी और अंशकालीन कर्मचारियों का भविष्य अनिश्चित हो गया है. शासन ने अस्थाई पदों को सांख्येत्तर घोषित कर दिया. जबकि लंबे समय से ये कर्मचारी नियमितीकरण, सातवें वेतनमान, वेतन वृद्धि और पेंशन सुविधा की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. इससे कर्मचारियों में गहरा असंतोष व्याप्त है. इसीलिए बुधवार से भोपाल में सत्याग्रह की शुरुआत की गई है. इसमें प्रदेशभर के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं.

कर्मचारियों ने सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप

आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि बार-बार ज्ञापन और संवाद के बावजूद राज्य सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया. मांगें वर्षों से लंबित हैं, लेकिन समाधान की दिशा में ठोस कार्रवाई न होने के कारण मजबूरन सत्याग्रह का सहारा लेना पड़ा है. कर्मचारी नेता पांडे ने बताया कि अपनी मांग को लेकर हम लोग दो बार सीएम सचिवलाय में ज्ञाापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई असर नहीं हुआ.

ये हैं प्रमुख पांच सूत्रीय मांगें

उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के आदेशानुसार सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाए या कर्मचारियों को नियमित किया जाए.

शासन द्वारा 22 दिसंबर 2025 को जारी अस्थाई पदों को सांख्येत्तर घोषित करने का आदेश निरस्त किया जाए.

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए

अंशकालीन कर्मचारियों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन या कलेक्टर दर के अनुसार भुगतान किया जाए

अस्थाई कर्मचारियों को पेंशन सुविधा का लाभ दिया जाए.

एक महीने तक चलेगा सत्याग्रह

अशेाक पांडे ने बताया कि जब तक सरकार द्वारा हमारी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता. तब तक सत्याग्रह आंदोलन जारी रहेगा. यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से एक महीने तक चलेगा और जरूरत पड़ी तो आगे की रणनीति भी तय की जाएगी. इस आंदोलन में शासकीय और अर्द्धशासकीय विभागों के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक, कार्यभारित कर्मचारी, आकस्मिक निधि कर्मी, स्थाई व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, माली, गैंगमैन श्रमिक, नगरीय निकाय और पंचायत निकाय कर्मी शामिल हैं."

