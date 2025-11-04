ETV Bharat / state

'मध्य प्रदेश में 1 मिनट भी नहीं कटती बिजली' प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया सरचार्ज छूट का कैलकुलेशन

मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं का सरचार्ज माफ करने जा रही है सरकार, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया पूरा कैलकुलेशन.

ऊर्जा मंत्री ने कहा- एपमी में 1 मिनट भी नहीं होती बिजली कटौती (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 10:56 PM IST

Updated : November 4, 2025 at 11:07 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ईटीवी भारत पर दावा किया है कि मध्य प्रदेश में एक मिनट की भी बिजली कटौती नहीं होती. उन्होंने एमपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने वाला वो प्लान भी साझा किया, जिसमें बिजली के सरचार्ज से परेशान उपभोक्ताओं को सरकार समाधान के जरिए बड़ी राहत देने वाली है. ऊर्जा मंत्री से समझते हैं कि किन उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने पर सरचार्ज में कितनी छूट मिलेगी. सरकार को कितना मिलेगा राजस्व. सरकार बिजली उपभोक्ताओं को क्यों राहत दे रही है. ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत इन सभी सवालों का विस्तार से जवाब दिया.

ऊर्जा मंत्री ने बताया समाधान योजना से कैसे मिलेगी राहत

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि "समाधान योजना उन तमाम बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश है, जिनका 3 महीने से ज्यादा का बिल बकाया है. इसमें उन्हें सरचार्ज से राहत दी जाएगी. ऐसे कृषि उपभोक्ता जो 5 एचपी तक के यूजर हैं वो भी इसके दायरे में आएंगे." उन्होंने बताया कि "प्रथण चरण में घरेलू और कृषि उपभोक्ता अगर एकमुश्त राशि जमा करेंगे तो उन्हें 100 फीसदी तक की छूट मिलेगी. अगर वो 6 किस्तों में राशि जमा करेंगे तो 70 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी.

ऊर्जा मंत्री ने बताया समाधान योजना से कैसे मिलेगी राहत (ETV Bharat)

अगर वो गैर घरेलू उपभोक्ता है, तो उन्हें प्रथम चरण में एकमुश्त जमा करने पर 80 फीसदी छूट रहेगी. वहीं, अगर 6 किस्तों में जमा करते हैं तो 60 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी. इसके बाद दूसरा चरण आएगा. दूसरे चरण में हमारे घरेलू उपभोक्ता और कृषि उपभोक्ता आएंगे. एकमुश्त राशि जमा करने पर उन्हें 90 प्रतिशत की राहत दी जाएगी.

6 किस्तों में जमा करेंगे तो 60 फीसदी की छूट दी जाएगी. गैर घरेलू उपभोक्ता एकमुश्त राशि जमा कर देते हैं तो 70 प्रतिशत छूट दी जाएगी और अगर यही राशि 6 किस्तों में जमा करते हैं तो उन्हें 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी." मंत्री तोमर ने बताया कि पहला चरण 31 दिसम्बर तक है. एक जनवरी से 28 फरवरी इसका दूसरा चरण होगा.

3200 करोड़ रुपए की राशि होगी माफ

मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि "जो राशि वसूली जानी है वो लगभग 12 हजार करोड़ है. जिसमें से छूट के बाद करीब 3200 करोड़ रुपए बिजली उपभोक्ताओं के सरकार माफ करने जा रही है और करीब 8 हजार करोड़ राजस्व के रूप में सरकार को प्राप्ति होगी." उन्होंने कहा कि "ये राजस्व भी जनता के फायदे के लिए ही है.

इस राजस्व से हम कोयले का भुगतान करेंगे. बैंकों का लोन है, उसका भुगतान होगा. बिजली जो कंपनियों से खरीदते हैं समय पर भुगतान कर देंगे. कंपनियां फायदे में आएंगी तो जाहिर है कि बिजली सस्ती होगी. मोहन सरकार जो कर रही है जनता के लिए कर रही है."

ऊर्जा मंत्री से जानिए क्यों लगवाएं स्मार्ट मीटर? (ETV Bharat)

ऊर्जा मंत्री से जानिए क्यों लगवाएं स्मार्ट मीटर?

स्मार्ट मीटर को लेकर शिकायतें आ रही हैं कि उनमें बिल ज्यादा आता है. इस पर मंत्री तोमर ने जवाब दिया कि "तीनों कंपनियों ने स्मार्ट मीटर और सामान्य मीटर लगाए और उसकी रीडिंग सार्वजनिक की है. दोनों की रीडिंग में कोई अंतर ही नहीं है. स्मार्ट मीटर में फायदा ये है कि मैं अपनी क्षमता के अनुरूप बिजली की खपत करूंगा.

मैं उसका कैलकुलेशन के हिसाब से ऊर्जा का व्यय करूंगा. दूसरा अगर स्मार्ट मीटर का ऐप मेरे मोबाइल पर लोड है, तो मैं उसे बंद कर सकता हूं. जितनी यूनिट यूज की उतना पैसा जमा कर सकता हूं. सारा फायदा उपभोक्ता का है वो कैलकुलेशन के हिसाब से पैसा खर्च करेगा."

'मध्य प्रदेश में एक मिनट भी बिजली कटौती नहीं'

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि "मध्य प्रदेश में एक मिनट भी बिजली कटौती नहीं होती. मध्य प्रदेश बिजली में सरप्लस स्टेट है." ऊर्जा मंत्री ने कहा, "कई बार अतिरिक्त लाइनें बिछाने का काम चल रहा होता है, तो अवरोध होता है और उसे कटौती समझ लिया जाता है." वे उदाहरण देकर समझाते हैं. मान लीजिए कि कोई सब स्टेशन बन रहा है, सब स्टेशन बनने के लिए एरिया को जोड़ेंगे, जिसके लिए लाइट काटनी पड़ेगी. विकास के लिए ये करना ही पड़ेगा. ट्रांसफार्मर लगाना है, उतनी देर के लिए तो बिजली बंद करनी ही पड़ेगी.

जैसे एक पेड़ की कोई डाल टूट कर गिर गई और जब तक डाल हटाई नहीं जा पाएगी तब तक के लिए लाइट जाएगी. इस तरह के व्यवधान के कारण लाइट बंद हो सकती है. कटौती एक मिनट की नहीं है. मध्य प्रदेश में किसानों को 10 घंटे और आम घरेलू उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली दे रहे हैं. बिजली कटौती 2003 के पहले होती थी. बिजली दे रहे हैं बिजली उपभोक्ता को राहत दे रहे हैं. इसलिए 20 साल चले हैं. आगे और चलना है."

Last Updated : November 4, 2025 at 11:07 PM IST

