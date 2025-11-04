ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में विद्युत विभाग के फरमान से हड़कंप, 10 घंटे से ज्यादा दी बिजली तो कटेगी सैलरी

मध्य प्रदेश में बिजली विभाग ने किसानों को दिया झटका. बिजली सप्लाई की लिमिट तय, कांग्रेस ने पूछा क्या बिजली की कमी है?

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 7:18 PM IST

3 Min Read
भोपाल: मध्य प्रदेश में रबी की फसल की तैयारी कर रहे किसानों को बिजली विभाग ने झटका दिया है. बिजली विभाग द्वारा किसानों को टाइम टेबल के हिसाब से ही बिजली की आपूर्ति की जाएगी. राज्य सरकार ने किसानों को 10 घंटे बिजली देने के लिए कहा है. किसानों को तय समय से 10 मिनट भी ज्यादा बिजली नहीं दी जाएगी. यदि ऐसा किया गया तो बिजली विभाग अपने कर्मचारियों पर कार्रवाई करेगी. बिजली विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. आदेश में कहा गया है कि किसानों को एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी गई, तो ऑपरेटर की सैलरी में कटौती की जाएगी.

प्रदेश के सभी प्रबंधकों को भेजा पत्र, कटेगी सैलरी

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर एके जैन द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि "यदि किसी भी कृषि फीडर पर 10 घंटे से ज्यादा बिजली सप्लाई की जाती है, तो इसे नियम विरूद्ध मानते हुए संबधित ऑपरेटर की एक दिन की सैलरी काटी जाएगी. आदेश में बताया गया कि कब-कब किस पर कार्रवाई होगी."

  • यदि किसी माह में किसी कृषि फीडर पर 1 दिन में 10 घंटे से अधिक आपूर्ति पाई जाती है, तो संबंधित ऑपरेटर का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा.
  • यदि किसी माह में किसी फीडर पर 2 दिन लगातार 10 घंटे से अधिक आपूर्ति पाई जाती है, तो संबंधित जूनियर इंजीनियर का एक दिन का वेतन काटा जाएगा.
  • यदि किसी माह में किसी फीडर पर 5 दिन लगातार 10 घंटे से ज्यादा आपूर्ति पाई जाती है, तो संबंधित उप महाप्रबंधक का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा.
  • यदि किसी माह में किसी फीडर पर 7 दिन निरंतर प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक आपूर्ति पाई जाती है, तो संबंधित महाप्रबंधक का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा किसानों के लिए बिजली नहीं

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बिजली कंपनी के पत्र को लेकर सरकार को घेरा है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि "प्रदेश में किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही और अब बिजली विभाग कर्मचारियों पर मनमाने आदेश थोप रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि "क्या प्रदेश में बिजली की कमी हो गई है? क्या इसी कारण कर्मचारियों के लिए यह फरमान जारी किया गया है? उन्होंने कहा कि "यह बिजली कंपनियों के साथ अन्याय है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार दिल्ली में मेट्रो चलाना चाहती है, लेकिन मध्य प्रदेश में जनता को बिजली देना नहीं चाहती."

बढ़ेगी बिजली की डिमांड

सर्दियों के मौसम में बिजली की डिमांड में बढ़ोत्तरी होती है. सर्दियों में घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा बिजली की खपत तो बढ़ती ही है. साथ ही फसल में पानी देने के लिए कृषि क्षेत्र में भी बिजली की खपत बढ़ जाती है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी एक दिन पहले कहा था कि "नवंबर माह से प्रदेश में बिजली की खपत बढ़ने वाली है. उन्होंने यह भी कहा था कि किसानों को 10 घंटे बिजली दी जाएगी."

